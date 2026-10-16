Horario del Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

18 oct 2026 - 16:25 GEHA Field at Arrowhead Stadium

Los Kansas City Chiefs reciben a Los Angeles Chargers en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri), en un duelo de la AFC Oeste correspondiente a la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 BST).

El primero y el último de la AFC Oeste se enfrentan: los Chiefs buscan ampliar su balance de victorias a 5-0, mientras que los Chargers, que están rindiendo por debajo de lo esperado, intentan evitar su sexta derrota consecutiva.

Cómo ver el Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports Football

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Novedades de los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers

Las últimas novedades de los equipos y los partes oficiales de lesiones muestran un enorme contraste: los Chiefs llegan en su mayoría sanos tras su semana de descanso, mientras que los Chargers, que aún no han ganado, afrontan una de las crisis de lesiones más graves de la liga.

Novedades de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs regresan de su semana de descanso en la quinta jornada en bastante buen estado, aunque han sufrido un par de bajas importantes que merman sus opciones en ataque.

Rashee Rice (receptor abierto): Baja : El entrenador principal Andy Reid confirmó que el receptor estrella no jugará debido a una lesión en los isquiotibiales sufrida en la cuarta semana contra los Raiders.

Josh Simmons (tackle izquierdo): Baja : El tackle izquierdo volvió a entrenar de forma limitada esta semana para evaluar una protusión discal en la espalda, pero no jugará mientras recupera fuerza en las piernas. El novato Kahlil Benson, que llegó como agente libre sin ser seleccionado en el draft, seguirá ocupando su puesto como tackle izquierdo titular.

Escasez de receptores abiertos : Con Rice de baja y Tyquan Thornton ya fuera para el resto del año por una dislocación de tobillo, los principales objetivos de pase de Patrick Mahomes serán Travis Kelce y el novato Xavier Worthy, que actuará como primer receptor abierto. Jalen Royals, Cyrus Allen y Nikko Remigio completan la plantilla en esa posición, y Justin Watson, veterano fichado recientemente, podría entrar en la convocatoria para aportar más opciones.

Novedades de Los Angeles Chargers

El equipo de Jim Harbaugh está muy mermado tanto en ataque como en defensa: casi el 40 % de la plantilla activa figura en el parte semanal de lesiones. Trece jugadores llegaron al fin de semana con una designación oficial sobre su disponibilidad para el partido.

Grave crisis en la línea ofensiva : Los Chargers han confirmado la baja del tackle izquierdo titular Rashawn Slater. Además, el tackle derecho titular novato Joe Alt (cuello) y el guard izquierdo titular Kayode Awosika (peroné) no entrenaron a finales de semana, lo que somete a los suplentes de la línea a una enorme presión frente a Chris Jones y la presión al pasador de los Chiefs.

Una estrella defensiva, de baja : El líder defensivo y safety estrella Derwin James Jr. (isquiotibiales) se perderá su tercer partido consecutivo. El cornerback titular Donte Jackson (isquiotibiales) y el linebacker Bud Dupree (cuello) también se ausentaron de algunos entrenamientos.

La nota positiva (receptores abiertos) : En una de las pocas buenas noticias para Justin Herbert, el receptor estrella novato Ladd McConkey (pie) y Quentin Johnston (pecho) recibieron el alta médica y desaparecieron del parte final de lesiones. Los también receptores KeAndre Lambert-Smith y Brenen Thompson figuran como duda, pero se espera que intenten jugar.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks