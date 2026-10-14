Horario del Denver Broncos vs Seattle Seahawks

15 oct 2026 - 20:15 Empower Field at Mile High

Los Denver Broncos reciben a los Seattle Seahawks en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado) durante la sexta jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el jueves 15 de octubre a las 18:15 (CST).

Ambos equipos llegan al encuentro con un balance de 3-2. Los Broncos buscarán su tercera victoria en tres partidos como locales, tras sus anteriores triunfos en Mile High ante los Jaguars y los Rams.

Cómo ver el Denver Broncos vs Seattle Seahawks

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Novedades de los Denver Broncos y los Seattle Seahawks

Novedades de los Denver Broncos

Los Broncos tienen numerosas bajas en la secundaria defensiva, lo que les plantea graves problemas de emparejamientos de cara al partido.

Pat Surtain II (cornerback, tobillo) : El destacado cornerback no participó en los entrenamientos sin contacto de esta semana y sus posibilidades de jugar parecen escasas. Se perdió la quinta jornada y no se espera que juegue.

Talanoa Hufanga (safety, tobillo) : Hufanga sufrió una lesión de tobillo en la quinta jornada contra los Chargers y no está participando en los entrenamientos sin contacto. Es muy poco probable que juegue el jueves.

Riley Moss (cornerback, costillas) : Moss lleva sin jugar desde la cuarta jornada. Sin embargo, participó de forma limitada en dos entrenamientos consecutivos, lo que da esperanzas a Denver de que pueda regresar. Si no juega, los cornerbacks suplentes Kris Abrams-Draine y Jahdae Barron seguirán teniendo un papel más importante.

Brandon Jones (safety, pie) & Ben Powers (guard, bíceps) : Ambos han participado plenamente en los entrenamientos y tienen el visto bueno para jugar sin contratiempos.

Sai’vion Jones (defensive end, hombro) : El martes pasó a participar plenamente en el entrenamiento.

Novedades de la lista de lesionados : El receptor Pat Bryant y el corredor Jonah Coleman siguen de baja.

Novedades de los Seattle Seahawks

Los vigentes campeones de la Super Bowl se encuentran, en general, en un estado razonablemente bueno, pero afrontan algunas dudas importantes en ataque en una semana con pocos días de descanso.

Jaxon Smith-Njigba (receptor, tobillo) : El destacado receptor de Seattle sufrió una leve lesión de tobillo durante la derrota de la quinta jornada ante los 49ers. Ha participado de forma limitada en los entrenamientos. Aunque se espera que intente jugar, queda por ver si podrá rendir al 100 %

Zach Charbonnet (corredor, rodilla) : Aunque ha sido designado para regresar de la lista PUP y figura como participante limitado en los entrenamientos, el entrenador Mike Macdonald ya ha indicado que Charbonnet no jugará esta semana.

Leonard Williams (defensive tackle, tobillo) : Williams sigue lidiando con un problema de tobillo y participó de forma limitada en el entrenamiento. El equipo está controlando su carga de trabajo, pero se espera que juegue.

Beau Stephens (guard, hombro) : Según la estimación de participación del martes, pasó a figurar como participante pleno, lo que supone un refuerzo necesario para la línea ofensiva.

Irv Charles (receptor/equipos especiales, rodilla) : Está completamente recuperado y ha vuelto a la plantilla principal desde la lista de lesionados.

Drake Thomas (linebacker, tobillo) & Chazz Surratt (linebacker, gemelo) : Ambos linebackers se perdieron dos entrenamientos sin contacto consecutivos y todo apunta a que serán descartados.







