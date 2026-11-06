Horario del Philadelphia Eagles vs New York Giants

Los Philadelphia Eagles reciben a los New York Giants en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) en un duelo íntegramente de la AFC Este, correspondiente a la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Es un enfrentamiento entre el primero y el último de la AFC Este. Los Giants (4-2-1) buscan poner fin a una racha de 13 años (y partidos) sin ganar en Filadelfia ante unos Eagles (2-6) que han perdido seis encuentros consecutivos desde que se pusieron 2-0 en la segunda semana.

Cómo ver el Philadelphia Eagles vs New York Giants

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Noticias de los Philadelphia Eagles y los New York Giants

Noticias de los Philadelphia Eagles

El ataque de los Eagles cuenta con varias bajas, lo que complica el primer partido de Milton III como titular en la NFL.

Quarterback : Joe Milton III será titular después de que la participación de Tanner McKee en el entrenamiento del jueves quedara limitada por una lesión en las costillas y el pecho.

: Joe Milton III será titular después de que la participación de Tanner McKee en el entrenamiento del jueves quedara limitada por una lesión en las costillas y el pecho. Corredor : Saquon Barkley (isquiotibiales y espalda) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. Se espera que juegue, aunque con una carga de trabajo muy controlada.

: Saquon Barkley (isquiotibiales y espalda) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. Se espera que juegue, aunque con una carga de trabajo muy controlada. Receptores : DeVonta Smith (isquiotibiales) y Dontayvion Wicks (tobillo) se perdieron todos los entrenamientos de esta semana y se espera que causen baja por tercer partido consecutivo. Se prevé que Makai Lemon y Darius Cooper reciban la mayoría de los pases.

: DeVonta Smith (isquiotibiales) y Dontayvion Wicks (tobillo) se perdieron todos los entrenamientos de esta semana y se espera que causen baja por tercer partido consecutivo. Se prevé que Makai Lemon y Darius Cooper reciban la mayoría de los pases. Defensa y otras lesiones importantes: El linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales y cuádriceps), el defensive back Michael Carter II (abdomen) y el cornerback Jonathan Jones (isquiotibiales) se perdieron dos entrenamientos consecutivos.

Noticias de los New York Giants

Los Giants llegan relativamente sanos tras su semana de descanso, pero tienen importantes problemas de profundidad en la posición de corredor.

Quarterback : J.J. McCarthy sigue completamente sano y al mando del ataque, y está rindiendo bien con el plan de juego de Harbaugh.

: J.J. McCarthy sigue completamente sano y al mando del ataque, y está rindiendo bien con el plan de juego de Harbaugh. Receptores : Malik Nabers (rodilla) apareció por sorpresa en el parte de lesiones del jueves y no se entrenó, pero dijo expresamente a los periodistas que espera jugar el domingo.

: Malik Nabers (rodilla) apareció por sorpresa en el parte de lesiones del jueves y no se entrenó, pero dijo expresamente a los periodistas que espera jugar el domingo. Corredores : Es muy improbable que Cam Skattebo (isquiotibiales) juegue tras perderse dos entrenamientos consecutivos. Con Tyrone Tracy Jr. ya en la lista de lesionados, los Giants recurrirán a Devin Singletary y al recién llegado Gregory Desrosiers, incorporado hace poco desde el equipo de prácticas de los Chargers.

: Es muy improbable que Cam Skattebo (isquiotibiales) juegue tras perderse dos entrenamientos consecutivos. Con Tyrone Tracy Jr. ya en la lista de lesionados, los Giants recurrirán a Devin Singletary y al recién llegado Gregory Desrosiers, incorporado hace poco desde el equipo de prácticas de los Chargers. Defensa y jugadores de línea: El defensor exterior Abdul Carter se perdió el entrenamiento del miércoles por enfermedad, pero participó plenamente en el del jueves. Los tackles ofensivos Andrew Thomas (ingle) y Jermaine Eluemunor (gemelo) siguen entrenándose de forma limitada, aunque se prevé que jueguen.

Philadelphia Eagles PHI Formulario Nueva York Giants NYG PHI PHI NYG NYG Todos los partidos Todos los partidos Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 82 Todos los partidos Todos los partidos Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG W Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Nueva York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ W Nueva York Giants NYG 12 7 Tennessee Titans TEN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129