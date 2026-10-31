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Northwest Stadium
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Washington Commanders y Philadelphia Eagles: retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre Washington Commanders y Philadelphia Eagles: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Los Washington Commanders reciben a los Philadelphia Eagles en el Northwest Stadium (Landover, Maryland) en un duelo entre equipos de la NFC Este, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 18:20 (CST).

Tras comenzar la temporada con un balance de 2-0, Philadelphia ha caído hasta un decepcionante 2-5. Se enfrenta a Washington (1-4-1), que no ha ganado ninguno de sus tres enfrentamientos anteriores contra rivales de la NFC Este, incluida una derrota por 24-22 ante los Eagles en la semana 1.

Cómo ver el Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Disney+ y ESPN Deportes.

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Novedades de los Washington Commanders y los Philadelphia Eagles

Novedades de los Philadelphia Eagles

Los Eagles atraviesan una grave crisis de lesiones que ha reconfigurado por completo su ataque.

  • Quarterback: La estrella de la franquicia Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada 2026 debido a coágulos sanguíneos. Tanner McKee, un pasador clásico de bolsillo que afronta su tercer año, será titular como quarterback por tercer partido consecutivo.
  • Running back: En una noticia muy positiva, el corredor All-Pro Saquon Barkley (isquiotibiales/espalda) ha recibido el visto bueno para jugar pese a perderse los entrenamientos de mitad de semana. Sin embargo, se espera que dispute un número limitado de jugadas. Los suplentes Tank Bigsby y Will Shipley están en la lista de lesionados, lo que deja al equipo muy dependiente de una rotación de corredores mermada.
  • Receptores y equipos especiales: Al juego de pase le faltan piezas clave. DeVonta Smith (isquiotibiales), otra de las estrellas del equipo, y Dontayvion Wicks (tobillo) han sido descartados oficialmente. El novato Makai Lemon, elegido en primera ronda del draft, será el objetivo principal. El dinámico retornador de punts Britain Covey (rodilla) también está descartado.
  • Defensa y línea: El linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales/cuádriceps) y el cornerback suplente Jonathan Jones (isquiotibiales) están descartados. Como noticia positiva, el pass rusher Nolan Smith Jr. regresa tras superar el protocolo de conmociones cerebrales.

Novedades de los Washington Commanders

Los Commanders regresan relativamente más descansados tras su semana de descanso, pero durante los entrenamientos de esta semana han sufrido bajas devastadoras en sus líneas.

  • La línea defensiva, en cuadro: El defensive tackle estrella Daron Payne sufrió una lesión importante en el pie durante el entrenamiento del viernes y ha sido descartado. Se espera que pase un periodo prolongado en la lista de lesionados. Con el también defensive tackle Javon Kinlaw (rodilla) ya descartado, la zona interior de la línea defensiva de Washington está muy mermada. El jugador de rotación de la línea Jer'Zhan Newton (pectoral) es duda, pero podría tener que asumir un papel más importante antes de lo previsto.
  • Bajas en ataque: El receptor estrella de la franquicia Terry McLaurin sigue en la lista de lesionados por una lesión de rodilla que le ha puesto fin a la temporada. El receptor titular que le sustituye, Treylon Burks (pie), y el segundo tight end, John Bates (hombro), figuran oficialmente como dudas, lo que podría hacer que Dyami Brown reciba más pases junto a Stefon Diggs. El corredor con más yardas terrestres del equipo, Jacory Croskey-Merritt, está en la lista de lesionados, por lo que gran parte del peso del juego terrestre recaerá en el veterano Austin Ekeler.
  • Quarterback: El novato Jayden Daniels está completamente recuperado y no figura en el informe definitivo sobre la disponibilidad de los jugadores para el partido, después de haber sufrido unas leves molestias en el codo a principios de semana.
Washington Commanders
WAS

Formulario

Philadelphia Eagles
PHI

Todos los partidos

San Francisco 49ers
SF
23
17
Washington Commanders
WAS
L
Washington Commanders
WAS
27
27
Nueva York Giants
NYG
D
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
L
Washington Commanders
WAS
33
31
Seattle Seahawks
SEA
W
Dallas Cowboys
DAL
37
20
Washington Commanders
WAS
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos110

Todos los partidos

Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
L
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
L
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
L
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
L
Chicago Bears
CHI
27
7
Philadelphia Eagles
PHI
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos79

Cara a cara

Washington Commanders
Empate
Philadelphia Eagles
2
0
3
USA 1
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
24
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
22
F
USA 1
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Philadelphia Eagles
PHI
17
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Washington Commanders
WAS
24
F
USA 1
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Washington Commanders
WAS
18
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
29
F
USA 1
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
55
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
23
F
USA 1
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Washington Commanders
WAS
36
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Philadelphia Eagles
PHI
33
F
123Puntos obtenidos158

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