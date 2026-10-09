Hora del inicio del Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts

11 oct 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

Los Pittsburgh Steelers reciben a los Indianapolis Colts en el Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvania), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos están 2-2, pero son los Colts los que llegan al partido con una dinámica positiva tras encadenar dos victorias consecutivas en las últimas semanas.

Cómo ver Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts

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Noticias de los equipos de Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts

Noticias de los Pittsburgh Steelers

Contratiempo en el ataque de pase : El fichaje de alto perfil del verano Michael Pittman Jr. sufrió un contratiempo por una persistente lesión en el pie y ha sido descartado. El entrenador Mike McCarthy afirmó que será una "lesión de varias semanas". Esto deja al veterano quarterback Aaron Rodgers sin uno de sus objetivos principales, obligando al novato Germie Bernard a asumir un papel mucho más importante junto a Calvin Austin III.

Crisis en la secundaria : Los Steelers están peligrosamente cortos de efectivos en la posición de cornerback. Jamel Dean es baja por una lesión de tobillo. El defensor estrella Jalen Ramsey figura como cuestionable por un problema en la muñeca. Si Ramsey no puede jugar, los Steelers se verán obligados a depender en gran medida de los refuerzos recién incorporados Sean Murphy-Bunting y Terell Smith, que fueron añadidos al roster activo esta misma semana. Además, el safety DeShon Elliott no estará disponible mientras continúa su proceso de varias semanas de puesta a punto tras salir de la lista de lesionados.

Backfield y trincheras : El running back Riaco Dowdle es cuestionable para volver tras perderse partidos consecutivos por una lesión en un dedo del pie. Independientemente de la disponibilidad de Dowdle, Jaylen Warren tiene asegurado liderar la carga de carreras. En defensa, la línea defensiva debe adaptarse a la baja de larga duración del importante especialista contra la carrera Derrick Harmon (pie), lo que pone presión extra sobre Keeanu Benton y Cameron Heyward para sostener la línea.

Noticias de los Indianapolis Colts

Diferencia de descanso transatlántica : El equipo del entrenador jefe Shane Steichen afronta un exigente cambio de ritmo tras regresar de un partido de la Semana 4 contra Washington en Londres. Mientras tanto, los Steelers cuentan con una gran ventaja en descanso, ya que llegan tras una mini semana de descanso después de jugar el pasado jueves.

Bajas en el pass rush y en la profundidad : Los Colts han descartado al edge rusher Arden Key (isquiotibiales) y al linebacker novato Jaylon Carlies (costillas). Sin Key, la presión adicional recae sobre Laiatu Latu y la fuerza interior DeForest Buckner para incomodar a Aaron Rodgers. Jaylahn Tuimoloau apunta a entrar en la alineación titular en el lado opuesto a Latu.

Plan ofensivo : En la posición de wide receiver, el veterano Keenan Allen será una decisión de última hora mientras se recupera de una lesión en la ingle. Con Ashton Dulin descartado, los Colts podrían apoyarse más en el tight end Tyler Warren y el receptor Josh Downs para ayudar a Daniel Jones a mover el balón por aire. El motor indiscutible del ataque sigue siendo el running back Jonathan Taylor, a quien los Colts utilizarán mucho para atacar a una línea defensiva de los Steelers mermada por las bajas.







