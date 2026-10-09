Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Tennessee Titans y Houston Texans: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora del Tennessee Titans vs Houston Texans

11 oct 2026 - 13:00 Nissan Stadium

Los Tennessee Titans reciben a los Houston Texans en el Nissan Stadium (Nashville, Tennessee), en un duelo divisional íntegramente de la AFC Sur, durante la semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos están con 0-4 y buscan desesperadamente su primera victoria de la temporada.

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Noticias de los equipos de Tennessee Titans vs Houston Texans

Noticias del Tennessee Titans

Los Titans, dirigidos por el entrenador jefe Robert Saleh y el quarterback Cam Ward, manejan varias situaciones destacadas en ambos lados del balón.

Amani Hooker (S) : Sigue siendo la mayor preocupación del equipo. No participó en los entrenamientos hasta el jueves mientras continúa en el protocolo de conmoción cerebral de la NFL. Si no recibe el alta del protocolo antes del domingo, se espera que Tony Adams sea titular en su lugar.

Tony Pollard (RB) : Sufrió una lesión en el pie que le dejó fuera al principio de la semana, pero regresó a un entrenamiento completo el jueves y se espera que asuma la mayor parte de las tareas del backfield.

Carnell Tate (WR) : El receptor novato, que viene de una enorme actuación revelación (9 recepciones para 145 yardas contra Baltimore), fue añadido al parte de lesiones por un problema de espalda y tuvo participación limitada el jueves.

Línea defensiva : El defensive tackle Jeffery Simmons (espalda) y el defensive lineman John Franklin-Myers (espalda) regresaron a un entrenamiento limitado el jueves después de un día inicial de descanso, que Saleh especificó que fue por mantenimiento general.

Otras lesiones : El tight end Gunnar Helm (rodilla) y el defensive back Marcus Harris (rodilla/tobillo) tuvieron participación limitada, mientras que el safety Kevin Winston Jr. (hombro) entrenó con un peto amarillo sin contacto. Las noticias positivas llegan en el exterior, ya que el cornerback Joshua Williams (pectoral) fue designado para regresar de la lista de lesionados y entrenó con normalidad.

Noticias del Houston Texans

El entrenador jefe de los Texans, DeMeco Ryans, ha agitado las cosas esta semana, asumiendo las funciones de cantar las jugadas defensivas en un intento de reactivar una defensa que perdió por poco un tiroteo ofensivo por 34-30 ante Dallas.

Will Anderson Jr. (EDGE) : Los problemas en el tobillo le mantuvieron al margen el miércoles, pero recibió una mejora vital hasta participación limitada el jueves, lo que apunta a una disponibilidad probable para el domingo.

Tank Dell (WR) : Mientras se recupera de su lesión, a Dell se le ha abierto oficialmente su ventana de entrenamiento de 21 días y ha estado participando de forma limitada mientras se prepara para un posible regreso el día del partido.

Preocupación por enfermedad : Una repentina ola de enfermedad golpeó la profundidad de la línea ofensiva de los Texans el jueves. Los offensive tackles Aireontae Ersery y Blake Fisher, junto al guard Ed Ingram, se perdieron el entrenamiento por enfermedad, amenazando la profundidad de la unidad por delante del quarterback C.J. Stroud.

Cuerpo de linebackers : Azeez Al-Shaair sigue limitado por una lesión en la ingle, lo que significa que su evolución hasta el walkthrough final del viernes es crítica para el segundo nivel de la defensa de Houston.

Mejoras en la plantilla : En el lado positivo, Jadeveon Clowney, Logan Hall, Kayden McDonald y Braden Smith dieron pasos importantes, pasando de participación limitada el miércoles a entrenamientos completos el jueves.



