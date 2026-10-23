Horario del Tennessee Titans vs Cleveland Browns

25 oct 2026 - 13:00 Nissan Stadium

Los Tennessee Titans reciben a los Cleveland Browns en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, en la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (17:00 GMT).

Los Titans (1-5), que ocupan el último puesto de la AFC Sur, atraviesan un mal momento y aún no han ganado en casa. Se enfrentan a unos Browns que buscan mantener su buena dinámica en una AFC Norte muy competitiva.

Cómo ver el Tennessee Titans vs Cleveland Browns

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

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Novedades de los Tennessee Titans y los Cleveland Browns

Novedades de los Cleveland Browns

Los Browns llegan tras una importante victoria por 32-10 sobre Baltimore, pero están pendientes del estado de varios titulares clave tanto en ataque como en defensa:

Quincy Williams (LB) : Apareció inesperadamente en el informe de entrenamientos del jueves como ausente (DNP) por unas molestias repentinas en el cuello. Si no puede entrenarse el viernes, su participación estará seriamente comprometida. Es una noticia de gran importancia, ya que Williams lidera al equipo con 23 placajes individuales y 3 balones sueltos forzados.

Grant Delpit (S) : No se entrenó a principios de semana y sigue participando de forma limitada mientras cumple el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. Su participación es muy dudosa.

Mason Graham (DT) y Quinshon Judkins (RB) : En una noticia muy positiva, ambos jugadores clave han vuelto a entrenarse. Todo apunta a que Graham (esguince del ligamento colateral medial) y Judkins (tobillo) jugarán tras perderse la sexta semana.

Carson Schwesinger (LB) : Se recupera de un esguince de tobillo, pero ha pasado a entrenarse de forma limitada. Pese a esa limitación, se espera que juegue con la lesión.

Problemas en las líneas por ausencias y limitaciones : El tackle defensivo Mike Hall Jr. (tobillo), el tackle Tytus Howard (rodilla) y los jugadores de la línea interior Elgton Jenkins (rodilla) y Teven Jenkins (espalda) no se han entrenado o han tenido una participación muy limitada esta semana, lo que deja algunas posiciones de la línea con pocos efectivos.

Novedades de los Tennessee Titans

El equipo de Robert Saleh, entrenador jefe en su primer año, tiene menos lesiones entre manos, pero afronta un importante motivo de preocupación en la posición de receptor:

Calvin Ridley (WR) : Su situación ha empeorado de forma preocupante tras perderse el entrenamiento del jueves (DNP) por una lesión de cadera. La designación definitiva del viernes será crucial, pero ahora mismo su participación corre serio peligro.

Alontae Taylor (CB) : Después de que lo dejaran en el banquillo por sorpresa la semana pasada, Taylor habló con los medios y señaló que el entrenador Robert Saleh quería darle un «respiro» mental en su posición de cornerback. Se espera que vuelva a integrarse en el equipo este fin de semana.

Descanso para los veteranos : El destacado corredor Tony Pollard no participó en el entrenamiento del jueves, pero se trató únicamente de un día de descanso para el veterano. Se espera que sea titular el domingo. Tyjae Spears, su compañero en el juego de carrera, también se ha recuperado por completo.

Dorian Mausi (LB) : Los Titans han designado a Mausi para volver desde la lista de lesionados. Ha ofrecido buenas sensaciones al participar plenamente en los entrenamientos y podría ser activado oficialmente antes del inicio del partido.

Efectivos en la secundaria : Los safeties Tony Adams (tobillo) y Kevin Winston Jr. (cuádriceps) siguieron entrenándose de forma limitada, pero trabajan para asegurar su disponibilidad para el partido.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks