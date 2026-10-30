Horario del Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Los Pittsburgh Steelers reciben a los Cleveland Browns en el Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvania) en un duelo crucial entre dos equipos de la AFC Norte, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos llegan a la semana 8 con un balance de 5-2. Cleveland puede sacar confianza de su victoria en casa por 27-24 ante Pittsburgh en la semana 4, pero no gana un partido de temporada regular a domicilio contra los Steelers desde 2003. Sin embargo, los Browns sí lograron una victoria en Pittsburgh durante la ronda de comodines de los playoffs de 2020.

Cómo ver el Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente eludir las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su mercado local o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV cuando viajas al extranjero.

Novedades de los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns

La situación de ambos equipos cambió considerablemente durante sus últimas sesiones de entrenamiento. Estas son todas las novedades de las plantillas y el desglose detallado de las lesiones.

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Los Steelers recibieron una gran noticia para su defensa secundaria y su presión sobre el pasador durante el entrenamiento del jueves. Tras descansar o permanecer al margen el miércoles, varias de sus grandes estrellas volvieron a entrenarse con normalidad.

Jalen Ramsey (CB) : Volvió a entrenarse con normalidad el jueves después de perderse la sesión del miércoles por una lesión de muñeca, una señal muy positiva de cara a su titularidad.

: Volvió a entrenarse con normalidad el jueves después de perderse la sesión del miércoles por una lesión de muñeca, una señal muy positiva de cara a su titularidad. T.J. Watt (OLB) y Cameron Heyward (DT) : Ambos pilares defensivos volvieron a entrenarse con normalidad tras descansar el miércoles según lo previsto.

y : Ambos pilares defensivos volvieron a entrenarse con normalidad tras descansar el miércoles según lo previsto. Alex Highsmith (LB) : Siguió entrenándose de forma limitada por una lesión en la ingle. Su estado de cara al fin de semana sigue siendo crucial para la profundidad de Pittsburgh en la presión desde los extremos de la línea defensiva.

: Siguió entrenándose de forma limitada por una lesión en la ingle. Su estado de cara al fin de semana sigue siendo crucial para la profundidad de Pittsburgh en la presión desde los extremos de la línea defensiva. Ben Skowronek (WR) : Se entrenó de forma limitada debido a un problema en la pantorrilla. Aunque el equipo necesita la profundidad que aporta, su evolución es una señal positiva después de perderse los dos últimos partidos.

: Se entrenó de forma limitada debido a un problema en la pantorrilla. Aunque el equipo necesita la profundidad que aporta, su evolución es una señal positiva después de perderse los dos últimos partidos. Brandin Echols (CB) y Doneiko Slaughter (DB): Ninguno de los dos se entrenó por segundo día consecutivo debido a lesiones en los isquiotibiales, y su participación el domingo está muy en duda.

Novedades de los Cleveland Browns

El parte de lesiones de los Browns reflejó varias mejorías el jueves, aunque la disponibilidad de algunas piezas clave en ambas líneas sigue en el aire.

Jared Verse (DE) : Pasó a entrenarse de forma limitada después de perderse la sesión del miércoles por un problema de rodilla. Todd Monken, al frente del cuerpo técnico, y el personal médico esperan plenamente que pueda jugar.

: Pasó a entrenarse de forma limitada después de perderse la sesión del miércoles por un problema de rodilla. Todd Monken, al frente del cuerpo técnico, y el personal médico esperan plenamente que pueda jugar. Elgton Jenkins (C) : Dio un paso importante al pasar de no entrenarse a participar de forma limitada mientras se recupera de una lesión de rodilla.

: Dio un paso importante al pasar de no entrenarse a participar de forma limitada mientras se recupera de una lesión de rodilla. Tytus Howard (OT) : Siguió al margen bajo el protocolo de conmociones cerebrales. Su posible ausencia dejaría un punto vulnerable en el lado derecho de la línea ofensiva que la línea defensiva de Pittsburgh tratará de aprovechar.

: Siguió al margen bajo el protocolo de conmociones cerebrales. Su posible ausencia dejaría un punto vulnerable en el lado derecho de la línea ofensiva que la línea defensiva de Pittsburgh tratará de aprovechar. Dylan Sampson (RB) : Se entrenó con normalidad el jueves tras participar de forma limitada el miércoles por una lesión de rodilla, lo que le deja plenamente disponible para asumir un papel importante el domingo.

: Se entrenó con normalidad el jueves tras participar de forma limitada el miércoles por una lesión de rodilla, lo que le deja plenamente disponible para asumir un papel importante el domingo. Profundidad de la línea defensiva: Los jugadores de la línea interior Mike Hall Jr. (tobillo) y Mason Graham (tobillo) siguieron entrenándose de forma limitada. Aunque todo apunta a que jugarán, sus limitaciones suponen una enorme presión para la defensa terrestre de los Browns frente al dinámico grupo de corredores de Pittsburgh.

Pittsburgh Steelers PIT Formulario Cleveland Browns CLE PIT PIT CLE CLE Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT W Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND W Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT L Pittsburgh Steelers PIT 30 27 Cincinnati Bengals CIN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 130 Todos los partidos Todos los partidos Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE W Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL W Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE L Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT W Cleveland Browns CLE 21 18 Carolina Panthers CAR W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 100