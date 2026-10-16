Horario del Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers

18 oct 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

Los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Pittsburgh Steelers en el Raymond James Stadium (Tampa, Florida) durante la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 18 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Buccaneers lograron por fin su primera victoria de la temporada al imponerse por 24-16 a los Cowboys en la quinta semana. Ahora buscan su primer triunfo en casa de la campaña ante los Steelers, que llevan un balance de 0-2 a domicilio.

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Novedades de los Tampa Bay Buccaneers y los Pittsburgh Steelers

Novedades de los Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers (1-4) llegan tras unos días más de descanso gracias a su sorprendente victoria del jueves por la noche sobre los Cowboys, pero afrontan importantes bajas por lesión en posiciones clave:

Situación en la posición de quarterback : El quarterback titular Baker Mayfield ha sido descartado mientras sigue recuperándose de una dislocación del pulgar derecho, el de su mano de lanzamiento. El novato no seleccionado en el draft Jalon Daniels se dispone a ser titular por tercera vez consecutiva tras conseguir la semana pasada su primera victoria en la NFL.

Bajas en defensa : El destacado safety Antoine Winfield Jr. siguió sin entrenarse en las sesiones de finales de semana debido a una lesión en una costilla y es muy poco probable que juegue.

Regresos positivos : El receptor Chris Godwin Jr. volvió a entrenarse sin limitaciones después de un primer día de descanso. El corredor Sean Tucker (cuádriceps) y el cornerback Ayden Garnes (tobillo) también progresaron y regresaron a los entrenamientos de forma limitada. El tackle ofensivo Tristan Wirfs (rodilla) ha completado sesiones de entrenamiento sin limitaciones y se espera que lidere la línea ofensiva frente a la intensa presión sobre el quarterback de Pittsburgh.

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Los Steelers (3-2) viajan al sur tras vencer por 34-22 a los Indianapolis Colts, con el veterano quarterback Aaron Rodgers al mando del ataque. Su principal problema de profundidad de plantilla está en la posición de receptor:

Escasez de receptores : Los Steelers tendrán menos opciones para el juego aéreo, ya que Roman Wilson (dedo) y Ben Skowronek (gemelo) han sido oficialmente descartados para el partido del domingo. Se suman a Michael Pittman Jr., que actualmente figura en la lista de reservas por lesión. Se espera que el coordinador ofensivo Brian Angelichio recurra en gran medida para compensarlo a un sólido grupo de tight ends formado por Pat Freiermuth, Darnell Washington y Robert Tonyan.

Refuerzo en el juego de carrera : El corredor agente libre Rico Dowdle (dedo del pie) volvió a entrenarse sin limitaciones, lo que supone un impulso junto a Jaylen Warren, que ha asumido eficazmente la carga de trabajo.

Línea defensiva y secundaria : El cornerback Jalen Ramsey (muñeca) y el tackle defensivo Keeanu Benton (tobillo) evolucionaron favorablemente a finales de semana: ambos pasaron a entrenarse de forma limitada, lo que indica que es probable que jueguen. La situación del safety DeShon Elliott y del ex cornerback de los Buccaneers Jamel Dean (tobillo) sigue bajo observación tras entrenarse de forma limitada.



