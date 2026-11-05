Horario del Indianapolis Colts vs Dallas Cowboys

Los Indianapolis Colts reciben a los Dallas Cowboys en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana) durante la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Indianapolis (2-6) llega a la semana 9 como el tercer equipo que más puntos ha encajado esta temporada. Busca poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Dallas (3-5), que, pese a su mal balance, es el tercer equipo que más puntos ha anotado en la NFL.

Cómo ver el Indianapolis Colts vs Dallas Cowboys

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Novedades de los Indianapolis Colts y los Dallas Cowboys

Ambos equipos publicaron el miércoles informes exhaustivos de lesiones que detallan bajas importantes, especialmente en la secundaria defensiva de los Cowboys y entre los siete jugadores de la primera línea defensiva de los Colts.

Novedades de los Dallas Cowboys

Los Cowboys tienen nada menos que 16 jugadores en su primer informe de lesiones, y su secundaria defensiva es la más afectada.

No participaron en el entrenamiento (DNP)

Caleb Downs (DB) y P.J. Locke (S) : Ambos safeties titulares siguen de baja por el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL tras el partido de la semana 8 contra Arizona.

y : Ambos safeties titulares siguen de baja por el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL tras el partido de la semana 8 contra Arizona. Jake Ferguson (TE) : Abandonó antes de tiempo el partido de la semana pasada y no se entrenó por un esguince leve de tobillo, aunque tiene algunas posibilidades de jugar.

: Abandonó antes de tiempo el partido de la semana pasada y no se entrenó por un esguince leve de tobillo, aunque tiene algunas posibilidades de jugar. Malachi Lawrence (OLB) : Está de baja por una lesión de tobillo que, según indicó el entrenador Brian Schottenheimer, le mantendrá fuera varias semanas.

: Está de baja por una lesión de tobillo que, según indicó el entrenador Brian Schottenheimer, le mantendrá fuera varias semanas. KaVontae Turpin (WR) : No se entrenó por una lesión en las costillas.

: No se entrenó por una lesión en las costillas. Von Miller (OLB) (Descanso) y Broderick Jones (T) (Motivos personales): Ambos se ausentaron del entrenamiento del miércoles.

Participación limitada

George Pickens (WR) : Se entrenó de forma limitada por problemas en los isquiotibiales y el hombro, aunque el equipo espera que tenga mucho protagonismo el domingo.

: Se entrenó de forma limitada por problemas en los isquiotibiales y el hombro, aunque el equipo espera que tenga mucho protagonismo el domingo. Tyler Smith (G) (Tobillo), Luke Schoonmaker (TE) (Ingle), y Dee Winters (LB) (Pantorrilla): Todos se entrenaron de forma limitada.

Participación completa

Joey Porter Jr. (CB) (Tobillo), Kenny Clark (DT) (Espalda), y Jonathan Bullard (DT) (Pantorrilla): Todos completaron el entrenamiento y se espera que jueguen.

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts atraviesan una importante renovación de su plantilla tras haber traspasado recientemente a Quenton Nelson y DeForest Buckner, bloqueadores del Pro Bowl, y afrontan varias lesiones persistentes entre sus jugadores.

No participaron en el entrenamiento (DNP)

Justin Walley (CB ): No se entrenó por una lesión de rodilla que ya le impidió jugar en la semana 8. Su participación el domingo es muy dudosa.

): No se entrenó por una lesión de rodilla que ya le impidió jugar en la semana 8. Su participación el domingo es muy dudosa. Akeem Davis-Gaither (LB) y Andrew Ogletree (TE) : Ambos se perdieron el entrenamiento del miércoles por lesiones de rodilla.

y : Ambos se perdieron el entrenamiento del miércoles por lesiones de rodilla. Keenan Allen (WR) y Charvarius Ward (CB): Ninguno de los dos se entrenó, aunque únicamente por un día de descanso programado para veteranos.

Participación limitada

Jonathan Taylor (RB): Se entrenó de forma limitada el miércoles para descansar. Pese a los numerosos rumores y especulaciones sobre la fecha límite de traspasos, el entrenador principal Shane Steichen confirmó que Taylor no tendrá una carga de trabajo reducida el domingo.

Participación completa

Anthony Gould (WR) (Protocolo de conmociones cerebrales) y Bryce Boettcher (LB) (Ingle): Ambos pasaron a entrenarse con normalidad y deberían cumplir los requisitos para jugar.

Jalen Travis (T) (Pulgar): También completó el entrenamiento.

Indianapolis Colts IND Formulario Dallas Cowboys DAL IND IND DAL DAL Todos los partidos Todos los partidos Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN L Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND L Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 89 Todos los partidos Todos los partidos Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL W Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB L Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 131