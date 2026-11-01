Horario del Washington Commanders vs Los Angeles Rams

Washington Commanders recibirá a Los Angeles Rams en el Northwest Stadium (Landover, Maryland) durante la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Washington (2-4-1) vuelve a jugar en casa tras imponerse con autoridad a Philadelphia, rival de la NFC Este, en el «Monday Night Football». Le vendrá bien, ya que todavía no ha ganado fuera de casa esta temporada. Los Rams (4-4) llegan a Maryland después de dos victorias consecutivas.

Cómo ver el Washington Commanders vs Los Angeles Rams

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Noticias de Washington Commanders y Los Angeles Rams

Noticias de Washington Commanders

La victoria ante los Eagles llenó de entusiasmo a los Commanders, pero tuvo un coste catastrófico para la profundidad de su plantilla.

Una línea defensiva devastada : Los Commanders incluyeron oficialmente en la lista de lesionados (IR) a sus dos tackles defensivos titulares, Daron Payne (fractura de Jones) y Javon Kinlaw (operación del ligamento colateral medial), con lesiones que los dejarán fuera el resto de la temporada. Con la línea defensiva muy mermada, el tackle defensivo Shy Tuttle también arrastra una lesión en el hombro y participó de forma limitada en el entrenamiento. El novato Jer'Zhan "Johnny" Newton se entrenó con normalidad después de que el equipo abriera su plazo de 21 días para regresar de una lesión en el pectoral, lo que aporta un rayo de esperanza.

: Los Commanders incluyeron oficialmente en la lista de lesionados (IR) a sus dos tackles defensivos titulares, Daron Payne (fractura de Jones) y Javon Kinlaw (operación del ligamento colateral medial), con lesiones que los dejarán fuera el resto de la temporada. Con la línea defensiva muy mermada, el tackle defensivo Shy Tuttle también arrastra una lesión en el hombro y participó de forma limitada en el entrenamiento. El novato Jer'Zhan "Johnny" Newton se entrenó con normalidad después de que el equipo abriera su plazo de 21 días para regresar de una lesión en el pectoral, lo que aporta un rayo de esperanza. Cambios entre los corredores : El corredor Jeremy McNichols también fue incluido esta semana en la lista de lesionados por una grave lesión en el pie. Con el corredor principal Jacory Croskey-Merritt ya en esa lista por una lesión en la ingle, los Commanders incorporaron a Robert Henry Jr. tras ser descartado por Seattle para reforzar el juego de carrera.

: El corredor Jeremy McNichols también fue incluido esta semana en la lista de lesionados por una grave lesión en el pie. Con el corredor principal Jacory Croskey-Merritt ya en esa lista por una lesión en la ingle, los Commanders incorporaron a Robert Henry Jr. tras ser descartado por Seattle para reforzar el juego de carrera. Preocupación por el juego de pase : Con el receptor estrella Terry McLaurin ya descartado para el resto de la temporada (rotura del tendón rotuliano), Treylon Burks no se entrenó el miércoles por una lesión en el pie. Stefon Diggs tuvo un día de descanso como veterano, pero sigue siendo la principal referencia del ataque. El tight end John Bates (hombro) y el guard Sam Cosmi (rodilla) participaron de forma limitada.

: Con el receptor estrella Terry McLaurin ya descartado para el resto de la temporada (rotura del tendón rotuliano), Treylon Burks no se entrenó el miércoles por una lesión en el pie. Stefon Diggs tuvo un día de descanso como veterano, pero sigue siendo la principal referencia del ataque. El tight end John Bates (hombro) y el guard Sam Cosmi (rodilla) participaron de forma limitada. Situación del quarterback: Jayden Daniels participó plenamente en el entrenamiento mientras sigue tratando su persistente lesión en el codo izquierdo.

Noticias de Los Angeles Rams

Los Rams pueden estar buscando su tercera victoria consecutiva, pero afrontan lo que el entrenador Sean McVay describió como la sucesión de lesiones más caótica de su etapa al frente del equipo.

La secundaria, mermada : El cornerback titular Jaylen Watson se perderá oficialmente el resto de la temporada y pasará a la lista de lesionados tras someterse a una operación de hombro. Además, el también cornerback titular Trent McDuffie (espalda) y el safety Kam Curl (pie) no se entrenaron el miércoles. Los Rams dependerán en gran medida de Josh Wallace y Emmanuel Forbes Jr., exselección de primera ronda de los Commanders, para reforzar la secundaria.

: El cornerback titular Jaylen Watson se perderá oficialmente el resto de la temporada y pasará a la lista de lesionados tras someterse a una operación de hombro. Además, el también cornerback titular Trent McDuffie (espalda) y el safety Kam Curl (pie) no se entrenaron el miércoles. Los Rams dependerán en gran medida de Josh Wallace y Emmanuel Forbes Jr., exselección de primera ronda de los Commanders, para reforzar la secundaria. El regreso de Myles Garrett : En una noticia muy positiva para la presión al quarterback de los Rams, se ha abierto el plazo de 21 días para que el estelar defensive end Myles Garrett vuelva a entrenarse, y ya ha regresado a los entrenamientos de forma limitada.

: En una noticia muy positiva para la presión al quarterback de los Rams, se ha abierto el plazo de 21 días para que el estelar defensive end Myles Garrett vuelva a entrenarse, y ya ha regresado a los entrenamientos de forma limitada. Línea ofensiva y recursos de ataque : El tight end Terrance Ferguson (tobillo) y el corredor Ronnie Rivers (gemelo) también volvieron a entrenarse tras su paso por la lista de lesionados. Sin embargo, el tight end titular Colby Parkinson (costilla) no se entrenó, y el guard Steve Avila (isquiotibiales) participó de forma limitada.

: El tight end Terrance Ferguson (tobillo) y el corredor Ronnie Rivers (gemelo) también volvieron a entrenarse tras su paso por la lista de lesionados. Sin embargo, el tight end titular Colby Parkinson (costilla) no se entrenó, y el guard Steve Avila (isquiotibiales) participó de forma limitada. Situación del quarterback: Matthew Stafford se entrenó con normalidad pese a las molestias en el brazo y el codo derechos, a las que restó importancia al considerarlas el desgaste habitual de mitad de temporada.

Washington Commanders WAS Formulario Los Angeles Rams LA WAS WAS LA LA Todos los partidos Todos los partidos Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI W San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND L Washington Commanders WAS 33 31 Seattle Seahawks SEA W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 117 Todos los partidos Todos los partidos Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ L Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF L Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 133