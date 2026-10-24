Horario del Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

26 oct 2026 - 20:15 Lincoln Financial Field

Los Philadelphia Eagles reciben a los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) en un duelo íntegramente de la NFC Este, correspondiente a la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el lunes 26 de octubre a las 18:15 (CST).

Los dos rivales de división presentan el mismo balance de 2-4, pero los Eagles acumulan la racha de derrotas más larga. Han perdido cuatro partidos consecutivos, mientras que los Cowboys han caído en los dos últimos.

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Noticias de los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys

Noticias de los Philadelphia Eagles

Los Eagles cuentan con numerosas bajas, especialmente en la posición de quarterback y en las posiciones ofensivas de habilidad. El equipo del entrenador principal Nick Sirianni busca estabilizar un ataque al que le falta su principal motor.

Quarterback : Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada tras una situación médica que ha tenido una gran repercusión pública y que implica un coágulo sanguíneo superficial. El suplente Tanner McKee será titular por segundo partido consecutivo. El equipo ha fichado recientemente a Joe Milton, procedente del equipo de prácticas de Dallas, para reforzar la plantilla en esa posición.

Refuerzo para el juego de carrera : En un gran impulso anímico, el corredor estrella Saquon Barkley (isquiotibiales) volvió a entrenarse con participación limitada y está en disposición de jugar. El equipo también ajustó sus opciones en la posición al incorporar a Elijah Mitchell al equipo de prácticas y prescindir de Jaydon Blue.

Cuerpo de receptores diezmado : Los receptores abiertos DeVonta Smith (isquiotibiales) y Dontayvion Wicks (tobillo), junto con el ala cerrada estrella Dallas Goedert (rodilla), se perdieron los entrenamientos del jueves y del viernes, lo que genera serias dudas sobre su disponibilidad para el partido.

Refuerzos para la línea ofensiva : El center Drew Kendall (rodilla) y el guard izquierdo Landon Dickerson (rodilla/pectoral) volvieron a entrenarse el viernes con la primera unidad, una noticia muy positiva tras la repentina retirada de Lane Johnson y los recientes traspasos.

Preocupación por la presión al quarterback : El coordinador defensivo Vic Fangio cuenta con pocos efectivos en la línea defensiva. Jonathan Greenard (tobillo) pasó a no participar en el entrenamiento del viernes. Nolan Smith Jr. sigue sin salir del protocolo de conmoción cerebral, mientras que la participación de los linebackers A.J. Epenesa y Jalyx Hunt fue limitada.

Noticias de los Dallas Cowboys

El equipo de Brian Schottenheimer afronta la séptima semana bajo una enorme presión interna tras sufrir dos derrotas consecutivas por amplio margen en partidos de máxima audiencia ante Tampa Bay y Green Bay. Sin embargo, a diferencia de los Eagles, Dallas está recuperando efectivos.

Opciones en la posición de quarterback : Dak Prescott sigue siendo el titular indiscutible. Después de que los Eagles ficharan a Joe Milton, Dallas incorporó al veterano Kyle Trask a su equipo de prácticas para situarlo por detrás del suplente Sam Howell.

Estado del ataque aéreo : El receptor abierto George Pickens (hombro) pudo participar plenamente en el entrenamiento del viernes y tendrá un papel importante junto a CeeDee Lamb. Sin embargo, se espera que KaVontae Turpin (costillas), especialista en retornos y receptor, se pierda el partido del lunes.

Mejoras en defensa : La defensa, que atraviesa dificultades y está dirigida por Christian Parker con la ayuda de los veteranos Mike Zimmer/Mike Pettine, se prepara para recuperar a titulares importantes. El cornerback Cobie Durant (isquiotibiales) y el linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiales) pudieron participar plenamente en el entrenamiento. El linebacker Marist Liufau (antebrazo) también recibió el visto bueno para entrenarse con normalidad.

Estado físico de la línea ofensiva : El ala defensiva Jadeveon Clowney y el tackle izquierdo Tyler Guyton (tobillo) se perdieron el entrenamiento, pero Broderick Jones (muñeca) pudo participar de forma limitada.



