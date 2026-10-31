Horario del Seattle Seahawks vs Chicago Bears

Los Seattle Seahawks reciben a los Chicago Bears en el Lumen Field (Seattle, Washington) durante la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el lunes 2 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del martes 3 de noviembre).

Seattle (4-3) puso fin al invicto de Kansas City con una contundente victoria por 20-3 la semana pasada. Los campeones de la Super Bowl se enfrentan ahora a Chicago (5-2), que llega al Lumen Field tras vencer a los Patriots y a los Falcons.

Cómo ver el Seattle Seahawks vs Chicago Bears

En Estados Unidos:

ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de las plantillas del Seattle Seahawks vs Chicago Bears

Traspasos de gran impacto

Las directivas de ambos equipos apostaron fuerte antes de este partido y agitaron el panorama de la NFL:

Los Bears fichan al tackle defensivo Jeffery Simmons : Chicago cerró un gran traspaso con Tennessee para hacerse con el tackle defensivo All-Pro. Se espera que debute con los Bears el lunes por la noche y refuerce una línea defensiva que se medirá al renovado interior de la línea ofensiva de Seattle.

: Chicago cerró un gran traspaso con Tennessee para hacerse con el tackle defensivo All-Pro. Se espera que debute con los Bears el lunes por la noche y refuerce una línea defensiva que se medirá al renovado interior de la línea ofensiva de Seattle. Los Seahawks fichan al guardia Quenton Nelson: Seattle respondió con el fichaje del guardia All-Pro de los Indianapolis Colts para reforzar la protección de Sam Darnold.

Novedades de los Seattle Seahawks

Los últimos informes de entrenamiento de los Seahawks revelan una lista larga y preocupante, especialmente en las líneas y en las alternativas de la posición de receptor:

Charles Cross (tackle izquierdo): baja / improbable que juegue . Cross sufrió un esguince en la parte alta del tobillo contra los Chiefs, cuya evolución se evalúa semana a semana. Está previsto que el veterano tackle suplente Josh Jones sea titular como tackle izquierdo.

. Cross sufrió un esguince en la parte alta del tobillo contra los Chiefs, cuya evolución se evalúa semana a semana. Está previsto que el veterano tackle suplente Josh Jones sea titular como tackle izquierdo. Uchenna Nwosu (linebacker): muy improbable que juegue . Nwosu se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión de tobillo, lo que deja un gran vacío en la presión exterior de Seattle sobre el quarterback.

. Nwosu se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión de tobillo, lo que deja un gran vacío en la presión exterior de Seattle sobre el quarterback. Rashid Shaheed (receptor): improbable que juegue . Shaheed se perdió entrenamientos consecutivos por una lesión de rodilla. Se espera que el receptor novato Tory Horton ocupe su lugar en ataque y en los equipos especiales.

. Shaheed se perdió entrenamientos consecutivos por una lesión de rodilla. Se espera que el receptor novato Tory Horton ocupe su lugar en ataque y en los equipos especiales. Byron Murphy II (tackle defensivo) y Brandon Pili (tackle defensivo): cierta preocupación . Murphy fue incluido a última hora en el parte de lesiones por un problema de espalda y entrenó de forma limitada el viernes, mientras que el suplente Pili se perdió por completo el entrenamiento por una lesión de espalda.

. Murphy fue incluido a última hora en el parte de lesiones por un problema de espalda y entrenó de forma limitada el viernes, mientras que el suplente Pili se perdió por completo el entrenamiento por una lesión de espalda. Leonard Williams (tackle defensivo): buenas noticias . Aunque una lesión en el tendón de Aquiles limitó su participación a principios de semana, Williams completó el entrenamiento del viernes sin restricciones

. Aunque una lesión en el tendón de Aquiles limitó su participación a principios de semana, Williams completó el entrenamiento del viernes sin restricciones Refuerzos entre los corredores: En una excelente noticia para Seattle, el novato Jadarian Price (pecho) completó el entrenamiento tras salir de la lista de lesionados. Además, se espera que Zach Charbonnet debute por fin esta temporada después de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en enero, lo que atenúa el impacto de la lesión de isquiotibiales que padece el suplente Velus Jones Jr.

Novedades de los Chicago Bears

Chicago tiene una lista de lesionados más corta que Seattle, pero incluye bajas importantes entre las opciones de pase de Caleb Williams:

Cole Kmet (ala cerrada): baja para el resto de la temporada. Kmet sufrió una grave lesión de rodilla la semana pasada contra New England. El novato Sam Roush tendrá que asumir el puesto de ala cerrada titular.

para el resto de la temporada. Kmet sufrió una grave lesión de rodilla la semana pasada contra New England. El novato Sam Roush tendrá que asumir el puesto de ala cerrada titular. Colston Loveland (ala cerrada): participación en duda . Loveland apareció por sorpresa en el parte de lesiones del viernes por un problema de cuello. Aunque los analistas creen que podría intentar jugar pese a la lesión, sus limitaciones aumentan enormemente la presión sobre las demás opciones disponibles en la posición de ala cerrada

. Loveland apareció por sorpresa en el parte de lesiones del viernes por un problema de cuello. Aunque los analistas creen que podría intentar jugar pese a la lesión, sus limitaciones aumentan enormemente la presión sobre las demás opciones disponibles en la posición de ala cerrada Kyle Monangai (corredor): no entrenó . Monangai se ha perdido sesiones de entrenamiento por lesiones en el pulgar y en un dedo del pie, por lo que su disponibilidad para el lunes es muy incierta.

. Monangai se ha perdido sesiones de entrenamiento por lesiones en el pulgar y en un dedo del pie, por lo que su disponibilidad para el lunes es muy incierta. Malik Muhammad (cornerback): participación limitada. El cornerback ha entrenado de forma limitada por una lesión en un dedo del pie, aunque se sigue esperando que juegue.

Seattle Seahawks SEA Formulario Chicago Bears CHI SEA SEA CHI CHI Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA L Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF L Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC W Washington Commanders WAS 33 31 Seattle Seahawks SEA L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 124 Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI W Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI L Chicago Bears CHI 23 12 Nueva York Jets NYJ W Chicago Bears CHI 27 7 Philadelphia Eagles PHI W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 118

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Chicago Bears CHI 3 Seattle Seahawks SEA 6 F USA Preseason 1 Seattle Seahawks SEA 11 Chicago Bears CHI 27 F USA 1 Seattle Seahawks SEA 24 Chicago Bears CHI 25 F USA 1 Chicago Bears CHI 24 Seattle Seahawks SEA 17 F USA 1 Seattle Seahawks SEA 26 Chicago Bears CHI 0 F 84 Puntos obtenidos 79

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