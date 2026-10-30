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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers: Información sobre la Batalla de Los Ángeles, retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers
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Cómo ver el partido de la NFL entre Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams reciben a Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 16:05 ET / 13:05 PT (21:05 GMT).

Los dos equipos de Los Ángeles han disputado un total de siete partidos esta temporada en el SoFi Stadium, el estadio que comparten, y entre ambos solo han logrado una victoria allí: la de los Rams por 28-6 ante los Giants en la segunda semana.

Tras su triunfo frente a los Raiders en la séptima semana, los Rams (3-4) buscan ahora encadenar dos victorias por primera vez esta temporada ante los Chargers (0-6), el único equipo de la NFL que aún no ha ganado.

Cómo ver el Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers

En Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

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Novedades de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers

El duelo de Los Ángeles enfrenta a dos equipos que comparten estadio y sufren numerosas lesiones de jugadores destacados.

Novedades de Los Angeles Rams

Los Rams buscan volver a un balance de .500, pero siguen afrontando importantes problemas de efectivos, especialmente en defensa.

  • Myles Garrett (rodilla): El destacado ala defensiva se perderá su séptimo partido consecutivo. El entrenador Sean McVay confirmó que el equipo no abrirá esta semana su periodo de 21 días para reincorporarse a los entrenamientos, ya que sigue recuperándose de una operación de rodilla.
  • Davante Adams (isquiotibiales): Adams se sometió con éxito a una intervención de limpieza de los isquiotibiales. Aunque evoluciona bien y se espera que su recuperación se sitúe en el extremo más corto del plazo estimado de entre 6 y 10 semanas, sigue de baja.
  • Trent McDuffie (ingle): Como nota positiva, McDuffie volvió a entrenarse esta semana, aunque con participación limitada. Su evolución apunta a que jugará el domingo y será clave para contener las opciones de los Chargers en la posición de receptor interior.
  • Nate Landman (conmoción cerebral): El linebacker interior ha superado el protocolo por conmoción cerebral y participó plenamente en el entrenamiento, por lo que apunta a regresar a la alineación titular.
  • Colby Parkinson (costilla) y Coleman Shelton (cadera): Ambos titulares se perdieron los entrenamientos de principios de semana y su disponibilidad para el partido sigue siendo incierta.
  • Joe Cardona (tobillo): El especialista en saques largos no se entrenó tras sufrir una lesión de tobillo. Los Rams han incorporado al veterano Jake McQuaide a su equipo de prácticas como alternativa.

Novedades de Los Angeles Chargers

Los Chargers de Jim Harbaugh, que aún no conocen la victoria, regresan tras su semana de descanso, pero han recibido una noticia muy negativa sobre un pilar de su defensa.

  • Derwin James Jr. (isquiotibiales): En un duro golpe para la defensa secundaria, James sufrió un importante contratiempo en su rehabilitación. Harbaugh reveló que es muy probable que James pase a la lista de lesionados (IR) y que, con toda seguridad, se perderá el duelo de Los Ángeles.
  • Ladd McConkey (conmoción cerebral): El destacado receptor ha superado el protocolo por conmoción cerebral y se ha entrenado sin limitaciones durante toda la semana, por lo que liderará el ataque aéreo de los Chargers el domingo.
  • Tre' Harris y Donte Jackson (isquiotibiales): Ambos jugadores han entrenado con limitaciones durante toda la semana. Aunque están realizando parte del trabajo, todo apunta a que su disponibilidad se decidirá a última hora.
  • Kayode Awosika (peroné) y Brenen Thompson (cuádriceps/isquiotibiales): Ninguno de los dos ha podido entrenarse esta semana, lo que prácticamente los descarta para el partido del domingo.
  • Joe Alt (cuello): Se espera que el tackle ofensivo novato regrese a la alineación titular, un importante refuerzo para proteger a Justin Herbert de la presión interior de los Rams sobre el pasador.
Los Angeles Rams
LA

Formulario

Los Angeles Chargers
LAC

Todos los partidos

Las Vegas Raiders
LVR
21
35
Los Angeles Rams
LA
W
Los Angeles Rams
LA
16
18
Arizona Cardinals
ARZ
L
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
L
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
W
Denver Broncos
DEN
30
26
Los Angeles Rams
LA
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos135

Todos los partidos

Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
L
Los Angeles Chargers
LAC
17
23
Denver Broncos
DEN
L
Seattle Seahawks
SEA
30
23
Los Angeles Chargers
LAC
L
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
L
Los Angeles Chargers
LAC
14
26
Las Vegas Raiders
LVR
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos76

Cara a cara

Los Angeles Rams
Empate
Los Angeles Chargers
3
0
2
USA Preseason 1
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Los Angeles Chargers
LAC
18
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LA
20
F
USA Preseason 1
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LA
23
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LAC
22
F
USA Preseason 1
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LAC
9
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Los Angeles Rams
LA
13
F
USA Preseason 1
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Los Angeles Rams
LA
17
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Los Angeles Chargers
LAC
34
F
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Los Angeles Chargers
LAC
31
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Los Angeles Rams
LA
10
F
83Puntos obtenidos114

Enlaces útiles

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