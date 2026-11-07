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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre New England Patriots y Green Bay Packers: Drake Maye contra Jordan Love, retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Nueva Inglaterra Patriots vs Green Bay Packers
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Cómo ver el partido de la NFL entre los New England Patriots y los Green Bay Packers: horario de inicio y novedades de los equipos

Hora de inicio del New England Patriots vs Green Bay Packers

Los New England Patriots reciben a los Green Bay Packers en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 GMT).

Con ambos equipos con un balance de 5-3, la atención se centra en quién se impondrá en el duelo entre los quarterbacks emergentes Drake Maye y Jordan Love. Los Packers aspiran a convertirse en el primer equipo que gane esta temporada en el Gillette Stadium.

Cómo ver el New England Patriots vs Green Bay Packers

En Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

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Novedades de los New England Patriots y los Green Bay Packers

Novedades de los New England Patriots

El entrenador principal Mike Vrabel tendrá que afrontar bajas importantes en ataque, aunque la secundaria recupera efectivos al final de la semana.

  • A.J. Brown (WR): Descartado por problemas persistentes en la rodilla y el tobillo que le impidieron entrenarse durante toda la semana. Sigue habiendo preocupación por un problema degenerativo en la rodilla.
  • TreVeyon Henderson (RB): Descartado tras una emergencia médica inesperada relacionada con síntomas neurológicos inexplicados que requirió una hospitalización de varios días.
  • Hunter Henry (TE): En duda (pie). Henry no se entrenó el miércoles ni el jueves, pero pudo reincorporarse de forma limitada el viernes, por lo que tiene opciones de jugar.
  • Refuerzos en la secundaria: El cornerback Marcus Jones (pie), el safety Kevin Byard III (pecho) y el cornerback Carlton Davis III (cuello) participaron plenamente en el entrenamiento del viernes. Jones no figura en el parte de lesionados.
  • Regresos desde la lista de lesionados: El receptor Mack Hollins (gemelo) y el liniero ofensivo Greg Van Roten (isquiotibiales) están designados para regresar de la lista de lesionados (IR) y figuran oficialmente como jugadores en duda.

Novedades de los Green Bay Packers

El entrenador principal Matt LaFleur afronta varias bajas confirmadas en las líneas y en defensa, aunque una de sus grandes estrellas sigue encaminada a jugar.

  • Keisean Nixon (CB): En duda (ingle). El cornerback titular apareció en el parte de lesionados y no se entrenó el jueves, pero regresó el viernes con una participación limitada. Se espera que la decisión sobre su participación se tome a última hora.
  • Cinco jugadores descartados: Los Packers han descartado oficialmente al cazamariscales Micah Parsons (rodilla; sigue en la lista de jugadores físicamente incapacitados, PUP, pese a que ya se ha abierto su periodo de entrenamientos), al linebacker Zaire Franklin (espinilla), al center Sean Rhyan (tobillo), al guard derecho Travis Glover (rodilla) y al tight end Josh Whyle (conmoción cerebral).
  • Christian Watson (WR): Autorizado para jugar. Pese a arrastrar una lesión en las costillas que limitó su participación en los entrenamientos a principios de semana, Watson no figura con ninguna limitación para el partido y tiene el alta médica.
  • Fondo de armario en el juego de carrera: Los corredores MarShawn Lloyd (rodilla) y Chris Brooks (tobillo) figuran ambos como jugadores en duda.
Nueva Inglaterra Patriots
NE

Formulario

Green Bay Packers
GB

Todos los partidos

Miami Dolphins
MIA
19
24
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Chicago Bears
CHI
30
24
Nueva Inglaterra Patriots
NE
L
Nueva Inglaterra Patriots
NE
26
19
Nueva York Jets
NYJ
W
Nueva Inglaterra Patriots
NE
45
17
Las Vegas Raiders
LVR
W
Buffalo Bills
BUF
26
29
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos148

Todos los partidos

Green Bay Packers
GB
27
19
Carolina Panthers
CAR
W
Detroit Lions
DET
20
17
Green Bay Packers
GB
L
Green Bay Packers
GB
23
13
Dallas Cowboys
DAL
W
Green Bay Packers
GB
31
7
Chicago Bears
CHI
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
14
17
Green Bay Packers
GB
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos115

Cara a cara

Nueva Inglaterra Patriots
Empate
Green Bay Packers
2
0
3
USA Preseason 1
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
17
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
21
F
USA 1
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
27
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
24
F
USA 1
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
31
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
17
F
USA Preseason 1
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
11
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
22
F
USA 1
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
26
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
21
F
108Puntos obtenidos109

Enlaces útiles

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NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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