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Northwest Stadium
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Washington Commanders y Philadelphia Eagles: Streaming, canales de televisión y hora de inicio

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Philadelphia Eagles: horario y novedades de los equipos

Horario del Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Los Washington Commanders reciben a los Philadelphia Eagles en el Northwest Stadium (Landover, Maryland) en un duelo entre equipos de la NFC Este, correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 20:20 ET / 17:20 PT (1:20 GMT del lunes 2 de noviembre).

Tras comenzar la temporada con un balance de 2-0, Philadelphia ha caído hasta un decepcionante 2-5. Se enfrenta a Washington (1-4-1), que no ha ganado ninguno de sus tres enfrentamientos anteriores contra rivales de la NFC Este, incluida una derrota por 24-22 ante los Eagles en la primera semana.

Cómo ver el Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Disney+ y ESPN Deportes.

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Noticias de los Washington Commanders y los Philadelphia Eagles

Noticias de los Philadelphia Eagles

Los Eagles afrontan una grave crisis de lesiones que ha reconfigurado por completo su ataque.

  • Quarterback: La estrella del equipo, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada 2026 por coágulos de sangre. Tanner McKee, un quarterback clásico de bolsillo en su tercer año, será titular por tercer partido consecutivo.
  • Corredor: En una noticia muy positiva, el corredor All-Pro Saquon Barkley (isquiotibiales/espalda) ha recibido el visto bueno para jugar pese a haberse perdido los entrenamientos de mediados de semana. Sin embargo, se espera que participe en un número limitado de jugadas. Los suplentes Tank Bigsby y Will Shipley están en la lista de lesionados, por lo que al equipo le quedan pocas opciones para rotar en el juego de carrera.
  • Receptores y equipos especiales: Al juego aéreo le faltan piezas fundamentales. Tanto DeVonta Smith (isquiotibiales), otra de las estrellas del equipo, como Dontayvion Wicks (tobillo) son baja oficialmente. El novato Makai Lemon, elegido en primera ronda, será el principal objetivo de los pases. Britain Covey (rodilla), un dinámico retornador de despejes, también es baja.
  • Defensa y línea: El linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales/cuádriceps) y el cornerback suplente Jonathan Jones (isquiotibiales) son baja. En el lado positivo, el defensor de borde Nolan Smith Jr. regresa tras superar el protocolo por conmoción cerebral.

Noticias de los Washington Commanders

Los Commanders regresan de su semana de descanso relativamente más descansados, pero han sufrido duros golpes en sus líneas principales durante los entrenamientos de esta semana.

  • Grave crisis en la línea defensiva: El destacado tackle defensivo Daron Payne sufrió una importante lesión en el pie durante el entrenamiento del viernes y es baja. Se espera que pase un periodo prolongado en la lista de lesionados. Con el también tackle defensivo Javon Kinlaw (rodilla) ya descartado, la línea defensiva interior de Washington está muy mermada. La participación del jugador de rotación de la línea Jer'Zhan Newton (pectoral) está en duda, pero podría tener que asumir un papel más importante.
  • Bajas en ataque: El receptor estrella Terry McLaurin sigue en la lista de lesionados por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. El receptor Treylon Burks (pie), titular en sustitución de un compañero, y John Bates (hombro), segundo ala cerrada, figuran oficialmente como jugadores cuya participación está en duda, lo que podría obligar a buscar a Dyami Brown con más pases junto a Stefon Diggs. El corredor con más yardas del equipo, Jacory Croskey-Merritt, está en la lista de lesionados, por lo que el veterano Austin Ekeler tendrá que asumir gran parte del peso del juego de carrera.
  • Quarterback: El novato Jayden Daniels está completamente recuperado y no figura en el informe definitivo sobre la disponibilidad de los jugadores para el partido, después de haber sufrido unas leves molestias en el codo a principios de semana.
Washington Commanders
WAS

Formulario

Philadelphia Eagles
PHI

Todos los partidos

San Francisco 49ers
SF
23
17
Washington Commanders
WAS
L
Washington Commanders
WAS
27
27
Nueva York Giants
NYG
D
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
L
Washington Commanders
WAS
33
31
Seattle Seahawks
SEA
W
Dallas Cowboys
DAL
37
20
Washington Commanders
WAS
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos110

Todos los partidos

Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
L
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
L
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
L
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
L
Chicago Bears
CHI
27
7
Philadelphia Eagles
PHI
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos79

Cara a cara

Washington Commanders
Empate
Philadelphia Eagles
2
0
3
USA 1
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Philadelphia Eagles
PHI
24
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Washington Commanders
WAS
22
F
USA 1
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PHI
17
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WAS
24
F
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Washington Commanders
WAS
18
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Philadelphia Eagles
PHI
29
F
USA 1
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PHI
55
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Washington Commanders
WAS
23
F
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Washington Commanders
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36
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Philadelphia Eagles
PHI
33
F
123Puntos obtenidos158

Enlaces útiles

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NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

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NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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