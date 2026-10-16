Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Los Angeles Rams y Arizona Cardinals: retransmisión por internet, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals

18 oct 2026 - 16:05 SoFi Stadium

Los Angeles Rams reciben a los Arizona Cardinals en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en un duelo entre equipos de la NFC Oeste correspondiente a la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 14:05 (CST).

El inicio de temporada ha sido difícil para ambos equipos, pero son los Cardinals (1-4) quienes ocupan el último puesto de la división tras sufrir derrotas consecutivas. Tendrán que frenar a unos Rams que les anotaron 82 puntos en sus dos últimos enfrentamientos directos.

Cómo ver el Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals

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Novedades de los Los Angeles Rams y los Arizona Cardinals

Mientras que la explosiva ofensiva de Sean McVay llega al partido con relativamente pocas bajas, los Cardinals de Mike LaFleur han sufrido un duro revés: su prometedor novato en ataque ha sido descartado oficialmente.

Novedades de los Arizona Cardinals

Jeremiyah Love, baja : El destacado corredor novato, que lidera a todos los novatos con 245 yardas de carrera, ha sido descartado oficialmente para el partido del domingo por una persistente lesión en el tobillo izquierdo. El entrenador jefe, Mike LaFleur, confirmó la noticia el viernes y señaló que, aunque no jugará para que pueda recuperarse a largo plazo, no se está planteando incluirlo en la lista de lesionados.

El relevo : El veterano Tyler Allgeier asumirá la titularidad como corredor, con el apoyo de Bam Knight, mientras que se espera que Evan Hull sea incorporado desde el equipo de prácticas.

Preocupación en la secundaria y la defensa : El safety titular Andrew (Dewey) Wingard (rodilla) también ha sido descartado tras no entrenarse en toda la semana. Mientras tanto, parece poco probable que juegue el safety Wydett Williams Jr. (conmoción cerebral), que sigue sujeto al protocolo por conmoción cerebral. En el lado positivo, el safety Budda Baker, el cazamariscales Josh Sweat (ingle) y el guard izquierdo Isaac Seumalo volvieron a entrenarse con normalidad tras un día de descanso a mitad de semana.

Cuerpo de receptores : El dinámico receptor Marvin Harrison Jr. ya no figura en la plantilla activa, por lo que Jalen Brooks ocupará la posición de receptor «X» titular. El especialista en retornos Devin Duvernay (costillas) y el safety Kitan Crawford (tobillo) entrenaron de forma limitada esta semana.

Novedades de los Los Angeles Rams

Cambios en la línea ofensiva : Los Rams se enfrentarán a Arizona sin su tackle izquierdo titular, Alaric Jackson, que cumple una suspensión de dos partidos. Está previsto que el veterano David Quessenberry ocupe su puesto para proteger a Matthew Stafford. Sin embargo, la línea de los Rams podría recibir un refuerzo: el novato Keagen Trost ha iniciado su periodo de 21 días de entrenamientos tras salir de la lista de lesionados y podría debutar.

Alarma en la secundaria : El safety Kam Curl apareció inesperadamente en el parte de lesiones a finales de semana por un problema en el tobillo y entrenó de forma limitada, por lo que habrá que seguir su evolución hasta poco antes del inicio del partido.

Limitaciones entre los alas cerradas : La profundidad en la posición de ala cerrada sigue a prueba: Davis Allen se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión, mientras que el titular Colby Parkinson ha arrastrado molestias leves, aunque siguió entrenándose de forma limitada.

Renovación de los equipos especiales : Sean McVay hizo cambios esta semana en su unidad de equipos especiales, que atraviesa dificultades: prescindió del pateador Harrison Mevis y fichó a Blake Grupe del equipo de prácticas de los New York Jets. Debido a las normas sobre fichajes de jugadores de equipos de prácticas, Grupe deberá permanecer en la plantilla activa de 53 jugadores durante al menos tres partidos.



