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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Seattle Seahawks y los Chicago Bears: ¿Dominará la «defensa del lado oscuro» de Seattle? Retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Seattle Seahawks vs Chicago Bears
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre Seattle Seahawks y Chicago Bears: horario de inicio y noticias de los equipos

Horario del Seattle Seahawks vs Chicago Bears

Los Seattle Seahawks reciben a los Chicago Bears en el Lumen Field (Seattle, Washington) durante la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el lunes 2 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del martes 3 de noviembre).

Seattle (4-3) puso fin al invicto de Kansas City con una contundente victoria por 20-3 la semana pasada. Los campeones de la Super Bowl se enfrentan ahora a Chicago (5-2), que llega al Lumen Field tras vencer a los Patriots y a los Falcons.

Cómo ver el Seattle Seahawks vs Chicago Bears

En Estados Unidos:

ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

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Novedades de las plantillas del Seattle Seahawks vs Chicago Bears

Traspasos de gran impacto

Las directivas de ambos equipos apostaron fuerte antes de este partido y agitaron el panorama de la NFL:

  • Los Bears fichan al tackle defensivo Jeffery Simmons: Chicago cerró un gran traspaso con Tennessee para hacerse con el tackle defensivo All-Pro. Se espera que debute con los Bears el lunes por la noche y refuerce una línea defensiva que se medirá al renovado interior de la línea ofensiva de Seattle.
  • Los Seahawks fichan al guardia Quenton Nelson: Seattle respondió con el fichaje del guardia All-Pro de los Indianapolis Colts para reforzar la protección de Sam Darnold.

Novedades de los Seattle Seahawks

Los últimos informes de entrenamiento de los Seahawks revelan una lista larga y preocupante, especialmente en las líneas y en las alternativas de la posición de receptor:

  • Charles Cross (tackle izquierdo): baja / improbable que juegue. Cross sufrió un esguince en la parte alta del tobillo contra los Chiefs, cuya evolución se evalúa semana a semana. Está previsto que el veterano tackle suplente Josh Jones sea titular como tackle izquierdo.
  • Uchenna Nwosu (linebacker): muy improbable que juegue. Nwosu se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión de tobillo, lo que deja un gran vacío en la presión exterior de Seattle sobre el quarterback.
  • Rashid Shaheed (receptor): improbable que juegue. Shaheed se perdió entrenamientos consecutivos por una lesión de rodilla. Se espera que el receptor novato Tory Horton ocupe su lugar en ataque y en los equipos especiales.
  • Byron Murphy II (tackle defensivo) y Brandon Pili (tackle defensivo): cierta preocupación. Murphy fue incluido a última hora en el parte de lesiones por un problema de espalda y entrenó de forma limitada el viernes, mientras que el suplente Pili se perdió por completo el entrenamiento por una lesión de espalda.
  • Leonard Williams (tackle defensivo): buenas noticias. Aunque una lesión en el tendón de Aquiles limitó su participación a principios de semana, Williams completó el entrenamiento del viernes sin restricciones
  • Refuerzos entre los corredores: En una excelente noticia para Seattle, el novato Jadarian Price (pecho) completó el entrenamiento tras salir de la lista de lesionados. Además, se espera que Zach Charbonnet debute por fin esta temporada después de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en enero, lo que atenúa el impacto de la lesión de isquiotibiales que padece el suplente Velus Jones Jr.

Novedades de los Chicago Bears

Chicago tiene una lista de lesionados más corta que Seattle, pero incluye bajas importantes entre las opciones de pase de Caleb Williams:

  • Cole Kmet (ala cerrada): baja para el resto de la temporada. Kmet sufrió una grave lesión de rodilla la semana pasada contra New England. El novato Sam Roush tendrá que asumir el puesto de ala cerrada titular.
  • Colston Loveland (ala cerrada): participación en duda. Loveland apareció por sorpresa en el parte de lesiones del viernes por un problema de cuello. Aunque los analistas creen que podría intentar jugar pese a la lesión, sus limitaciones aumentan enormemente la presión sobre las demás opciones disponibles en la posición de ala cerrada
  • Kyle Monangai (corredor): no entrenó. Monangai se ha perdido sesiones de entrenamiento por lesiones en el pulgar y en un dedo del pie, por lo que su disponibilidad para el lunes es muy incierta.
  • Malik Muhammad (cornerback): participación limitada. El cornerback ha entrenado de forma limitada por una lesión en un dedo del pie, aunque se sigue esperando que juegue.
Seattle Seahawks
SEA

Formulario

Chicago Bears
CHI

Todos los partidos

Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
W
Denver Broncos
DEN
17
14
Seattle Seahawks
SEA
L
Seattle Seahawks
SEA
29
32
San Francisco 49ers
SF
L
Seattle Seahawks
SEA
30
23
Los Angeles Chargers
LAC
W
Washington Commanders
WAS
33
31
Seattle Seahawks
SEA
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos124

Todos los partidos

Chicago Bears
CHI
30
24
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
W
Green Bay Packers
GB
31
7
Chicago Bears
CHI
L
Chicago Bears
CHI
23
12
Nueva York Jets
NYJ
W
Chicago Bears
CHI
27
7
Philadelphia Eagles
PHI
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos118

Cara a cara

Seattle Seahawks
Empate
Chicago Bears
2
0
3
USA 1
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
3
Seattle Seahawks badge
Seattle Seahawks
SEA
6
F
USA Preseason 1
Seattle Seahawks badge
Seattle Seahawks
SEA
11
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
27
F
USA 1
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Seattle Seahawks
SEA
24
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
25
F
USA 1
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
24
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Seattle Seahawks
SEA
17
F
USA 1
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Seattle Seahawks
SEA
26
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
0
F
84Puntos obtenidos79

Enlaces útiles

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