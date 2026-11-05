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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los New Orleans Saints y los Cleveland Browns: Está previsto que Shedeur Sanders sea el quarterback titular de los Browns, opciones para verlo online, canales de televisión y hora de inicio

Nueva Orleans Saints vs Cleveland Browns
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre New Orleans Saints y Cleveland Browns: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario de inicio del New Orleans Saints vs Cleveland Browns

Los New Orleans Saints reciben a los Cleveland Browns en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

New Orleans (2-5) espera que la quinta sea la vencida para poner fin a su mala racha como local en el Superdome tras una semana de descanso. Los Browns (5-3), que vienen de sufrir una dura derrota ante Pittsburgh, rival de la AFC Norte, afrontan su tercera semana consecutiva fuera de casa.

Cómo ver el New Orleans Saints vs Cleveland Browns

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los New Orleans Saints y los Cleveland Browns

Noticias de los Cleveland Browns

La principal incógnita de los Browns está en la posición de quarterback. Deshaun Watson se encuentra en el protocolo por conmoción cerebral tras recibir un golpe casco contra casco ante los Steelers y se ha perdido dos entrenamientos consecutivos.

  • Quarterback: Shedeur Sanders se prepara para ser titular. Incluso si Watson supera el protocolo a última hora, el entrenador jefe Todd Monken ha indicado que, debido a la falta de entrenamientos, lo más probable es que Sanders dirija el ataque.
  • Línea defensiva: El defensive tackle Maliek Collins (codo) no se entrenó ni el miércoles ni el jueves. Su ausencia supone un golpe importante para una unidad que se prepara para afrontar el juego de carrera de los Saints.
  • Refuerzos positivos: Los Browns recibieron buenas noticias: el guard derecho Austin Barber (pantorrilla) y el linebacker Quincy Williams (isquiotibiales) volvieron a entrenarse el jueves de forma limitada. El cornerback Myles Harden, el center Elgton Jenkins y el defensive end Jared Verse pasaron a entrenarse con normalidad el jueves.

Noticias de los New Orleans Saints

Tras su semana de descanso, los Saints recuperan piezas fundamentales en ataque, aunque tienen algunos problemas físicos entre sus corredores.

  • Regresos de primeras rondas: El receptor novato Jordyn Tyson (isquiotibiales) y el offensive tackle Kelvin Banks Jr. (tobillo) volvieron a entrenarse esta semana. Se espera que Tyson debute por fin en la temporada regular de la NFL y aporte un impulso importante junto a Chris Olave.
  • Corredores: Alvin Kamara (espalda) no participó en el entrenamiento del miércoles, pero volvió a entrenarse de forma limitada el jueves. Mientras tanto, el corredor suplente novato CJ Donaldson (hombro/conmoción cerebral) pasó a figurar como «No participó» el jueves. Para reforzar la profundidad de la plantilla, los Saints ficharon a Audric Estimé tras quedar disponible durante la semana de descanso.
  • Cambio en los equipos especiales: Los Saints prescindieron oficialmente del kicker Daniel Carlson durante la semana de descanso después de sus dificultades, lo que deja vía libre a Charlie Smyth para encargarse de las patadas este domingo.
Nueva Orleans Saints
NO

Formulario

Cleveland Browns
CLE

Todos los partidos

Nueva Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
L
Nueva York Giants
NYG
27
34
Nueva Orleans Saints
NO
W
Nueva Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
L
Nueva Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
L
Nueva Orleans Saints
NO
27
35
Las Vegas Raiders
LVR
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos108

Todos los partidos

Pittsburgh Steelers
PIT
27
6
Cleveland Browns
CLE
L
Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
W
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
W
Nueva York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
L
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos85

Cara a cara

Nueva Orleans Saints
Empate
Cleveland Browns
3
0
2
USA 1
Nueva Orleans Saints badge
Nueva Orleans Saints
NO
35
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
14
F
USA 1
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Cleveland Browns
CLE
10
Nueva Orleans Saints badge
Nueva Orleans Saints
NO
17
F
USA 1
Nueva Orleans Saints badge
Nueva Orleans Saints
NO
21
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
18
F
USA Preseason 1
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
20
Nueva Orleans Saints badge
Nueva Orleans Saints
NO
14
F
USA 1
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
26
Nueva Orleans Saints badge
Nueva Orleans Saints
NO
24
F
111Puntos obtenidos88

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