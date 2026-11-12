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Carolina Panthers v New Orleans Saints - NFL 2025Getty Images Sport
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Saints de Nueva Orleans y los Panthers de Carolina: ¡El liderato de la NFC Sur está en juego! Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Nueva Orleans Saints vs Carolina Panthers
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los New Orleans Saints y los Carolina Panthers: horario y novedades de los equipos

Horario del New Orleans Saints vs Carolina Panthers

Los New Orleans Saints reciben a los Carolina Panthers en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) en un duelo entre equipos de la NFC Sur correspondiente a la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 15 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Aunque ambos equipos podrían situarse al frente de la NFC Sur con un balance de 3-5, los Panthers acumulan tres derrotas consecutivas, mientras que los Saints llegan tras imponerse por un ajustado 23-22 a los Cleveland Browns.

Cómo ver el New Orleans Saints vs Carolina Panthers

En Estados Unidos:

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En el Reino Unido:

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Novedades de los New Orleans Saints y los Carolina Panthers

Novedades de los New Orleans Saints

  • Quarterback y ataque: El quarterback Tyler Shough impulsó la remontada la semana pasada y terminó con 272 yardas de pase, un touchdown y un índice de pasador de 110,4.
  • Cambios en la alineación y las posiciones: El center Erik McCoy sufrió una lesión en el bíceps, lo que provocó una importante reorganización de la línea ofensiva: Caesar Ruiz pasó de guard derecho a center titular, la posición que ocupaba en la universidad, y Jeremiah Wright asumió el puesto de guard derecho.
  • Refuerzo en la posición de running back: El running back Travis Etienne Jr. (isquiotibiales) fue autorizado a regresar de la lista de lesionados y comenzó su periodo de 21 días para entrenarse, aunque participó de forma limitada. Su regreso abre la puerta a una rotación versátil de corredores junto a Alvin Kamara y Audric Estime.
  • Presión al quarterback: La defensa de New Orleans ha mejorado y ha dejado a sus rivales por debajo de los 24 puntos en tres de sus últimos cuatro partidos, gracias a la presión al quarterback de jugadores como Chase Young y Carl Granderson, que logró dos sacks la semana pasada.

Novedades de los Carolina Panthers

  • Quarterback y ataque: Bryce Young busca resarcirse después de completar 28 de 39 pases para 276 yardas y tres touchdowns contra Denver, aunque los problemas de protección siguen siendo un aspecto clave. Chuba Hubbard continúa siendo el pilar del juego terrestre y Darren Waller es el principal destinatario de los pases dirigidos a la zona central del campo.
  • Movimientos en la plantilla y periodos de entrenamiento: Los Panthers abrieron los periodos de entrenamiento de varios jugadores importantes, entre ellos el running back Jonathon Brooks, el receptor Xavier Legette y el cornerback Mike Jackson, además del liniero ofensivo Brady Christensen.
  • Ajustes en los equipos especiales: Tras la salida del veterano receptor y retornador David Moore, Anthony Tyus III y Trevor Etienne han pasado a ocupar los principales puestos de retornador.
Nueva Orleans Saints
NO

Formulario

Carolina Panthers
CAR

Todos los partidos

Nueva Orleans Saints
NO
23
22
Cleveland Browns
CLE
W
Nueva Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
L
Nueva York Giants
NYG
27
34
Nueva Orleans Saints
NO
W
Nueva Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
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Nueva Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos104

Todos los partidos

Carolina Panthers
CAR
21
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Denver Broncos
DEN
L
Green Bay Packers
GB
27
19
Carolina Panthers
CAR
L
Carolina Panthers
CAR
13
43
Tampa Bay Buccaneers
TB
L
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
W
Carolina Panthers
CAR
32
26
Detroit Lions
DET
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos110

Cara a cara

Nueva Orleans Saints
Empate
Carolina Panthers
4
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1
USA 1
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Nueva Orleans Saints
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CAR
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NO
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F
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134Puntos obtenidos63

Enlaces útiles

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