Horario del San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders

Los San Francisco 49ers reciben a los Las Vegas Raiders en el Levi's Stadium (Santa Clara, California) en la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 14:25 (CST).

Los 49ers (6-1) llegan descansados y con ganas de jugar tras su semana de descanso. Buscarán reaccionar de inmediato después de sufrir su primera derrota de la temporada ante Atlanta en la semana 7.

Los partidos de los Las Vegas Raiders (4-4) nunca son aburridos. En sus ocho encuentros anteriores se han anotado una media de 68,8 puntos por partido y tres de sus cuatro victorias han llegado fuera de casa.

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Noticias de los San Francisco 49ers y los Las Vegas Raiders

Aunque a San Francisco le faltan receptores importantes, recupera efectivos de gran peso tanto en ataque como en defensa, mientras que los Raiders llegan con relativamente pocos problemas físicos.

Noticias de los San Francisco 49ers

La semana de descanso de los 49ers en la semana 8 pudo permitir que se recuperaran algunas de sus grandes estrellas, pero un contratiempo en un entrenamiento de finales de semana ha mermado considerablemente sus opciones en la posición de receptor.

Crisis de receptores : El entrenador principal Kyle Shanahan ha descartado a tres de sus principales receptores: Mike Evans (tendón de Aquiles), Deebo Samuel Sr. (isquiotibiales) y Christian Kirk, que sufrió una lesión de menisco durante el entrenamiento del jueves.

: El entrenador principal Kyle Shanahan ha descartado a tres de sus principales receptores: Mike Evans (tendón de Aquiles), Deebo Samuel Sr. (isquiotibiales) y Christian Kirk, que sufrió una lesión de menisco durante el entrenamiento del jueves. El regreso de CMC y Bosa : En una noticia muy positiva, el corredor estrella Christian McCaffrey (isquiotibiales) y el ala defensiva All-Pro Nick Bosa (pantorrilla) no figuran en el parte de lesionados y tienen el visto bueno para jugar.

: En una noticia muy positiva, el corredor estrella Christian McCaffrey (isquiotibiales) y el ala defensiva All-Pro Nick Bosa (pantorrilla) no figuran en el parte de lesionados y tienen el visto bueno para jugar. Refuerzo defensivo : San Francisco recupera al tackle defensivo DeForest Buckner tras adquirirlo mediante un traspaso con Indianapolis. Se espera que desempeñe de inmediato un papel importante junto a Bosa.

: San Francisco recupera al tackle defensivo DeForest Buckner tras adquirirlo mediante un traspaso con Indianapolis. Se espera que desempeñe de inmediato un papel importante junto a Bosa. Jugadores en duda: La participación de Demarcus Robinson (tobillo) está en duda, aunque se espera que salga de la lista de lesionados. También están en duda el cornerback Nate Hobbs (aductor), el safety Siran Neal (rodilla/pie) y el cornerback Upton Stout (hombro).

Noticias de los Las Vegas Raiders

Los Raiders regresan al norte de California bajo las órdenes de Klint Kubiak, entrenador principal en su primer año, con un ataque que está encontrando su ritmo y anota 27,6 puntos por partido. Su parte definitivo de lesionados presenta muy pocas bajas.

Baja en la línea defensiva : El veterano tackle defensivo suplente Thomas Booker IV (tobillo) es el único jugador descartado para el partido. No se espera que su ausencia altere de forma significativa la rotación principal de los Raiders en el interior de la línea defensiva.

: El veterano tackle defensivo suplente Thomas Booker IV (tobillo) es el único jugador descartado para el partido. No se espera que su ausencia altere de forma significativa la rotación principal de los Raiders en el interior de la línea defensiva. Preocupación en la secundaria : El cornerback titular Darien Porter (ingle) figura oficialmente como duda tras lesionarse en la semana 8 contra los Jets. Sin embargo, participó plenamente en el entrenamiento del viernes y se espera que la decisión sobre su presencia se tome justo antes del partido. Si no juega, los novatos Jermod McCoy y Zeke Masses se repartirán las jugadas.

: El cornerback titular Darien Porter (ingle) figura oficialmente como duda tras lesionarse en la semana 8 contra los Jets. Sin embargo, participó plenamente en el entrenamiento del viernes y se espera que la decisión sobre su presencia se tome justo antes del partido. Si no juega, los novatos Jermod McCoy y Zeke Masses se repartirán las jugadas. Disponibles para jugar: Jugadores clave en ataque y defensa, entre ellos el quarterback Kirk Cousins, el ala cerrada Brock Bowers y el especialista en presionar al quarterback Maxx Crosby, no figuran en el parte de lesionados y están plenamente disponibles.

San Francisco 49ers SF Formulario Las Vegas Raiders LVR SF SF LVR LVR Todos los partidos Todos los partidos Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF L San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS W Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF W San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN W San Francisco 49ers SF 36 30 Arizona Cardinals ARZ W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 135 Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA L Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF L Nueva Inglaterra Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR L Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 133