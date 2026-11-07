Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers: ¿podrán los Chicago Bears romper su mala racha en el Sunday Night Football? Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers

Los Chicago Bears reciben a los Tampa Bay Buccaneers en Soldier Field (Chicago, Illinois) en la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 18:20 (CST).

Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears (6-2), intentará mantener su excelente estado de forma y ayudar a la franquicia a poner fin a una racha de 11 derrotas en Sunday Night Football que se remonta a 2018. Tras ganar dos partidos consecutivos, los Tampa Bay Buccaneers (3-5) aspiran ahora al primer puesto de la NFC Sur.

Cómo ver el Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers

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Novedades de los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers

Novedades de los Chicago Bears

Los Bears gestionan lesiones leves entre sus corredores y jugadores de la secundaria antes de su semana de descanso, la décima de la temporada.

Kyle Monangai (RB) : En duda (pulgar y dedo del pie). Monangai volvió a entrenarse el viernes de forma limitada por primera vez en un mes. Aunque figurar como jugador en duda deja abierta la posibilidad de que juegue, los indicios apuntan a que el cuerpo técnico podría darle una semana más de descanso para favorecer su recuperación completa durante la próxima semana sin partido.

: En duda (pulgar y dedo del pie). Monangai volvió a entrenarse el viernes de forma limitada por primera vez en un mes. Aunque figurar como jugador en duda deja abierta la posibilidad de que juegue, los indicios apuntan a que el cuerpo técnico podría darle una semana más de descanso para favorecer su recuperación completa durante la próxima semana sin partido. Malik Muhammad (DB) y Tyrique Stevenson (CB) : En duda. Muhammad ha entrenado de forma limitada toda la semana por una lesión en un dedo del pie. Stevenson fue añadido a última hora al parte de lesiones del viernes por una lesión en el pulgar. Su disponibilidad es crucial para una secundaria que ya está sometida a prueba.

: En duda. Muhammad ha entrenado de forma limitada toda la semana por una lesión en un dedo del pie. Stevenson fue añadido a última hora al parte de lesiones del viernes por una lesión en el pulgar. Su disponibilidad es crucial para una secundaria que ya está sometida a prueba. Theo Benedet (OL) y Grady Jarrett (DL) : Disponibles. El tackle izquierdo Benedet (hombro) y el tackle defensivo Jarrett (ingle), que sufrieron lesiones durante la victoria del lunes por la noche ante Seattle, completaron el entrenamiento del viernes sin limitaciones y han desaparecido por completo del parte de lesiones.

: Disponibles. El tackle izquierdo Benedet (hombro) y el tackle defensivo Jarrett (ingle), que sufrieron lesiones durante la victoria del lunes por la noche ante Seattle, completaron el entrenamiento del viernes sin limitaciones y han desaparecido por completo del parte de lesiones. Jeffery Simmons (DT) : El tackle All-Pro, recién incorporado, tuvo un debut dominante la semana pasada (6 placajes, 1 sack y 2 placajes para pérdida de yardas) y se estrenará como local en Soldier Field.

: El tackle All-Pro, recién incorporado, tuvo un debut dominante la semana pasada (6 placajes, 1 sack y 2 placajes para pérdida de yardas) y se estrenará como local en Soldier Field. Jugadores en la lista de lesionados: Zavier Scott (RB) fue incluido el jueves en la lista de lesionados por una lesión en el pulgar y se unió al tackle defensivo Kentavius Street (rodilla).

Novedades de los Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers han dado un vuelco a su temporada con un planteamiento dominante centrado en el juego de carrera. En la octava semana, dejaron a los Falcons sin anotar en una victoria por 16-0 sin completar un solo pase hacia delante.

Yaya Diaby (OLB) : BAJA (rodilla). Todd Bowles, entrenador principal, descartó oficialmente a Diaby por un esguince del ligamento colateral medial. Diaby no se entrenó en toda la semana y deja un hueco importante entre los jugadores de los Buccaneers encargados de presionar al quarterback desde el exterior.

: BAJA (rodilla). Todd Bowles, entrenador principal, descartó oficialmente a Diaby por un esguince del ligamento colateral medial. Diaby no se entrenó en toda la semana y deja un hueco importante entre los jugadores de los Buccaneers encargados de presionar al quarterback desde el exterior. Emeka Egbuka (WR) : En duda (pie). Pese a figurar como jugador en duda, Egbuka completó los entrenamientos del jueves y el viernes sin limitaciones. Todo apunta a que volverá a jugar tras perderse los dos últimos partidos.

: En duda (pie). Pese a figurar como jugador en duda, Egbuka completó los entrenamientos del jueves y el viernes sin limitaciones. Todo apunta a que volverá a jugar tras perderse los dos últimos partidos. Baker Mayfield (QB) : Disponible (pulgar derecho). Mayfield sigue recuperándose de una luxación en el pulgar de la mano con la que lanza, por lo que continúa figurando en el parte de lesiones. Sin embargo, entrenó sin limitaciones toda la semana y no tiene ninguna designación de cara al partido.

: Disponible (pulgar derecho). Mayfield sigue recuperándose de una luxación en el pulgar de la mano con la que lanza, por lo que continúa figurando en el parte de lesiones. Sin embargo, entrenó sin limitaciones toda la semana y no tiene ninguna designación de cara al partido. Tristan Wirfs (OT) y Tykee Smith (S): Disponibles. Wirfs volvió a entrenarse el viernes tras ausentarse el jueves por una dolencia en un dedo del pie. Smith completó el entrenamiento del viernes sin limitaciones después de sufrir un problema en el tobillo. Ambos tienen asegurada su participación.

Chicago Bears CHI Formulario Tampa Bay Buccaneers TB CHI CHI TB TB Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI W Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI W Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI L Chicago Bears CHI 23 12 Nueva York Jets NYJ W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 125 Todos los partidos Todos los partidos Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL W Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Tampa Bay Buccaneers TB 14 17 Green Bay Packers GB L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 116