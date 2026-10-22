Horario del Minnesota Vikings vs Indianapolis Colts

25 oct 2026 - 13:00 US Bank Stadium

Los Minnesota Vikings reciben a los Indianapolis Colts en el U.S. Bank Stadium (Mineápolis, Minnesota), en la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 25 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Vikings llegan a la séptima semana como uno de los tres únicos equipos invictos. Su sólida defensa solo ha encajado 64 puntos en los cinco primeros partidos. Los Colts (2-4), en cambio, han permitido una media de 27,3 puntos por partido.

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Novedades de los Minnesota Vikings y los Indianapolis Colts

Los Minnesota Vikings, aún invictos, llegan en excelente estado tras descansar en la sexta semana, mientras que los Indianapolis Colts afrontan una grave crisis de lesiones y grandes cambios en la directiva después del despido del director general Chris Ballard.

Novedades de los Minnesota Vikings

La semana de descanso le ha venido de maravilla al equipo de Kevin O'Connell: casi todos sus principales jugadores ofensivos han recibido el visto bueno médico para volver a entrenarse con normalidad.

Justin Jefferson (WR) : Tras entrenarse de forma limitada el miércoles por un problema en el tobillo, participó plenamente en la sesión del jueves y está listo para jugar.

Jordan Addison (WR) y T.J. Hockenson (TE) : Ambos se perdieron el último partido del equipo, pero se han entrenado con normalidad esta semana. Hockenson, además, ha superado el protocolo por conmoción cerebral.

Christian Darrisaw (OT) : El destacado tackle izquierdo también ha superado el protocolo por conmoción cerebral y se entrenó con normalidad.

Jordan Mason (RB) : Se entrenó con normalidad después de que se abriera su periodo de evaluación de 21 días. Sigue recuperándose de una lesión en el pulgar para reforzar el juego terrestre.

Brian O'Neill (OT) y James Pierre (CB) : Volvieron a entrenarse con normalidad el jueves tras participar de forma limitada a principios de semana.

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts llegan a Mineápolis con una plantilla muy mermada por las lesiones, especialmente en defensa.

Sauce Gardner (CB) : El principal cornerback de los Colts para marcar a los receptores rivales se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión en la pantorrilla y es muy poco probable que juegue, lo que supone un duro golpe para la defensa secundaria.

Tyler Warren (TE) : No se entrenó debido a una lesión persistente en la ingle.

Rigoberto Sanchez (P) y Anthony Gould (WR) : Ambos seguían sin entrenarse, según el parte del jueves.

Grover Stewart (DT) : Se perdió el entrenamiento del jueves porque tenía programado un día de descanso.

Mejoras positivas : En el lado positivo, el receptor Keenan Allen, el corredor Jonathan Taylor y el cornerback Charvarius Ward volvieron a entrenarse con normalidad el jueves después de descansar el miércoles. El linebacker Jaylon Carlies (costillas) y el guard Matt Goncalves (tobillo) también pasaron a entrenarse con normalidad.







