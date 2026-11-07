Hora de inicio del New England Patriots vs Green Bay Packers
Los New England Patriots reciben a los Green Bay Packers en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 GMT).
Con ambos equipos con un balance de 5-3, la atención se centra en quién se impondrá en el duelo entre los quarterbacks emergentes Drake Maye y Jordan Love. Los Packers aspiran a convertirse en el primer equipo que gane esta temporada en el Gillette Stadium.
Cómo ver el New England Patriots vs Green Bay Packers
En Estados Unidos:
En el Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5
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Novedades de los New England Patriots y los Green Bay Packers
Novedades de los New England Patriots
El entrenador principal Mike Vrabel tendrá que afrontar bajas importantes en ataque, aunque la secundaria recupera efectivos al final de la semana.
- A.J. Brown (WR): Descartado por problemas persistentes en la rodilla y el tobillo que le impidieron entrenarse durante toda la semana. Sigue habiendo preocupación por un problema degenerativo en la rodilla.
- TreVeyon Henderson (RB): Descartado tras una emergencia médica inesperada relacionada con síntomas neurológicos inexplicados que requirió una hospitalización de varios días.
- Hunter Henry (TE): En duda (pie). Henry no se entrenó el miércoles ni el jueves, pero pudo reincorporarse de forma limitada el viernes, por lo que tiene opciones de jugar.
- Refuerzos en la secundaria: El cornerback Marcus Jones (pie), el safety Kevin Byard III (pecho) y el cornerback Carlton Davis III (cuello) participaron plenamente en el entrenamiento del viernes. Jones no figura en el parte de lesionados.
- Regresos desde la lista de lesionados: El receptor Mack Hollins (gemelo) y el liniero ofensivo Greg Van Roten (isquiotibiales) están designados para regresar de la lista de lesionados (IR) y figuran oficialmente como jugadores en duda.
Novedades de los Green Bay Packers
El entrenador principal Matt LaFleur afronta varias bajas confirmadas en las líneas y en defensa, aunque una de sus grandes estrellas sigue encaminada a jugar.
- Keisean Nixon (CB): En duda (ingle). El cornerback titular apareció en el parte de lesionados y no se entrenó el jueves, pero regresó el viernes con una participación limitada. Se espera que la decisión sobre su participación se tome a última hora.
- Cinco jugadores descartados: Los Packers han descartado oficialmente al cazamariscales Micah Parsons (rodilla; sigue en la lista de jugadores físicamente incapacitados, PUP, pese a que ya se ha abierto su periodo de entrenamientos), al linebacker Zaire Franklin (espinilla), al center Sean Rhyan (tobillo), al guard derecho Travis Glover (rodilla) y al tight end Josh Whyle (conmoción cerebral).
- Christian Watson (WR): Autorizado para jugar. Pese a arrastrar una lesión en las costillas que limitó su participación en los entrenamientos a principios de semana, Watson no figura con ninguna limitación para el partido y tiene el alta médica.
- Fondo de armario en el juego de carrera: Los corredores MarShawn Lloyd (rodilla) y Chris Brooks (tobillo) figuran ambos como jugadores en duda.
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