Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio de Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

11 oct 2026 - 16:25 Lumen Field

Los Seattle Seahawks reciben a los San Francisco 49ers en el Lumen Field (Seattle, Washington), en un enorme duelo divisional de la NFC Oeste, durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 BST).

Los 49ers ocupan actualmente el liderato de la NFC Oeste, con un impecable balance de 4-0; sin embargo, los vigentes campeones de la Super Bowl, los Seahawks, están justo un puesto por detrás tras un inicio de 3-1 esta temporada.

Cómo ver Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

En EE. UU.:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports NFL / Channel 5

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Noticias de los equipos de Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Noticias de los San Francisco 49ers

La formidable defensa de los 49ers afronta una prueba crítica, ya que no contará con varias piezas de élite, aunque recibe un refuerzo enorme en el exterior.

Nick Bosa, BAJA : El defensive end All-Pro se perderá su tercer partido consecutivo debido a una persistente lesión en la pantorrilla y la rodilla, lo que deja un vacío importante en el pass rush de los 49ers.

Debut de Mykel Williams : En un importante impulso para la plantilla, está previsto que el defensive end Mykel Williams haga su debut en la temporada 2026. Será activado de la lista PUP el sábado tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida a finales de 2025. Aunque figura oficialmente como cuestionable, el entrenador jefe Kyle Shanahan confirmó que está listo para jugar.

Kyle Juszczyk, BAJA : La ausencia durante varias semanas de su fullback estrella (rodilla) priva al ataque de su principal herramienta híbrida de bloqueo.

Otras ausencias clave : El defensive tackle James Thompson Jr. (tobillo) y el safety Marques Sigle (esguince de tobillo alto) también han sido descartados. El nickel back Upton Stout (hombro) es cuestionable.

Mike Evans, listo para jugar : A pesar de arrastrar una dolorosa lesión en las costillas, el wide receiver Mike Evans no tiene ninguna designación para el partido y será titular junto a Deebo Samuel.

Noticias de los Seattle Seahawks

El entrenador jefe Mike Macdonald recibió noticias muy alentadoras sobre su línea defensiva, aunque el backfield sigue muy mermado.

Leonard Williams SÍ jugará : Después de torcerse el tobillo en la victoria de la semana pasada sobre los Chargers, el líder del equipo en sacks ha salido completamente del parte de lesiones y se espera plenamente que juegue.

Crisis de profundidad en el backfield : El líder en yardas de carrera, Kenneth Walker III, sigue de baja. Para empeorar las cosas, Zach Charbonnet (rodilla) sigue en la lista PUP y ha sido descartado. Con Jadarian Price ya en la IR, las labores de carrera recaerán de lleno en Emmanuel Wilson y en el recién fichado Robert Henry Jr., que fue captado del practice squad de los Commanders.

Regresa Ty Okada : El safety Ty Okada no tiene designación por lesión y hará su debut de la temporada después de perderse cuatro semanas por un problema en los isquiotibiales.

Otras bajas : El linebacker Chazz Surratt (pantorrilla) y el cornerback novato Julian Neal (isquiotibiales) son baja oficial. El running back George Holani (costillas/rodilla) y el wide receiver Irv Charles (rodilla) son cuestionables.

Enlaces útiles

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