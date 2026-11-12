Horario del New Orleans Saints vs Carolina Panthers

Los New Orleans Saints reciben a los Carolina Panthers en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) en un duelo entre equipos de la NFC Sur correspondiente a la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 15 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Aunque ambos equipos podrían situarse al frente de la NFC Sur con un balance de 3-5, los Panthers acumulan tres derrotas consecutivas, mientras que los Saints llegan tras imponerse por un ajustado 23-22 a los Cleveland Browns.

Cómo ver el New Orleans Saints vs Carolina Panthers

En Estados Unidos:

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En el Reino Unido:

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Novedades de los New Orleans Saints y los Carolina Panthers

Novedades de los New Orleans Saints

Quarterback y ataque : El quarterback Tyler Shough impulsó la remontada la semana pasada y terminó con 272 yardas de pase, un touchdown y un índice de pasador de 110,4.

: El quarterback Tyler Shough impulsó la remontada la semana pasada y terminó con 272 yardas de pase, un touchdown y un índice de pasador de 110,4. Cambios en la alineación y las posiciones : El center Erik McCoy sufrió una lesión en el bíceps, lo que provocó una importante reorganización de la línea ofensiva: Caesar Ruiz pasó de guard derecho a center titular, la posición que ocupaba en la universidad, y Jeremiah Wright asumió el puesto de guard derecho.

: El center Erik McCoy sufrió una lesión en el bíceps, lo que provocó una importante reorganización de la línea ofensiva: Caesar Ruiz pasó de guard derecho a center titular, la posición que ocupaba en la universidad, y Jeremiah Wright asumió el puesto de guard derecho. Refuerzo en la posición de running back : El running back Travis Etienne Jr. (isquiotibiales) fue autorizado a regresar de la lista de lesionados y comenzó su periodo de 21 días para entrenarse, aunque participó de forma limitada. Su regreso abre la puerta a una rotación versátil de corredores junto a Alvin Kamara y Audric Estime.

: El running back Travis Etienne Jr. (isquiotibiales) fue autorizado a regresar de la lista de lesionados y comenzó su periodo de 21 días para entrenarse, aunque participó de forma limitada. Su regreso abre la puerta a una rotación versátil de corredores junto a Alvin Kamara y Audric Estime. Presión al quarterback: La defensa de New Orleans ha mejorado y ha dejado a sus rivales por debajo de los 24 puntos en tres de sus últimos cuatro partidos, gracias a la presión al quarterback de jugadores como Chase Young y Carl Granderson, que logró dos sacks la semana pasada.

Novedades de los Carolina Panthers

Quarterback y ataque : Bryce Young busca resarcirse después de completar 28 de 39 pases para 276 yardas y tres touchdowns contra Denver, aunque los problemas de protección siguen siendo un aspecto clave. Chuba Hubbard continúa siendo el pilar del juego terrestre y Darren Waller es el principal destinatario de los pases dirigidos a la zona central del campo.

: Bryce Young busca resarcirse después de completar 28 de 39 pases para 276 yardas y tres touchdowns contra Denver, aunque los problemas de protección siguen siendo un aspecto clave. Chuba Hubbard continúa siendo el pilar del juego terrestre y Darren Waller es el principal destinatario de los pases dirigidos a la zona central del campo. Movimientos en la plantilla y periodos de entrenamiento : Los Panthers abrieron los periodos de entrenamiento de varios jugadores importantes, entre ellos el running back Jonathon Brooks, el receptor Xavier Legette y el cornerback Mike Jackson, además del liniero ofensivo Brady Christensen.

: Los Panthers abrieron los periodos de entrenamiento de varios jugadores importantes, entre ellos el running back Jonathon Brooks, el receptor Xavier Legette y el cornerback Mike Jackson, además del liniero ofensivo Brady Christensen. Ajustes en los equipos especiales: Tras la salida del veterano receptor y retornador David Moore, Anthony Tyus III y Trevor Etienne han pasado a ocupar los principales puestos de retornador.

Nueva Orleans Saints NO Formulario Carolina Panthers CAR NO NO CAR CAR Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 23 22 Cleveland Browns CLE W Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT L Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN L Nueva Orleans Saints NO 24 45 Atlanta Falcons ATL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 104 Todos los partidos Todos los partidos Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN L Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR L Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR W Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 110

Cara a cara Empate 4 0 1 USA 1 Nueva Orleans Saints NO 20 Carolina Panthers CAR 17 F USA 1 Carolina Panthers CAR 7 Nueva Orleans Saints NO 17 F USA 1 Carolina Panthers CAR 23 Nueva Orleans Saints NO 22 F USA 1 Nueva Orleans Saints NO 47 Carolina Panthers CAR 10 F USA 1 Nueva Orleans Saints NO 28 Carolina Panthers CAR 6 F 134 Puntos obtenidos 63

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