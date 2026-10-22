Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals: retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

25 oct 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

Los Baltimore Ravens recibirán a los Cincinnati Bengals en el M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland), en un duelo de la AFC Norte correspondiente a la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (17:00 GMT).

Hay aún más en juego en este enfrentamiento de la AFC Norte, ya que los cuatro equipos de la división están separados por un margen mínimo. Los Ravens dejaron a los Bengals sin anotar (24-0) en su último enfrentamiento (diciembre de 2025).

Cómo ver el Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / 5Action

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Novedades de los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals

Novedades de los Baltimore Ravens

La principal incógnita de los Ravens es el estado de Lamar Jackson, el mariscal de campo de la franquicia. Jackson se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en el tobillo izquierdo. El miércoles volvió a entrenarse de forma limitada. Sin embargo, según los informes, protegía el tobillo y abandonó las instalaciones con una cojera evidente, por lo que su participación el domingo sigue muy en duda. Si no puede jugar, Tyler «Snoop» Huntley será titular por tercer partido consecutivo.

Situación del mariscal de campo : El estado de Lamar Jackson (tobillo) se evalúa día a día tras entrenarse de forma limitada. Si no puede jugar, Tyler Huntley (429 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones esta temporada) tomará el mando.

Refuerzo para la línea ofensiva : El recién incorporado center Cam Jurgens (conmoción cerebral) completó el entrenamiento del miércoles. Su regreso debería permitir que Vega Ioane vuelva a la posición de guard derecho, lo que daría a Baltimore su mejor combinación en la línea ofensiva de la temporada.

Preocupación en la línea defensiva : El linebacker exterior Tavius Robinson (pectoral) no se entrenó el miércoles. El liniero defensivo Calais Campbell tampoco se entrenó, aunque su ausencia se atribuyó al descanso para veteranos.

Otras lesiones destacadas : El receptor Rashod Bateman (hombro), el guard John Simpson (ingle) y el tackle Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) se entrenaron de forma limitada.

Novedades de los Cincinnati Bengals

Los Bengals llegan a la séptima semana con muy pocas lesiones tras descansar en la sexta. La lista de lesionados del equipo dirigido por Zac Taylor es notablemente corta en comparación con la de Baltimore, que incluye a 15 jugadores.

Descansado y listo : El tackle defensivo B.J. Hill, que había estado limitado a principios de temporada, ya no figura en la lista de lesionados.

Estabilidad en la secundaria : La secundaria de la defensa de los Bengals está al completo. Los safeties Jordan Battle y Bryan Cook están totalmente recuperados mientras se preparan para frenar a Derrick Henry y Zay Flowers.

Bajas de larga duración : Los Bengals tendrán que afrontar el resto de la temporada sin el tight end Tanner Hudson, inscrito en la lista de lesionados por una lesión pectoral que pone fin a su temporada. El receptor Andrei Iosivas (pulgar) también sigue en esa lista.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



