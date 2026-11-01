Horario del Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Los Washington Commanders reciben a los Philadelphia Eagles en el Northwest Stadium (Landover, Maryland) en un duelo entre equipos de la NFC Este, correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 20:20 ET / 17:20 PT (1:20 GMT del lunes 2 de noviembre).

Tras comenzar la temporada con un balance de 2-0, Philadelphia ha caído hasta un decepcionante 2-5. Se enfrenta a Washington (1-4-1), que no ha ganado ninguno de sus tres enfrentamientos anteriores contra rivales de la NFC Este, incluida una derrota por 24-22 ante los Eagles en la primera semana.

Cómo ver el Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

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Noticias de los Washington Commanders y los Philadelphia Eagles

Noticias de los Philadelphia Eagles

Los Eagles afrontan una grave crisis de lesiones que ha reconfigurado por completo su ataque.

Quarterback : La estrella del equipo, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada 2026 por coágulos de sangre. Tanner McKee, un quarterback clásico de bolsillo en su tercer año, será titular por tercer partido consecutivo.

: La estrella del equipo, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada 2026 por coágulos de sangre. Tanner McKee, un quarterback clásico de bolsillo en su tercer año, será titular por tercer partido consecutivo. Corredor : En una noticia muy positiva, el corredor All-Pro Saquon Barkley (isquiotibiales/espalda) ha recibido el visto bueno para jugar pese a haberse perdido los entrenamientos de mediados de semana. Sin embargo, se espera que participe en un número limitado de jugadas. Los suplentes Tank Bigsby y Will Shipley están en la lista de lesionados, por lo que al equipo le quedan pocas opciones para rotar en el juego de carrera.

: En una noticia muy positiva, el corredor All-Pro Saquon Barkley (isquiotibiales/espalda) ha recibido el visto bueno para jugar pese a haberse perdido los entrenamientos de mediados de semana. Sin embargo, se espera que participe en un número limitado de jugadas. Los suplentes Tank Bigsby y Will Shipley están en la lista de lesionados, por lo que al equipo le quedan pocas opciones para rotar en el juego de carrera. Receptores y equipos especiales : Al juego aéreo le faltan piezas fundamentales. Tanto DeVonta Smith (isquiotibiales), otra de las estrellas del equipo, como Dontayvion Wicks (tobillo) son baja oficialmente. El novato Makai Lemon, elegido en primera ronda, será el principal objetivo de los pases. Britain Covey (rodilla), un dinámico retornador de despejes, también es baja.

: Al juego aéreo le faltan piezas fundamentales. Tanto DeVonta Smith (isquiotibiales), otra de las estrellas del equipo, como Dontayvion Wicks (tobillo) son baja oficialmente. El novato Makai Lemon, elegido en primera ronda, será el principal objetivo de los pases. Britain Covey (rodilla), un dinámico retornador de despejes, también es baja. Defensa y línea: El linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales/cuádriceps) y el cornerback suplente Jonathan Jones (isquiotibiales) son baja. En el lado positivo, el defensor de borde Nolan Smith Jr. regresa tras superar el protocolo por conmoción cerebral.

Noticias de los Washington Commanders

Los Commanders regresan de su semana de descanso relativamente más descansados, pero han sufrido duros golpes en sus líneas principales durante los entrenamientos de esta semana.

Grave crisis en la línea defensiva : El destacado tackle defensivo Daron Payne sufrió una importante lesión en el pie durante el entrenamiento del viernes y es baja. Se espera que pase un periodo prolongado en la lista de lesionados. Con el también tackle defensivo Javon Kinlaw (rodilla) ya descartado, la línea defensiva interior de Washington está muy mermada. La participación del jugador de rotación de la línea Jer'Zhan Newton (pectoral) está en duda, pero podría tener que asumir un papel más importante.

: El destacado tackle defensivo Daron Payne sufrió una importante lesión en el pie durante el entrenamiento del viernes y es baja. Se espera que pase un periodo prolongado en la lista de lesionados. Con el también tackle defensivo Javon Kinlaw (rodilla) ya descartado, la línea defensiva interior de Washington está muy mermada. La participación del jugador de rotación de la línea Jer'Zhan Newton (pectoral) está en duda, pero podría tener que asumir un papel más importante. Bajas en ataque : El receptor estrella Terry McLaurin sigue en la lista de lesionados por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. El receptor Treylon Burks (pie), titular en sustitución de un compañero, y John Bates (hombro), segundo ala cerrada, figuran oficialmente como jugadores cuya participación está en duda, lo que podría obligar a buscar a Dyami Brown con más pases junto a Stefon Diggs. El corredor con más yardas del equipo, Jacory Croskey-Merritt, está en la lista de lesionados, por lo que el veterano Austin Ekeler tendrá que asumir gran parte del peso del juego de carrera.

: El receptor estrella Terry McLaurin sigue en la lista de lesionados por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. El receptor Treylon Burks (pie), titular en sustitución de un compañero, y John Bates (hombro), segundo ala cerrada, figuran oficialmente como jugadores cuya participación está en duda, lo que podría obligar a buscar a Dyami Brown con más pases junto a Stefon Diggs. El corredor con más yardas del equipo, Jacory Croskey-Merritt, está en la lista de lesionados, por lo que el veterano Austin Ekeler tendrá que asumir gran parte del peso del juego de carrera. Quarterback: El novato Jayden Daniels está completamente recuperado y no figura en el informe definitivo sobre la disponibilidad de los jugadores para el partido, después de haber sufrido unas leves molestias en el codo a principios de semana.

Washington Commanders WAS Formulario Philadelphia Eagles PHI WAS WAS PHI PHI Todos los partidos Todos los partidos San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND L Washington Commanders WAS 33 31 Seattle Seahawks SEA W Dallas Cowboys DAL 37 20 Washington Commanders WAS L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 110 Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA L Chicago Bears CHI 27 7 Philadelphia Eagles PHI L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 79

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Philadelphia Eagles PHI 24 Washington Commanders WAS 22 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 17 Washington Commanders WAS 24 F USA 1 Washington Commanders WAS 18 Philadelphia Eagles PHI 29 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 55 Washington Commanders WAS 23 F USA 1 Washington Commanders WAS 36 Philadelphia Eagles PHI 33 F 123 Puntos obtenidos 158

Enlaces útiles

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