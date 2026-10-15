Horario del New York Giants vs New Orleans Saints

18 oct 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Giants reciben a los New Orleans Saints en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) durante la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 18 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Los Giants (3-1-1) pueden haber tenido dificultades fuera de casa, pero los líderes de la NFC Este han ganado sus tres partidos anteriores en el MetLife esta temporada. Buscarán mantener esa buena racha como locales ante unos Saints que han perdido tres partidos consecutivos.

Cómo ver el New York Giants vs New Orleans Saints

En Estados Unidos:

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Noticias de los New York Giants y los New Orleans Saints

Noticias de los New York Giants

La plantilla del entrenador jefe John Harbaugh afronta bajas importantes por lesión, especialmente en defensa y en la línea ofensiva.

Crisis en la presión al quarterback : La principal preocupación es el defensor de borde Abdul Carter, que se perdió un segundo entrenamiento consecutivo por una lesión en el gemelo. Con el destacado jugador de presión Brian Burns ya descartado para toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, perder a Carter, líder de la NFL con 11 presiones «rápidas» al quarterback, dejaría muy mermada la línea defensiva de los Giants.

Continuidad en la línea ofensiva : El tackle izquierdo titular Andrew Thomas (ingle) y el tackle derecho titular Jermaine Eluemunor (gemelo) se han perdido entrenamientos consecutivos. Thomas suele descansar a principios de semana para controlar su lesión en la ingle y todavía no se ha perdido una jugada esta temporada, pero la disponibilidad de Eluemunor se evalúa día a día. Además, está confirmado que Bryan Hudson será titular por tercera vez consecutiva como center en lugar de John Michael Schmitz.

Novedades en la secundaria : El safety titular Tyler Nubin (cuello) y el cornerback novato Colton Hood (conmoción cerebral) no entrenaron el jueves. Sin embargo, el safety Jason Pinnock volvió a participar plenamente en el entrenamiento tras recuperarse de una conmoción cerebral, lo que supone un gran refuerzo para la secundaria.

Armas ofensivas : El receptor Malik Nabers se ha recuperado por completo de su anterior lesión de rodilla y ha sumado 232 yardas en las dos últimas semanas. El corredor Cam Skattebo sigue siendo la pieza clave del juego terrestre y espera encontrar espacios ante una defensa de los Saints vulnerable contra la carrera.

Noticias de los New Orleans Saints

Bajo las órdenes del entrenador jefe Kellen Moore, los Saints afrontan diversos problemas mientras intentan poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Estado del quarterback : El quarterback titular Tyler Shough figuró como participante pleno en el entrenamiento pese a estar lidiando con una lesión en la mano izquierda. Sigue firmemente asentado como quarterback titular por delante de Spencer Rattler.

Ausencias en ataque : El prometedor receptor novato Jordyn Tyson, elegido en primera ronda, no entrenará esta semana debido a una lesión en los isquiotibiales y está descartado para debutar en la NFL. El corredor Alvin Kamara (espalda) ha entrenado de forma limitada, y los Saints han reorganizado su lista de jugadores por posición: Kendre Miller ocupa ahora el primer puesto entre los corredores, por delante de Kamara. Travis Etienne Jr. continúa en la lista de lesionados.

Varios jugadores enfermos : El destacado receptor Chris Olave y el liniero defensivo Nathan Shepherd se han perdido entrenamientos consecutivos por enfermedad, por lo que su disponibilidad para el domingo es muy incierta.

Problemas en la primera línea defensiva : El defensor de borde Anfernee Jennings (rodilla) no entrenó, aunque Chase Young (4,0 capturas) está completamente sano para liderar la presión al quarterback. En los equipos especiales, el long snapper Zach Wood volvió a entrenar tras recibir autorización para iniciar su regreso.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



