Horario del Houston Texans vs New York Giants

25 oct 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Los Houston Texans recibirán a los New York Giants en el Reliant Stadium (Houston, Texas) durante la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 25 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Texans (2-4) han enderezado el rumbo con dos victorias consecutivas, pero aún buscan su primer triunfo de la temporada en casa. Los Giants lideran la NFC Este y son el único equipo de la división con un balance positivo, aunque la semana pasada perdieron 34-27 ante New Orleans.

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Novedades de los Houston Texans y los New York Giants

Novedades de los New York Giants

La gran noticia en los Giants está en la posición de quarterback. El entrenador principal John Harbaugh ha sentado a Jameis Winston para dar entrada a J.J. McCarthy, que será titular por primera vez en su carrera con los Giants. McCarthy salió desde el banquillo en la sexta semana y lanzó para 243 yardas en poco menos de un cuarto durante un intento fallido de remontada ante los Saints. Se pone al frente de un ataque que ya ha alineado a tres quarterbacks titulares distintos este año tras la lesión de rodilla que dejó a Jaxson Dart fuera para el resto de la temporada.

Bajas en defensa : La defensa afronta contratiempos importantes. El linebacker interior titular Tremaine Edmunds (hombro) y el cornerback titular Greg Newsome II (conmoción cerebral) se perdieron los entrenamientos dos días consecutivos. El safety Jevon Holland también sigue el protocolo por conmoción cerebral, aunque pudo entrenarse de forma limitada.

Alivio en la línea ofensiva : En el lado positivo, los tres principales tackles ofensivos de los Giants, Andrew Thomas (ingle), Jermaine Eluemunor (gemelo) y Marcus Mbow, volvieron a entrenarse el jueves en mayor o menor medida después de ausentarse el miércoles.

Refuerzo para la plantilla : Se ha abierto el plazo de 21 días para que el cornerback Paulson Adebo entrene de cara a su regreso desde la lista de lesionados.

Novedades de los Houston Texans

Los Texans llegan en buena dinámica tras dos victorias consecutivas, impulsados por C.J. Stroud, elegido Jugador Ofensivo de la Semana de la AFC después de lanzar para 312 yardas y 3 touchdowns ante Jacksonville. Además, acaba de recibir un importante refuerzo para su arsenal ofensivo.

Refuerzos en la posición de receptor : El receptor estrella Tank Dell está a punto de debutar tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo apartado durante casi dos años. Además, se espera que la nueva estrella del equipo, Marvin Harrison (traspasado desde Arizona la semana pasada), tenga mucha más presencia en el plan de juego después de una participación limitada en su debut en la sexta semana. Se suman a un grupo de receptores ya muy completo, con Nico Collins y Jaylin Noel.

Dudas en el juego terrestre y la defensa : El corredor David Montgomery (ingle) volvió a perderse el entrenamiento, lo que pone muy en duda su disponibilidad. Si Montgomery no juega, se espera que Woody Marks asuma la mayor parte del trabajo. En defensa, el linebacker Azeez Al-Shaair (rodilla) y el safety Reed Blankenship (conmoción cerebral/mano) no se entrenaron, mientras que la participación del safety Jalen Pitre (hombro) sigue siendo muy dudosa.



