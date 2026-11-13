Horario del New York Jets vs Buffalo Bills

Los New York Jets reciben a los Buffalo Bills en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en un duelo entre equipos de la AFC Este correspondiente a la décima jornada de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 11:00 (CET).

Buffalo (7-1), líder de la AFC y protagonista de su mejor inicio en 33 años, se ha reforzado además con la incorporación del safety Amani Hooker antes del cierre del mercado de traspasos.

Los New York Jets (2-7) intentarán poner fin a una racha de cuatro derrotas y aliviar la presión sobre su entrenador, Aaron Glenn, aunque han perdido sus últimos cinco partidos contra los Bills.

Cómo ver el New York Jets vs Buffalo Bills

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Noticias de los New York Jets y los Buffalo Bills

Noticias de los Buffalo Bills

Recuperación con pocos días de margen : Tras vencer 23-6 a los Minnesota Vikings el lunes por la noche, Buffalo afronta un calendario de entrenamientos comprimido antes de su segundo duelo del año contra un rival de la AFC Este

: Tras vencer 23-6 a los Minnesota Vikings el lunes por la noche, Buffalo afronta un calendario de entrenamientos comprimido antes de su segundo duelo del año contra un rival de la AFC Este Refuerzo importante en la secundaria : El director general Brandon Beane adquirió recientemente al veterano safety Amani Hooker, junto con una elección de quinta ronda, de los Tennessee Titans a cambio de una elección de segunda ronda. Hooker, que llega a la décima jornada como líder de la NFL en intercepciones, podría debutar con los Bills el domingo.

: El director general Brandon Beane adquirió recientemente al veterano safety Amani Hooker, junto con una elección de quinta ronda, de los Tennessee Titans a cambio de una elección de segunda ronda. Hooker, que llega a la décima jornada como líder de la NFL en intercepciones, podría debutar con los Bills el domingo. Cambios entre los receptores : Con el receptor Joshua Palmer en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales, Tyrell Shavers, en su tercer año, ha vuelto a participar plenamente en los entrenamientos. Shavers se perfila para debutar esta temporada tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en enero.

: Con el receptor Joshua Palmer en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales, Tyrell Shavers, en su tercer año, ha vuelto a participar plenamente en los entrenamientos. Shavers se perfila para debutar esta temporada tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en enero. Seguimiento de la línea ofensiva: Cuatro de los cinco titulares de la línea ofensiva de Buffalo, Dion Dawkins (costillas), Spencer Brown (tobillo), Alec Anderson (tobillo) y Connor McGovern (cuello), figuraron en el parte de lesiones de mitad de semana. Brown pasó a no entrenarse el jueves, por lo que los suplentes Tylan Grable y Austin Corbett permanecen preparados para entrar en acción.

Noticias de los New York Jets

En busca de una reacción : Con Aaron Glenn como entrenador y Frank Reich como coordinador ofensivo, los Jets buscan poner fin a una racha de cuatro derrotas después de caer 35-12 en Kansas City.

: Con Aaron Glenn como entrenador y Frank Reich como coordinador ofensivo, los Jets buscan poner fin a una racha de cuatro derrotas después de caer 35-12 en Kansas City. Estado de Garrett Wilson : El receptor estrella Garrett Wilson se perdió la novena jornada mientras seguía el protocolo por conmoción cerebral. Volvió a entrenarse de forma limitada el miércoles y el jueves, aunque aún debe superar las últimas fases del protocolo antes del domingo.

: El receptor estrella Garrett Wilson se perdió la novena jornada mientras seguía el protocolo por conmoción cerebral. Volvió a entrenarse de forma limitada el miércoles y el jueves, aunque aún debe superar las últimas fases del protocolo antes del domingo. Profundidad en la secundaria y entre los linebackers : Tras el traspaso del safety Andre Cisco a Detroit, el novato VJ Payne, elegido en sexta ronda, ha participado plenamente en los entrenamientos después de que comenzara su plazo de 21 días para regresar de la lista de lesionados por un problema de rodilla. Podría debutar en la NFL si es activado. Mientras tanto, el veterano linebacker Demario Davis sigue siendo el referente vocal de la defensa, mientras que los linebackers Trevin Wallace (ingle) y Harrison Phillips (tobillo) se perdieron los entrenamientos de principios de semana.

: Tras el traspaso del safety Andre Cisco a Detroit, el novato VJ Payne, elegido en sexta ronda, ha participado plenamente en los entrenamientos después de que comenzara su plazo de 21 días para regresar de la lista de lesionados por un problema de rodilla. Podría debutar en la NFL si es activado. Mientras tanto, el veterano linebacker Demario Davis sigue siendo el referente vocal de la defensa, mientras que los linebackers Trevin Wallace (ingle) y Harrison Phillips (tobillo) se perdieron los entrenamientos de principios de semana. Impacto de los novatos: La promoción del draft de 2026 de New York tiene un papel destacado tanto en ataque como en defensa. La encabezan David Bailey, elegido con el número 2 (7,5 sacks y 5 balones sueltos forzados, la mejor marca de la NFL), el receptor Omar Cooper Jr. (con un problema en el tobillo) y el tight end Kenyon Sadiq.

Nueva York Jets NYJ Formulario Buffalo Bills BUF NYJ NYJ BUF BUF Todos los partidos Todos los partidos Kansas City Chiefs KC 35 12 Nueva York Jets NYJ L Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ L Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 106 Todos los partidos Todos los partidos Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL W Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 26 29 Nueva Inglaterra Patriots NE L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 155