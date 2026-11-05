Horario de inicio del New Orleans Saints vs Cleveland Browns

Los New Orleans Saints reciben a los Cleveland Browns en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

New Orleans (2-5) espera que la quinta sea la vencida para poner fin a su mala racha como local en el Superdome tras una semana de descanso. Los Browns (5-3), que vienen de sufrir una dura derrota ante Pittsburgh, rival de la AFC Norte, afrontan su tercera semana consecutiva fuera de casa.

Cómo ver el New Orleans Saints vs Cleveland Browns

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Noticias de los New Orleans Saints y los Cleveland Browns

Noticias de los Cleveland Browns

La principal incógnita de los Browns está en la posición de quarterback. Deshaun Watson se encuentra en el protocolo por conmoción cerebral tras recibir un golpe casco contra casco ante los Steelers y se ha perdido dos entrenamientos consecutivos.

Quarterback : Shedeur Sanders se prepara para ser titular. Incluso si Watson supera el protocolo a última hora, el entrenador jefe Todd Monken ha indicado que, debido a la falta de entrenamientos, lo más probable es que Sanders dirija el ataque.

: Shedeur Sanders se prepara para ser titular. Incluso si Watson supera el protocolo a última hora, el entrenador jefe Todd Monken ha indicado que, debido a la falta de entrenamientos, lo más probable es que Sanders dirija el ataque. Línea defensiva : El defensive tackle Maliek Collins (codo) no se entrenó ni el miércoles ni el jueves. Su ausencia supone un golpe importante para una unidad que se prepara para afrontar el juego de carrera de los Saints.

: El defensive tackle Maliek Collins (codo) no se entrenó ni el miércoles ni el jueves. Su ausencia supone un golpe importante para una unidad que se prepara para afrontar el juego de carrera de los Saints. Refuerzos positivos: Los Browns recibieron buenas noticias: el guard derecho Austin Barber (pantorrilla) y el linebacker Quincy Williams (isquiotibiales) volvieron a entrenarse el jueves de forma limitada. El cornerback Myles Harden, el center Elgton Jenkins y el defensive end Jared Verse pasaron a entrenarse con normalidad el jueves.

Noticias de los New Orleans Saints

Tras su semana de descanso, los Saints recuperan piezas fundamentales en ataque, aunque tienen algunos problemas físicos entre sus corredores.

Regresos de primeras rondas : El receptor novato Jordyn Tyson (isquiotibiales) y el offensive tackle Kelvin Banks Jr. (tobillo) volvieron a entrenarse esta semana. Se espera que Tyson debute por fin en la temporada regular de la NFL y aporte un impulso importante junto a Chris Olave.

: El receptor novato Jordyn Tyson (isquiotibiales) y el offensive tackle Kelvin Banks Jr. (tobillo) volvieron a entrenarse esta semana. Se espera que Tyson debute por fin en la temporada regular de la NFL y aporte un impulso importante junto a Chris Olave. Corredores : Alvin Kamara (espalda) no participó en el entrenamiento del miércoles, pero volvió a entrenarse de forma limitada el jueves. Mientras tanto, el corredor suplente novato CJ Donaldson (hombro/conmoción cerebral) pasó a figurar como «No participó» el jueves. Para reforzar la profundidad de la plantilla, los Saints ficharon a Audric Estimé tras quedar disponible durante la semana de descanso.

: Alvin Kamara (espalda) no participó en el entrenamiento del miércoles, pero volvió a entrenarse de forma limitada el jueves. Mientras tanto, el corredor suplente novato CJ Donaldson (hombro/conmoción cerebral) pasó a figurar como «No participó» el jueves. Para reforzar la profundidad de la plantilla, los Saints ficharon a Audric Estimé tras quedar disponible durante la semana de descanso. Cambio en los equipos especiales: Los Saints prescindieron oficialmente del kicker Daniel Carlson durante la semana de descanso después de sus dificultades, lo que deja vía libre a Charlie Smyth para encargarse de las patadas este domingo.

Nueva Orleans Saints NO Formulario Cleveland Browns CLE NO NO CLE CLE Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT L Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN L Nueva Orleans Saints NO 24 45 Atlanta Falcons ATL L Nueva Orleans Saints NO 27 35 Las Vegas Raiders LVR L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 108 Todos los partidos Todos los partidos Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE L Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE W Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL W Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE L Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 85