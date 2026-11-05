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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Indianapolis Colts y los Dallas Cowboys: Indianapolis busca poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Indianapolis Colts vs Dallas Cowboys
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Indianapolis Colts y los Dallas Cowboys: horario de inicio y últimas noticias de los equipos

Horario del Indianapolis Colts vs Dallas Cowboys

Los Indianapolis Colts reciben a los Dallas Cowboys en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Indianapolis (2-6) llega a la semana 9 como el tercer equipo que más puntos ha encajado esta temporada. Busca poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Dallas (3-5), que, pese a su mal balance, es el tercer equipo que más puntos ha anotado en la NFL.

Cómo ver el Indianapolis Colts vs Dallas Cowboys

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN y Fox.

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Novedades de los Indianapolis Colts y los Dallas Cowboys

Ambos equipos publicaron el miércoles informes exhaustivos de lesiones que detallan bajas importantes, especialmente en la secundaria defensiva de los Cowboys y entre los siete jugadores de la primera línea defensiva de los Colts.

Novedades de los Dallas Cowboys

Los Cowboys tienen nada menos que 16 jugadores en su primer informe de lesiones, y su secundaria defensiva es la más afectada.

No participaron en el entrenamiento (DNP)

  • Caleb Downs (DB) y P.J. Locke (S): Ambos safeties titulares siguen de baja por el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL tras el partido de la semana 8 contra Arizona.
  • Jake Ferguson (TE): Abandonó antes de tiempo el partido de la semana pasada y no se entrenó por un esguince leve de tobillo, aunque tiene algunas posibilidades de jugar.
  • Malachi Lawrence (OLB): Está de baja por una lesión de tobillo que, según indicó el entrenador Brian Schottenheimer, le mantendrá fuera varias semanas.
  • KaVontae Turpin (WR): No se entrenó por una lesión en las costillas.
  • Von Miller (OLB) (Descanso) y Broderick Jones (T) (Motivos personales): Ambos se ausentaron del entrenamiento del miércoles.

Participación limitada

  • George Pickens (WR): Se entrenó de forma limitada por problemas en los isquiotibiales y el hombro, aunque el equipo espera que tenga mucho protagonismo el domingo.
  • Tyler Smith (G) (Tobillo), Luke Schoonmaker (TE) (Ingle), y Dee Winters (LB) (Pantorrilla): Todos se entrenaron de forma limitada.

Participación completa

Joey Porter Jr. (CB) (Tobillo), Kenny Clark (DT) (Espalda), y Jonathan Bullard (DT) (Pantorrilla): Todos completaron el entrenamiento y se espera que jueguen.

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts atraviesan una importante renovación de su plantilla tras haber traspasado recientemente a Quenton Nelson y DeForest Buckner, bloqueadores del Pro Bowl, y afrontan varias lesiones persistentes entre sus jugadores.

No participaron en el entrenamiento (DNP)

  • Justin Walley (CB): No se entrenó por una lesión de rodilla que ya le impidió jugar en la semana 8. Su participación el domingo es muy dudosa.
  • Akeem Davis-Gaither (LB) y Andrew Ogletree (TE): Ambos se perdieron el entrenamiento del miércoles por lesiones de rodilla.
  • Keenan Allen (WR) y Charvarius Ward (CB): Ninguno de los dos se entrenó, aunque únicamente por un día de descanso programado para veteranos.

Participación limitada

Jonathan Taylor (RB): Se entrenó de forma limitada el miércoles para descansar. Pese a los numerosos rumores y especulaciones sobre la fecha límite de traspasos, el entrenador principal Shane Steichen confirmó que Taylor no tendrá una carga de trabajo reducida el domingo.

Participación completa

Anthony Gould (WR) (Protocolo de conmociones cerebrales) y Bryce Boettcher (LB) (Ingle): Ambos pasaron a entrenarse con normalidad y deberían cumplir los requisitos para jugar.

Jalen Travis (T) (Pulgar): También completó el entrenamiento.

Indianapolis Colts
IND

Formulario

Dallas Cowboys
DAL

Todos los partidos

Jacksonville Jaguars
JAX
42
7
Indianapolis Colts
IND
L
Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
L
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
L
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
L
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos89

Todos los partidos

Dallas Cowboys
DAL
30
33
Arizona Cardinals
ARZ
L
Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
W
Green Bay Packers
GB
23
13
Dallas Cowboys
DAL
L
Dallas Cowboys
DAL
16
24
Tampa Bay Buccaneers
TB
L
Houston Texans
HOU
30
34
Dallas Cowboys
DAL
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos131

Cara a cara

Indianapolis Colts
Empate
Dallas Cowboys
1
0
4
USA 1
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
54
Indianapolis Colts badge
Indianapolis Colts
IND
19
F
USA 1
Indianapolis Colts badge
Indianapolis Colts
IND
23
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
0
F
USA Preseason 1
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
24
Indianapolis Colts badge
Indianapolis Colts
IND
19
F
USA 1
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
42
Indianapolis Colts badge
Indianapolis Colts
IND
7
F
USA 1
Indianapolis Colts badge
Indianapolis Colts
IND
35
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
38
F
103Puntos obtenidos158

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