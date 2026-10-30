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Pittsburgh SteelersPittsburgh Steelers
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns: ¡El liderato de la AFC Norte está en juego! Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Los Pittsburgh Steelers reciben a los Cleveland Browns en el Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvania) en un duelo crucial entre dos equipos de la AFC Norte, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos llegan a la semana 8 con un balance de 5-2. Cleveland puede sacar confianza de su victoria en casa por 27-24 ante Pittsburgh en la semana 4, pero no gana un partido de temporada regular a domicilio contra los Steelers desde 2003. Sin embargo, los Browns sí lograron una victoria en Pittsburgh durante la ronda de comodines de los playoffs de 2020.

Cómo ver el Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

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Novedades de los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns

La situación de ambos equipos cambió considerablemente durante sus últimas sesiones de entrenamiento. Estas son todas las novedades de las plantillas y el desglose detallado de las lesiones.

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Los Steelers recibieron una gran noticia para su defensa secundaria y su presión sobre el pasador durante el entrenamiento del jueves. Tras descansar o permanecer al margen el miércoles, varias de sus grandes estrellas volvieron a entrenarse con normalidad.

  • Jalen Ramsey (CB): Volvió a entrenarse con normalidad el jueves después de perderse la sesión del miércoles por una lesión de muñeca, una señal muy positiva de cara a su titularidad.
  • T.J. Watt (OLB) y Cameron Heyward (DT): Ambos pilares defensivos volvieron a entrenarse con normalidad tras descansar el miércoles según lo previsto.
  • Alex Highsmith (LB): Siguió entrenándose de forma limitada por una lesión en la ingle. Su estado de cara al fin de semana sigue siendo crucial para la profundidad de Pittsburgh en la presión desde los extremos de la línea defensiva.
  • Ben Skowronek (WR): Se entrenó de forma limitada debido a un problema en la pantorrilla. Aunque el equipo necesita la profundidad que aporta, su evolución es una señal positiva después de perderse los dos últimos partidos.
  • Brandin Echols (CB) y Doneiko Slaughter (DB): Ninguno de los dos se entrenó por segundo día consecutivo debido a lesiones en los isquiotibiales, y su participación el domingo está muy en duda.

Novedades de los Cleveland Browns

El parte de lesiones de los Browns reflejó varias mejorías el jueves, aunque la disponibilidad de algunas piezas clave en ambas líneas sigue en el aire.

  • Jared Verse (DE): Pasó a entrenarse de forma limitada después de perderse la sesión del miércoles por un problema de rodilla. Todd Monken, al frente del cuerpo técnico, y el personal médico esperan plenamente que pueda jugar.
  • Elgton Jenkins (C): Dio un paso importante al pasar de no entrenarse a participar de forma limitada mientras se recupera de una lesión de rodilla.
  • Tytus Howard (OT): Siguió al margen bajo el protocolo de conmociones cerebrales. Su posible ausencia dejaría un punto vulnerable en el lado derecho de la línea ofensiva que la línea defensiva de Pittsburgh tratará de aprovechar.
  • Dylan Sampson (RB): Se entrenó con normalidad el jueves tras participar de forma limitada el miércoles por una lesión de rodilla, lo que le deja plenamente disponible para asumir un papel importante el domingo.
  • Profundidad de la línea defensiva: Los jugadores de la línea interior Mike Hall Jr. (tobillo) y Mason Graham (tobillo) siguieron entrenándose de forma limitada. Aunque todo apunta a que jugarán, sus limitaciones suponen una enorme presión para la defensa terrestre de los Browns frente al dinámico grupo de corredores de Pittsburgh.
Pittsburgh Steelers
PIT

Formulario

Cleveland Browns
CLE

Todos los partidos

Nueva Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
26
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
W
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
L
Pittsburgh Steelers
PIT
30
27
Cincinnati Bengals
CIN
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos130

Todos los partidos

Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
W
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
W
Nueva York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
L
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Cleveland Browns
CLE
21
18
Carolina Panthers
CAR
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos100

Cara a cara

Pittsburgh Steelers
Empate
Cleveland Browns
2
0
3
USA 1
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
27
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
24
F
USA 1
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Cleveland Browns
CLE
13
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
6
F
USA 1
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
23
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
9
F
USA 1
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
27
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
14
F
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Cleveland Browns
CLE
24
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Pittsburgh Steelers
PIT
19
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99Puntos obtenidos87

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