Horario del Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers

Los Philadelphia Eagles reciben a los Carolina Panthers en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) durante la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 11:00 (CST).

Tras ganar sus dos primeros partidos de la temporada, los Eagles han encadenado tres derrotas. Se enfrentan a unos Panthers que vuelven a la competición después de una semana de descanso.

Dónde ver el Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers

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Novedades de los Philadelphia Eagles y los Carolina Panthers

Novedades de los Philadelphia Eagles

La principal novedad de los Eagles está en la posición de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Es baja por un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla. El problema se remonta a un pisotón con los tacos sufrido en la cuarta semana contra los Rams. Aunque jugó pese a ello la semana pasada en Londres, una ecografía de seguimiento reveló que el coágulo se había desplazado, por lo que no podrá jugar mientras los equipos médicos determinan el tratamiento. Tanner McKee, quarterback en su tercer año, ocupará su puesto y será titular por primera vez en un partido de relevancia en su carrera.

DeVonta Smith (WR) : Dio una alegría al volver a entrenarse por primera vez desde antes de la tercera semana, lo que le sitúa en disposición de ayudar a McKee

Saquon Barkley (RB) : Comenzó la semana en el parte de lesiones por un problema en los isquiotibiales, lo que invita a la cautela después de perderse las primeras partes de los entrenamientos.

Will Shipley (RB) : Se espera que se pierda varias semanas tras sufrir un desgarro parcial de la fascia plantar.

Landon Dickerson (G) y Grant Calcaterra (TE) : Se abrieron sus respectivos plazos de 21 días para entrenarse antes de regresar de la lista de lesionados y participaron de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Volvió a entrenarse tras perderse por una lesión de rodilla el partido de la quinta semana en Londres.

Novedades de los Carolina Panthers

Tras su semana de descanso, los Panthers avanzan hacia una plantilla con menos bajas

Bryce Young (QB) : Se entrenó con normalidad pese a un leve problema de rodilla y está jugando actualmente con una de las mayores eficacias de su carrera.

Taylor Moton (OT) : Esta semana se abrió su plazo de 21 días para entrenarse tras sufrir un coágulo sanguíneo en un pulmón durante el verano, y completó las sesiones de entrenamiento.

Monroe Freeling (OT) : El tackle derecho novato volvió a entrenarse de forma limitada después de perderse inicialmente un tiempo por una lesión de rodilla.

AJ Dillon (RB) : No se entrenó mientras se recupera de una lesión de tobillo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), y Tommy Tremble (TE) : Los tres figuraron como participantes limitados en los entrenamientos de finales de semana.

Jaycee Horn (CB) y Mike Jackson (CB) : Ambos defensores siguen en la lista de lesionados, por lo que se espera que Akayleb Evans y el novato Will Lee sean titulares como cornerbacks exteriores.







