Horario del New York Jets vs Las Vegas Raiders

Los New York Jets reciben a los Las Vegas Raiders en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos esperan poner fin a sus rachas de derrotas: los Jets (2-5) han perdido dos partidos seguidos y los Raiders (3-4), cuatro. Para Las Vegas resulta aún más difícil de aceptar después de haber comenzado la temporada con tres victorias consecutivas.

Cómo ver el New York Jets vs Las Vegas Raiders

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Noticias de los New York Jets y los Las Vegas Raiders

Noticias de los New York Jets

Los Jets siguen de cerca varias lesiones importantes entre sus corredores y en su línea defensiva:

Breece Hall (corredor) : Sigue entrenándose de forma limitada debido a una distensión persistente en el cuádriceps. Aunque ha participado en ejercicios individuales, todavía no está claro cuánto podrá jugar el domingo.

: Sigue entrenándose de forma limitada debido a una distensión persistente en el cuádriceps. Aunque ha participado en ejercicios individuales, todavía no está claro cuánto podrá jugar el domingo. Braelon Allen (corredor) : Su participación sin restricciones en el entrenamiento del jueves, después de sufrir una lesión de tobillo, supuso una noticia muy positiva. Se espera que asuma una carga de trabajo considerable si Hall tiene limitada su participación.

: Su participación sin restricciones en el entrenamiento del jueves, después de sufrir una lesión de tobillo, supuso una noticia muy positiva. Se espera que asuma una carga de trabajo considerable si Hall tiene limitada su participación. David Bailey (defensor de borde) : El destacado novato, líder del equipo en capturas de quarterback (5,5), no se entrenó durante dos días consecutivos por una lesión en la ingle. El entrenador jefe Aaron Glenn ha expresado su preocupación por su disponibilidad para el domingo.

: El destacado novato, líder del equipo en capturas de quarterback (5,5), no se entrenó durante dos días consecutivos por una lesión en la ingle. El entrenador jefe Aaron Glenn ha expresado su preocupación por su disponibilidad para el domingo. Efectivos de la línea defensiva : Además de Bailey, el tackle defensivo T'Vondre Sweat (rodilla) y el defensor de borde Joseph Ossai (tobillo) volvieron a perderse el entrenamiento y su situación se evaluará semana a semana.

: Además de Bailey, el tackle defensivo T'Vondre Sweat (rodilla) y el defensor de borde Joseph Ossai (tobillo) volvieron a perderse el entrenamiento y su situación se evaluará semana a semana. Línea ofensiva: El guard Dylan Parham (rodilla) se entrenó de forma limitada, mientras que el tackle Max Mitchell (conmoción cerebral) siguió sin participar. Demario Davis y Harrison Phillips, ausentes por descanso para veteranos, volvieron a entrenarse sin restricciones el jueves.

Noticias de los Las Vegas Raiders

La situación de los Raiders respecto a las lesiones mejora, con el regreso de varios jugadores importantes en ataque y defensa a los entrenamientos sin restricciones:

Brock Bowers (ala cerrada) : Se entrenó sin restricciones el jueves tras comenzar la semana con una participación limitada por un problema en la pantorrilla

: Se entrenó sin restricciones el jueves tras comenzar la semana con una participación limitada por un problema en la pantorrilla Jackson Powers-Johnson (guard/center) : Apareció inesperadamente en el informe del jueves tras perderse el entrenamiento por una lesión de espalda. No está claro si estará disponible el domingo.

: Apareció inesperadamente en el informe del jueves tras perderse el entrenamiento por una lesión de espalda. No está claro si estará disponible el domingo. Jack Bech (receptor) : Tras recibir autorización para volver de la lista de lesionados, Bech se entrenó sin restricciones los dos días y va camino de aportar a Kirk Cousins una opción más en las posiciones abiertas.

: Tras recibir autorización para volver de la lista de lesionados, Bech se entrenó sin restricciones los dos días y va camino de aportar a Kirk Cousins una opción más en las posiciones abiertas. Línea defensiva y linebackers : Tanto el ala defensiva Kwity Paye (descanso) como el linebacker Quay Walker (pecho) dejaron atrás sus restricciones y se entrenaron sin limitaciones el jueves. Sin embargo, Patrick Johnson, jugador de rotación encargado de presionar al quarterback, siguió de baja por una lesión de tipo «stinger».

y : Tanto el ala defensiva Kwity Paye (descanso) como el linebacker Quay Walker (pecho) dejaron atrás sus restricciones y se entrenaron sin limitaciones el jueves. Sin embargo, Patrick Johnson, jugador de rotación encargado de presionar al quarterback, siguió de baja por una lesión de tipo «stinger». Ashton Jeanty (corredor): No figura en absoluto en el informe de lesiones, por lo que podrá liderar el ataque terrestre de los Raiders el domingo.

Nueva York Jets NYJ Formulario Las Vegas Raiders LVR NYJ NYJ LVR LVR Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ L Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE W Chicago Bears CHI 23 12 Nueva York Jets NYJ L Detroit Lions DET 31 24 Nueva York Jets NYJ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 97 Todos los partidos Todos los partidos Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA L Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF L Nueva Inglaterra Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR L Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC L Nueva Orleans Saints NO 27 35 Las Vegas Raiders LVR W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 130