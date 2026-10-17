Horario del San Francisco 49ers vs Washington Commanders

19 oct 2026 - 20:15 Levi's Stadium

Los San Francisco 49ers reciben a los Washington Commanders en el Levi's Stadium (Santa Clara, California) en la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el lunes 19 de octubre a las 18:15 (CST).

Los 49ers, que mantuvieron su pleno de victorias en el inicio de la nueva temporada al derrotar la semana pasada a los Seahawks, campeones de la Super Bowl, se enfrentan a unos Washington Commanders que aún no han ganado fuera de casa.

Cómo ver el San Francisco 49ers vs Washington Commanders

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Noticias de los San Francisco 49ers y los Washington Commanders

Noticias de los San Francisco 49ers

Los 49ers afrontan una larga lista de lesiones que afecta especialmente a sus grandes estrellas.

Nick Bosa (ala defensivo) : Se perdió los entrenamientos del jueves y el viernes por lesiones de rodilla y pantorrilla. El entrenador principal, Kyle Shanahan, expresó un «moderado optimismo» sobre su disponibilidad, que no se decidirá hasta el momento del partido.

Mike Evans (receptor) : No participó en el entrenamiento del viernes mientras se recupera de problemas en las costillas y el tendón de Aquiles. Su participación sigue estando muy en duda.

Deebo Samuel (receptor) : Se espera que se pierda un par de semanas por una lesión en los isquiotibiales. Shanahan indicó que incluirlo en la lista de lesionados (IR) sigue siendo una posibilidad importante.

Kyle Juszczyk (fullback) : Participó plenamente en el entrenamiento del viernes, lo que indica que todo apunta a que jugará.

Christian Kirk (receptor) : Esta semana se abrió su periodo de entrenamientos con vistas a regresar tras una lesión en la pantorrilla.

Gracen Halton (tackle defensivo) : Siguió sin entrenarse el viernes por un problema en el cuádriceps.

Movimientos en la plantilla : Los 49ers han ascendido oficialmente al liniero defensivo Ogbo Okoronkwo a la plantilla activa y han incorporado al linebacker Eugene Asante al equipo de prácticas.

Noticias de los Washington Commanders

Los Commanders afrontan una situación delicada entre sus corredores, pero han recibido una gran noticia en la posición de quarterback.

Jayden Daniels (quarterback) : Está completamente recuperado y juega. Regresó la semana pasada tras una luxación de codo que le hizo perderse dos partidos y sumó 302 yardas totales y dos touchdowns de carrera.

Crisis entre los corredores : La posición está muy mermada. Jacory Croskey-Merritt (ingle) se perdió los entrenamientos del jueves y el viernes. Por su parte, el corredor estrella Austin Ekeler (pecho) y Rachaad White han tenido que entrenarse con camisetas que prohíben el contacto.

Stefon Diggs (receptor) : Volvió a entrenarse de forma limitada el viernes después de perderse la sesión del jueves por una lesión en los isquiotibiales.

Terry McLaurin (receptor) : Figuró como «No participó» (DNP) el viernes, aunque su ausencia se atribuyó en parte a un día de descanso para veteranos, además del tratamiento que sigue por sus problemas en los isquiotibiales.

Línea defensiva y secundaria : El liniero defensivo Charles Omenihu (ingle/tobillo) y el cazamariscales Javontae Jean-Baptiste (pectoral) no pudieron entrenarse el viernes. En la secundaria, el safety Quan Martin participó plenamente en el entrenamiento del viernes.







