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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers: ¿podrán los Chicago Bears romper su mala racha en el Sunday Night Football? Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre Chicago Bears y Tampa Bay Buccaneers: horario y novedades de los equipos

Horario del Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers

Los Chicago Bears reciben a los Tampa Bay Buccaneers en Soldier Field (Chicago, Illinois) en la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 18:20 (CST).

Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears (6-2), intentará mantener su excelente estado de forma y ayudar a la franquicia a poner fin a una racha de 11 derrotas en Sunday Night Football que se remonta a 2018. Tras ganar dos partidos consecutivos, los Tampa Bay Buccaneers (3-5) aspiran ahora al primer puesto de la NFC Sur.

Cómo ver el Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Disney+ y ESPN Deportes.

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Novedades de los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers

Novedades de los Chicago Bears

Los Bears gestionan lesiones leves entre sus corredores y jugadores de la secundaria antes de su semana de descanso, la décima de la temporada.

  • Kyle Monangai (RB): En duda (pulgar y dedo del pie). Monangai volvió a entrenarse el viernes de forma limitada por primera vez en un mes. Aunque figurar como jugador en duda deja abierta la posibilidad de que juegue, los indicios apuntan a que el cuerpo técnico podría darle una semana más de descanso para favorecer su recuperación completa durante la próxima semana sin partido.
  • Malik Muhammad (DB) y Tyrique Stevenson (CB): En duda. Muhammad ha entrenado de forma limitada toda la semana por una lesión en un dedo del pie. Stevenson fue añadido a última hora al parte de lesiones del viernes por una lesión en el pulgar. Su disponibilidad es crucial para una secundaria que ya está sometida a prueba.
  • Theo Benedet (OL) y Grady Jarrett (DL): Disponibles. El tackle izquierdo Benedet (hombro) y el tackle defensivo Jarrett (ingle), que sufrieron lesiones durante la victoria del lunes por la noche ante Seattle, completaron el entrenamiento del viernes sin limitaciones y han desaparecido por completo del parte de lesiones.
  • Jeffery Simmons (DT): El tackle All-Pro, recién incorporado, tuvo un debut dominante la semana pasada (6 placajes, 1 sack y 2 placajes para pérdida de yardas) y se estrenará como local en Soldier Field.
  • Jugadores en la lista de lesionados: Zavier Scott (RB) fue incluido el jueves en la lista de lesionados por una lesión en el pulgar y se unió al tackle defensivo Kentavius Street (rodilla).

Novedades de los Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers han dado un vuelco a su temporada con un planteamiento dominante centrado en el juego de carrera. En la octava semana, dejaron a los Falcons sin anotar en una victoria por 16-0 sin completar un solo pase hacia delante.

  • Yaya Diaby (OLB): BAJA (rodilla). Todd Bowles, entrenador principal, descartó oficialmente a Diaby por un esguince del ligamento colateral medial. Diaby no se entrenó en toda la semana y deja un hueco importante entre los jugadores de los Buccaneers encargados de presionar al quarterback desde el exterior.
  • Emeka Egbuka (WR): En duda (pie). Pese a figurar como jugador en duda, Egbuka completó los entrenamientos del jueves y el viernes sin limitaciones. Todo apunta a que volverá a jugar tras perderse los dos últimos partidos.
  • Baker Mayfield (QB): Disponible (pulgar derecho). Mayfield sigue recuperándose de una luxación en el pulgar de la mano con la que lanza, por lo que continúa figurando en el parte de lesiones. Sin embargo, entrenó sin limitaciones toda la semana y no tiene ninguna designación de cara al partido.
  • Tristan Wirfs (OT) y Tykee Smith (S): Disponibles. Wirfs volvió a entrenarse el viernes tras ausentarse el jueves por una dolencia en un dedo del pie. Smith completó el entrenamiento del viernes sin limitaciones después de sufrir un problema en el tobillo. Ambos tienen asegurada su participación.
Chicago Bears
CHI

Formulario

Tampa Bay Buccaneers
TB

Todos los partidos

Seattle Seahawks
SEA
17
34
Chicago Bears
CHI
W
Chicago Bears
CHI
30
24
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
W
Green Bay Packers
GB
31
7
Chicago Bears
CHI
L
Chicago Bears
CHI
23
12
Nueva York Jets
NYJ
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos125

Todos los partidos

Tampa Bay Buccaneers
TB
16
0
Atlanta Falcons
ATL
W
Carolina Panthers
CAR
13
43
Tampa Bay Buccaneers
TB
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
26
Pittsburgh Steelers
PIT
L
Dallas Cowboys
DAL
16
24
Tampa Bay Buccaneers
TB
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
14
17
Green Bay Packers
GB
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos116

Cara a cara

Chicago Bears
Empate
Tampa Bay Buccaneers
2
0
3
USA 1
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
27
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
17
F
USA 1
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
38
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
3
F
USA 1
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
20
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
F
USA 1
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
48
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
10
F
USA 1
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
29
Chicago Bears badge
Chicago Bears
CHI
7
F
95Puntos obtenidos123

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