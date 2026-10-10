Hora del partido entre Los Angeles Rams y Buffalo Bills

12 oct 2026 - 20:15 SoFi Stadium

Los Angeles Rams reciben a los Buffalo Bills en el SoFi Stadium (Inglewood, California), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el lunes 12 de octubre a las 18:15 (CST).

Los Bills (3-1) lideran la AFC Este, pero llegan tras su primera derrota de la temporada, mientras que los Rams (2-2) superaron por poco a los Eagles en su último partido para lograr su segunda victoria del curso.

Cómo ver Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills

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Noticias de los equipos de Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills

La gran noticia para los Rams es el regreso confirmado de tres titulares cruciales, mientras que los Bills, visitantes, llegarán con bajas importantes en ambos lados del balón.

Noticias de Los Angeles Rams

Los Rams (2-2) recibieron un enorme impulso después de que el entrenador jefe Sean McVay confirmara que tres titulares vitales que se perdieron la Semana 4 ante los Philadelphia Eagles están completamente autorizados para jugar:

Aaron Donald (DE) (espalda) : Después de dar descanso a unas molestias en la espalda que le dejaron fuera la semana pasada, el futuro miembro del Hall of Fame se entrenó con normalidad y está listo para jugar.

Colby Parkinson (TE) (rodilla/hombro) : Totalmente recuperado de unos problemas articulares menores y retomará su papel como objetivo principal por el centro.

Jaylen Watson (CB) (hombro) : Watson regresa para reforzar la secundaria tras recuperarse de una luxación de hombro sufrida en la Semana 3.

Duda - Quentin Lake (Safety): El único jugador de los Rams con designación por lesión debido a un pequeño problema en la cadera, aunque McVay señaló que se espera en gran medida que esté disponible.

Noticias de Buffalo Bills

Los Bills (3-1) lidian con importantes problemas de personal tras una dura derrota en la Semana 4 ante New England:

Ed Oliver (DT) (rodilla) - BAJA : El pass-rusher interior sufrió una lesión de rodilla ante los Patriots y no se entrenó en toda la semana. Su ausencia deja un vacío enorme en la línea defensiva de Buffalo.

Joshua Palmer (WR) (hombro) - BAJA : Palmer se torció el hombro durante la sesión de entrenamiento del viernes. Con las pruebas todavía en curso sobre el alcance de la lesión, ha sido descartado oficialmente.

Duda - DJ Moore (WR) (hombro) : Figura oficialmente como duda después de perderse los primeros entrenamientos de la semana por un esguince en la articulación acromioclavicular. Se espera que el receptor rookie Skyler Bell esté activo para su debut en la NFL y cubra esa falta de profundidad.

Duda - Dee Alford (NB) (tobillo) & Landon Jackson (DL) (rodilla) : Como nota más positiva, Christian Benford (CB) (dedo del pie) entrenó bien y se espera que sea titular.







