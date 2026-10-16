Horario del Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers

Los Philadelphia Eagles reciben a los Carolina Panthers en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) en la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 18 de octubre a las 11:00 (CST).

Tras ganar sus dos primeros partidos de la temporada, los Eagles han encadenado tres derrotas. Se enfrentan a unos Panthers que vuelven a jugar después de su semana de descanso.

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Noticias de los Philadelphia Eagles y los Carolina Panthers

Noticias de los Philadelphia Eagles

La principal novedad de los Eagles está en la posición de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Es baja por un coágulo de sangre superficial en la pantorrilla. El problema se originó al recibir un golpe con los tacos en la cuarta semana contra los Rams. Aunque jugó pese a ello la semana pasada en Londres, una ecografía de seguimiento reveló que el coágulo se había desplazado, por lo que permanecerá de baja mientras los equipos médicos determinan el tratamiento. El quarterback Tanner McKee, en su tercer año, será titular por primera vez en un partido con repercusión en su carrera para sustituirlo.

DeVonta Smith (WR) : Su regreso a los entrenamientos por primera vez desde antes de la tercera semana supone un importante refuerzo y apunta a que podrá apoyar a McKee

Saquon Barkley (RB) : Comenzó la semana en el parte de lesionados por un problema en los isquiotibiales, lo que genera cautela después de perderse las primeras fases del entrenamiento.

Will Shipley (RB) : Se espera que esté de baja varias semanas tras sufrir un desgarro parcial de la fascia plantar.

Landon Dickerson (G) y Grant Calcaterra (TE) : Se abrieron sus plazos de 21 días para entrenarse y regresar de la lista de lesionados, y participaron de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Volvió a entrenarse tras perderse por una lesión de rodilla el partido de la quinta semana en Londres.

Noticias de los Carolina Panthers

Tras su semana de descanso, los Panthers apuntan a contar con una plantilla más recuperada

Bryce Young (QB) : Completó el entrenamiento pese a unas leves molestias en la rodilla y actualmente está mostrando uno de los mejores niveles de eficiencia de su carrera.

Taylor Moton (OT) : Esta semana se abrió su plazo de 21 días para entrenarse tras sufrir un coágulo de sangre en un pulmón durante el verano, y completó las sesiones de entrenamiento.

Monroe Freeling (OT) : El tackle derecho novato volvió a entrenarse de forma limitada tras estar inicialmente de baja por una lesión de rodilla.

AJ Dillon (RB) : No participó en el entrenamiento mientras se recupera de una lesión de tobillo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), y Tommy Tremble (TE) : Los tres figuraron como participantes limitados más adelante en la semana.

Jaycee Horn (CB) y Mike Jackson (CB) : Ambos jugadores de la secundaria defensiva siguen en la lista de lesionados, por lo que se espera que Akayleb Evans y el novato Will Lee sean titulares como cornerbacks exteriores.



