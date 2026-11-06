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Philadelphia EaglesPhiladelphia Eagles
Lincoln Financial Field
Nueva York GiantsNueva York Giants
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Philadelphia Eagles y New York Giants: Philadelphia Eagles prevé alinear como titular a su tercer quarterback, Joe Milton III; retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Philadelphia Eagles vs Nueva York Giants
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre Philadelphia Eagles y New York Giants: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Philadelphia Eagles vs New York Giants

Los Philadelphia Eagles reciben a los New York Giants en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) en un duelo íntegramente de la AFC Este, correspondiente a la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Es un enfrentamiento entre el primero y el último de la AFC Este. Los Giants (4-2-1) buscan poner fin a una racha de 13 años (y partidos) sin ganar en Filadelfia ante unos Eagles (2-6) que han perdido seis encuentros consecutivos desde que se pusieron 2-0 en la segunda semana.

Cómo ver el Philadelphia Eagles vs New York Giants

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Noticias de los Philadelphia Eagles y los New York Giants

Noticias de los Philadelphia Eagles

El ataque de los Eagles cuenta con varias bajas, lo que complica el primer partido de Milton III como titular en la NFL.

  • Quarterback: Joe Milton III será titular después de que la participación de Tanner McKee en el entrenamiento del jueves quedara limitada por una lesión en las costillas y el pecho.
  • Corredor: Saquon Barkley (isquiotibiales y espalda) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. Se espera que juegue, aunque con una carga de trabajo muy controlada.
  • Receptores: DeVonta Smith (isquiotibiales) y Dontayvion Wicks (tobillo) se perdieron todos los entrenamientos de esta semana y se espera que causen baja por tercer partido consecutivo. Se prevé que Makai Lemon y Darius Cooper reciban la mayoría de los pases.
  • Defensa y otras lesiones importantes: El linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales y cuádriceps), el defensive back Michael Carter II (abdomen) y el cornerback Jonathan Jones (isquiotibiales) se perdieron dos entrenamientos consecutivos.

Noticias de los New York Giants

Los Giants llegan relativamente sanos tras su semana de descanso, pero tienen importantes problemas de profundidad en la posición de corredor.

  • Quarterback: J.J. McCarthy sigue completamente sano y al mando del ataque, y está rindiendo bien con el plan de juego de Harbaugh.
  • Receptores: Malik Nabers (rodilla) apareció por sorpresa en el parte de lesiones del jueves y no se entrenó, pero dijo expresamente a los periodistas que espera jugar el domingo.
  • Corredores: Es muy improbable que Cam Skattebo (isquiotibiales) juegue tras perderse dos entrenamientos consecutivos. Con Tyrone Tracy Jr. ya en la lista de lesionados, los Giants recurrirán a Devin Singletary y al recién llegado Gregory Desrosiers, incorporado hace poco desde el equipo de prácticas de los Chargers.
  • Defensa y jugadores de línea: El defensor exterior Abdul Carter se perdió el entrenamiento del miércoles por enfermedad, pero participó plenamente en el del jueves. Los tackles ofensivos Andrew Thomas (ingle) y Jermaine Eluemunor (gemelo) siguen entrenándose de forma limitada, aunque se prevé que jueguen.
Philadelphia Eagles
PHI

Formulario

Nueva York Giants
NYG

Todos los partidos

Washington Commanders
WAS
27
10
Philadelphia Eagles
PHI
L
Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
L
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
L
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
L
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos82

Todos los partidos

Houston Texans
HOU
21
27
Nueva York Giants
NYG
W
Nueva York Giants
NYG
27
34
Nueva Orleans Saints
NO
L
Washington Commanders
WAS
27
27
Nueva York Giants
NYG
D
Nueva York Giants
NYG
36
24
Arizona Cardinals
ARZ
W
Nueva York Giants
NYG
12
7
Tennessee Titans
TEN
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos129

Cara a cara

Philadelphia Eagles
Empate
Nueva York Giants
3
0
2
USA 1
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
38
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
20
F
USA 1
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Nueva York Giants
NYG
34
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Philadelphia Eagles
PHI
17
F
USA 1
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
20
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
13
F
USA 1
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
3
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
28
F
USA 1
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
27
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Philadelphia Eagles
PHI
10
F
113Puntos obtenidos97

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