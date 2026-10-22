Horario del New York Jets vs Miami Dolphins

25 oct 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Jets reciben a los Miami Dolphins en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en un duelo entre equipos de la AFC Este correspondiente a la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (17:00 GMT).

Ambos equipos ocupan actualmente las dos últimas posiciones de la AFC Este. Mientras que los Jets llevan un balance de 2-4, los Dolphins son uno de los dos únicos equipos de la NFL que aún no han ganado y solo han anotado 70 puntos en total esta temporada.

Cómo ver el New York Jets vs Miami Dolphins

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

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Novedades de los New York Jets y los Miami Dolphins

Novedades de los New York Jets

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, recibió noticias importantes para su ataque durante el entrenamiento del jueves:

Breece Hall (corredor) (cuádriceps) : Tras perderse el entrenamiento del miércoles, Hall regresó el jueves y participó de forma limitada. Aunque su disponibilidad no se decidirá hasta el momento del partido, su evolución es muy alentadora para la rotación de corredores de los Jets.

Adonai Mitchell (receptor) y Dylan Parham (guardia) : Ambos jugadores importantes para el ataque participaron de forma limitada el miércoles y el jueves, pero evolucionan favorablemente y podrían ayudar a aliviar las dificultades recientes del equipo en ataque. El regreso de Parham es vital para reforzar la protección por el centro de la línea.

Ausencias en los entrenamientos : Los Jets tienen problemas importantes en las posiciones de linebacker y en el extremo de la línea defensiva. El linebacker Kiko Mauigoa (muslo) y el defensive end Joseph Ossai (tobillo) se perdieron dos entrenamientos consecutivos. El corredor recién fichado Kene Nwangwu (rodilla) tampoco se entrenó.

Bajas para el resto de la temporada : Cabe recordar que el linebacker Mike El Walker (pantorrilla) y el corredor Chip Traum (cuello) siguen de baja para lo que queda de temporada.

Novedades de los Miami Dolphins

La joven plantilla del entrenador Jeff Hafley llega descansada tras una semana sin partido, pero todavía tiene a 12 jugadores en el parte de lesiones:

Malik Willis (quarterback) (pulgar) : Pese a figurar en el parte por un problema en el pulgar derecho, Willis se ha entrenado con normalidad y se espera que sea titular como quarterback.

Jonah Savaiinaea (línea ofensiva) y JuJu Brents (cornerback) : En una noticia muy positiva para la protección en las jugadas de pase y la profundidad de la secundaria, ambos jugadores completaron el entrenamiento del jueves.

Ausencias en los entrenamientos : El linebacker interior Willie Gay Jr. (enfermedad) se perdió el entrenamiento del jueves. El cornerback Reese Taylor (cuádriceps) se ha perdido dos sesiones consecutivas y es muy poco probable que juegue el domingo.

Regresos con participación limitada : Esta semana se abrió el plazo de 21 días para que el defensa novato Kyle Louis (rodilla) vuelva a entrenarse y participó de forma limitada, al igual que otros jugadores importantes en la rotación, como el pass rusher Rob Beal Jr. (isquiotibiales), el receptor Caleb Douglas (tobillo) y el corredor Jaylen Wright (pie).

Bajas para el resto de la temporada : De'Von Achane, una pieza clave en ataque, sigue en la lista de lesionados por una rotura del ligamento cruzado anterior y no volverá a jugar esta temporada.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks