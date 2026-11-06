Horario del Kansas City Chiefs contra New York Jets

Los Kansas City Chiefs reciben a los New York Jets en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri) durante la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los Chiefs (5-2) agradecerán volver a Arrowhead tras dos derrotas consecutivas a domicilio, ante los Seahawks y los Broncos. Se enfrentan a unos Jets que atraviesan dificultades y no ganan desde la quinta semana.

Cómo ver el Kansas City Chiefs contra New York Jets

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Noticias de los Kansas City Chiefs y los New York Jets

Mientras los Chiefs recuperan efectivos en posiciones ofensivas clave, los Jets se enfrentan a un posible golpe devastador para su juego aéreo, ya que su principal receptor intenta superar el protocolo por conmoción cerebral.

Noticias de los New York Jets

Garrett Wilson (WR) (conmoción cerebral) : La principal arma ofensiva de los Jets no participó en los entrenamientos del miércoles ni del jueves tras un choque de casco contra casco en la octava semana. Actualmente se encuentra bajo el protocolo por conmoción cerebral, por lo que su participación el domingo es muy incierta.

: La principal arma ofensiva de los Jets no participó en los entrenamientos del miércoles ni del jueves tras un choque de casco contra casco en la octava semana. Actualmente se encuentra bajo el protocolo por conmoción cerebral, por lo que su participación el domingo es muy incierta. Breece Hall (RB) (cuádriceps) : En una gran noticia para New York, Hall pudo participar plenamente en el entrenamiento del jueves. Ausente desde la tercera semana por una persistente lesión en el cuádriceps, se espera que regrese el domingo para formar una potente pareja con el novato Braelon Allen.

: En una gran noticia para New York, Hall pudo participar plenamente en el entrenamiento del jueves. Ausente desde la tercera semana por una persistente lesión en el cuádriceps, se espera que regrese el domingo para formar una potente pareja con el novato Braelon Allen. David Bailey (Edge) (ingle) : El destacado especialista en presionar al quarterback, que lidera a los Jets con 5,5 capturas, se perdió la octava semana, pero volvió a entrenarse con normalidad el jueves. Su evolución apunta a que podrá jugar el domingo.

: El destacado especialista en presionar al quarterback, que lidera a los Jets con 5,5 capturas, se perdió la octava semana, pero volvió a entrenarse con normalidad el jueves. Su evolución apunta a que podrá jugar el domingo. Harrison Phillips (DT) (tobillo) : Phillips, una pieza clave de la línea defensiva que participa en el 57 % de las jugadas defensivas, no se entrenó ni el miércoles ni el jueves. Su presencia está seriamente en duda, lo que agrava los problemas de la línea después de que T'Vondre Sweat fuera incluido en la lista de lesionados la semana pasada.

: Phillips, una pieza clave de la línea defensiva que participa en el 57 % de las jugadas defensivas, no se entrenó ni el miércoles ni el jueves. Su presencia está seriamente en duda, lo que agrava los problemas de la línea después de que T'Vondre Sweat fuera incluido en la lista de lesionados la semana pasada. Trevin Wallace (LB) (ingle) : Sufrió un contratiempo durante la semana: pasó de participar de forma limitada en el entrenamiento del miércoles a no entrenarse el jueves.

: Sufrió un contratiempo durante la semana: pasó de participar de forma limitada en el entrenamiento del miércoles a no entrenarse el jueves. Otras evoluciones positivas: Tanto Mason Taylor (TE) (espalda) como VJ Payne (DB) (rodilla) pudieron entrenarse con normalidad el jueves, lo que favorece sus opciones de jugar en la novena semana.

Noticias de los Kansas City Chiefs

Peter Woods (DT) (cuello) : El defensive tackle novato no se entrenó ni el miércoles ni el jueves tras sufrir una lesión de tipo «stinger» en el cuello en la octava semana. El entrenador principal, Andy Reid, consideró muy improbable que pudiera jugar el domingo.

: El defensive tackle novato no se entrenó ni el miércoles ni el jueves tras sufrir una lesión de tipo «stinger» en el cuello en la octava semana. El entrenador principal, Andy Reid, consideró muy improbable que pudiera jugar el domingo. Travis Kelce (TE) (tobillo) : Kelce tranquilizó a los aficionados de los Chiefs al entrenarse con normalidad el jueves, después de participar de forma limitada el miércoles debido al seguimiento de sus molestias persistentes en el tobillo.

: Kelce tranquilizó a los aficionados de los Chiefs al entrenarse con normalidad el jueves, después de participar de forma limitada el miércoles debido al seguimiento de sus molestias persistentes en el tobillo. Rashee Rice (WR) (isquiotibiales/rodilla) : Al igual que Kelce, Rice pudo entrenarse con normalidad el jueves. Declaró a los medios locales que se siente «al 100 %» de cara al fin de semana.

: Al igual que Kelce, Rice pudo entrenarse con normalidad el jueves. Declaró a los medios locales que se siente «al 100 %» de cara al fin de semana. Mansoor Delane (CB) (hombro) : El cornerback novato volvió a entrenarse de forma limitada por segundo día consecutivo. Su disponibilidad es crucial para una defensa secundaria que se está adaptando tras la baja de L'Jarius Sneed a finales del mes pasado.

: El cornerback novato volvió a entrenarse de forma limitada por segundo día consecutivo. Su disponibilidad es crucial para una defensa secundaria que se está adaptando tras la baja de L'Jarius Sneed a finales del mes pasado. Omarr Norman-Lott (DT) (rodilla) : Siguió entrenándose de forma limitada mientras completa el periodo de 21 días de entrenamientos tras una lesión del ligamento cruzado anterior.

: Siguió entrenándose de forma limitada mientras completa el periodo de 21 días de entrenamientos tras una lesión del ligamento cruzado anterior. Participación completa en el entrenamiento: Patrick Mahomes (QB) (rodilla), Nick Bolton (LB) (cuello/pectoral), Nikko Remigio (WR) (cadera) y Drue Tranquill (LB) (pectoral) se entrenaron con normalidad el jueves y no tienen impedimentos para jugar el domingo.

Kansas City Chiefs KC Formulario Nueva York Jets NYJ KC KC NYJ NYJ Todos los partidos Todos los partidos Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC W Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 103 Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ L Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE W Chicago Bears CHI 23 12 Nueva York Jets NYJ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 106