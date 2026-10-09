Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Miami Dolphins y Cincinnati Bengals: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals

11 oct 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

Los Miami Dolphins reciben a los Cincinnati Bengals en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida), durante la semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos son colistas de sus respectivas divisiones de la AFC, pero mientras que los Bengals están 2-2, los Dolphins, con 0-4, todavía no han ganado ni un solo partido esta temporada.

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Noticias de los equipos del Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals

Ambos equipos llegan a este duelo de la semana 5 muy castigados por las lesiones, lo que genera enormes dudas de personal a ambos lados del balón.

Noticias del Cincinnati Bengals

La principal historia en los Bengals gira en torno al cuerpo de receptores completamente mermado de Joe Burrow. Con el receptor Andrei Iosivas ya en la reserva de lesionados, Cincinnati se enfrenta a la posibilidad muy real de jugar sin sus dos receptores estrella de élite:

Ja'Marr Chase (WR) : Sigue en el protocolo de conmoción cerebral tras una lesión contra Jacksonville. Aunque progresó hasta participar de forma limitada en el entrenamiento del jueves, su estado para el domingo sigue siendo muy incierto.

Tee Higgins (WR) : Sufrió una dolorosa distensión en el aductor/la ingle junto con una lesión en el cuello. Se perdió entrenamientos consecutivos el miércoles y el jueves, y todo apunta claramente a que se perderá el partido.

Los siguientes en dar un paso al frente : Si ambos no juegan, Burrow dependerá del novato Colbie Young, que volvió a entrenarse con normalidad tras una lesión de rodilla, junto a jugadores de rotación como Dohnte Meyers y Mitchell Tinsley.

Defensa y secundaria : El safety titular Jordan Battle (isquiotibial) volvió a entrenarse con normalidad. Sin embargo, el safety suplente Kyle Dugger (cuádriceps) no ha entrenado, y el safety Bryan Cook (tobillo) sigue limitado. En el interior de la defensa, Dexter Lawrence II (muñeca) ha estado lidiando con limitaciones, mientras que el veterano B.J. Hill (Aquiles) parece ir bien encaminado tras completar la sesión.

Noticias del Miami Dolphins

Los Dolphins, que todavía no han ganado y están dirigidos por el entrenador jefe Jeff Hafley, gestionan sus propias bajas severas en ataque mientras intentan relanzar al quarterback Malik Willis:

Bajas ofensivas : El destacado receptor novato Caleb Douglas (tobillo) volvió a perderse el entrenamiento y corre un serio riesgo de perderse su tercer partido consecutivo. El tight end Justin Joly fue añadido a última hora a la lista de no participantes el jueves tras entrar en el protocolo de conmoción cerebral.

Golpe en el backfield : Con el corredor estrella De'Von Achane fuera para toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, el novato Jaylen Wright está liderando la carga, pero fue una nueva incorporación al parte el jueves como participante limitado por una dolencia en el pie. Esto deja una carga mayor sobre la figura universitaria Ollie Gordon II.

Refuerzo defensivo : En mejores noticias para Miami, la defensa se prepara para un refuerzo muy necesario. Los Dolphins abrieron las ventanas de entrenamiento de 21 días para el tackle defensivo de segundo año Kenneth Grant (dedo del pie) y el cornerback Storm Duck (rodilla) desde la reserva de lesionados; ambos han estado entrenándose y podrían aportar una ayuda inmediata a la plantilla más joven de la liga.







