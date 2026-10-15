Horario del New England Patriots vs New York Jets

18 oct 2026 - 13:00 Gillette Stadium

Los New England Patriots reciben a los New York Jets en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo entre equipos de la AFC Este correspondiente a la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Patriots (3-2), que aspiran a mantener su pleno de victorias en Foxborough esta temporada, han dominado ampliamente sus enfrentamientos recientes con los Jets: han ganado 18 de los últimos 20 duelos disputados durante la última década.

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Novedades de los New England Patriots y los New York Jets

New England recibe un importante refuerzo en la secundaria, mientras que el cuerpo de corredores y la línea ofensiva de los Jets siguen muy mermados.

Novedades de los New England Patriots

Los Patriots vienen de imponerse con autoridad por 45-17 a los Las Vegas Raiders, pero actualmente cuentan con una extensa lista de 16 jugadores lesionados.

Refuerzo para la secundaria : La principal noticia es que el cornerback All-Pro Christian Gonzalez participó plenamente en el entrenamiento del jueves tras perderse dos partidos por una lesión en el hombro. Su duelo con el receptor de los Jets Garrett Wilson es uno de los más esperados.

Referentes ofensivos : El receptor estrella A.J. Brown (tobillo) y el tackle ofensivo Marcus Bryant (tobillo) volvieron a entrenar esta semana después de que se abrieran sus respectivos plazos de 21 días para regresar de la reserva de lesionados. Aunque Brown habló con los medios, su participación en el partido sigue «en el aire».

Jugadores de baja : Los Patriots seguían sin contar con los cornerbacks titulares Carlton Davis III (cuello) y el novato Karon Prunty (isquiotibiales). El tackle defensivo titular Cory Durden también se perdió el entrenamiento por enfermedad.

Dudas en la línea y entre los corredores : El tackle izquierdo novato Will Campbell (esguince de rodilla) y el corredor de rotación TreVeyon Henderson (esguince de tobillo alto) tuvieron una participación limitada.

Novedades de los New York Jets

El equipo dirigido por Aaron Glenn puso fin la semana pasada ante Cleveland a una racha de tres derrotas, pero afrontará un reto complicado, ya que se prevé la ausencia de varios titulares importantes en ataque.

Bajas en ataque : El corredor estrella Breece Hall (cuádriceps) y el guard izquierdo Dylan Parham (rodilla) tampoco entrenaron el jueves y su estado se evalúa semana a semana.

Novedades entre los receptores : El estado del receptor Adonai Mitchell sigue evaluándose semana a semana tras someterse a una pequeña intervención en un dedo. En el lado positivo, el receptor novato Omar Cooper Jr. (tobillo) volvió a entrenar tras salir de la reserva de lesionados y podría aportar un impulso importante por fuera.

Situación en defensa : El defensor de banda Joseph Ossai (tobillo) no entrenó, lo que pone en duda su disponibilidad. Sin embargo, el veterano linebacker Kiko Mauigoa (cuádriceps) completó toda la sesión de entrenamiento.



