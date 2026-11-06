Horario del Los Angeles Chargers vs Houston Texans

Los Los Angeles Chargers reciben a los Houston Texans en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 14:05 (CST).

Si los Chargers (0-7) quieren conseguir por fin su primera victoria de la temporada, tendrán que volver a anotar touchdowns. No lograron ninguno en sus dos derrotas anteriores ante los Rams y los Chiefs.

Houston (2-5) agradecerá volver a jugar fuera de casa. La semana pasada sufrió ante los Giants su cuarta derrota consecutiva de la temporada como local, pero tiene un balance positivo lejos del NRG Stadium.

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Novedades de las plantillas para el Los Angeles Chargers vs Houston Texans

Tanto los Chargers como los Texans llegan a su duelo de la semana 9 muy condicionados por las lesiones en ataque y en defensa. A Houston le falta su principal revulsivo ofensivo en el juego de carrera, mientras que Los Ángeles espera recuperar a varios titulares importantes para intentar salvar la temporada.

Novedades de los Los Angeles Chargers

La principal noticia para los Chargers es el posible regreso de refuerzos ofensivos para ayudar a un equipo que lleva nueve cuartos consecutivos sin anotar un touchdown. El equipo también se está adaptando a un cambio táctico en ataque: el coordinador Mike McDaniel decidirá las jugadas desde la cabina de los entrenadores, en lugar de hacerlo desde la banda, para tener una mejor visión del juego y dar más fluidez al ataque.

Refuerzo para la línea ofensiva : El guard Kayode Awosika (peroné), ausente desde la semana 2, participó de forma limitada en los entrenamientos y apunta a jugar. El tackle Joe Alt regresó plenamente la semana pasada, lo que consolida el puesto de tackle izquierdo mientras Rashawn Slater permanece en la lista de lesionados.

: El guard Kayode Awosika (peroné), ausente desde la semana 2, participó de forma limitada en los entrenamientos y apunta a jugar. El tackle Joe Alt regresó plenamente la semana pasada, lo que consolida el puesto de tackle izquierdo mientras Rashawn Slater permanece en la lista de lesionados. Posible regreso de un tight end : Los Chargers abrieron el plazo de 21 días para que el destacado tight end David Njoku (peroné) vuelva a entrenar. Se ejercitó de forma limitada, pero podría ser activado para el partido del domingo y convertirse en una opción de primer nivel muy necesaria para Justin Herbert.

: Los Chargers abrieron el plazo de 21 días para que el destacado tight end David Njoku (peroné) vuelva a entrenar. Se ejercitó de forma limitada, pero podría ser activado para el partido del domingo y convertirse en una opción de primer nivel muy necesaria para Justin Herbert. Refuerzo defensivo y problemas en la secundaria : También se abrió el plazo para el regreso a los entrenamientos del linebacker Denzel Perryman (pectoral), que podría volver. Daiyan Henley (hombro) entrenó con normalidad. Sin embargo, la secundaria sigue muy mermada: el destacado safety Derwin James Jr. está en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales, mientras que los cornerbacks Donte Jackson y Rodney Shelley se ven frenados por problemas en los isquiotibiales.

: También se abrió el plazo para el regreso a los entrenamientos del linebacker Denzel Perryman (pectoral), que podría volver. Daiyan Henley (hombro) entrenó con normalidad. Sin embargo, la secundaria sigue muy mermada: el destacado safety Derwin James Jr. está en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales, mientras que los cornerbacks Donte Jackson y Rodney Shelley se ven frenados por problemas en los isquiotibiales. Bajas o muy poco probables: El receptor novato Brenen Thompson (cuádriceps/isquiotibiales) y el safety Kendall Williamson (gemelo) no se entrenaron y se espera que no jueguen.

Novedades de los Houston Texans

Tras su semana de descanso, los Texans esperan salir de su mala racha, pero tendrán que hacerlo sin su principal opción en el juego de carrera.

Juego de carrera : El entrenador principal DeMeco Ryans descartó oficialmente al running back titular David Montgomery (ingle). Su situación se evaluará semana a semana, por lo que el novato Woody Marks asumirá una gran carga de trabajo como claro corredor principal.

: El entrenador principal DeMeco Ryans descartó oficialmente al running back titular David Montgomery (ingle). Su situación se evaluará semana a semana, por lo que el novato Woody Marks asumirá una gran carga de trabajo como claro corredor principal. Regresos importantes en defensa : En una noticia muy importante para la secundaria de los Texans, el destacado defensive back de níquel Jalen Pitre (hombro) completó el entrenamiento y regresará tras perderse varias semanas por un esguince en la articulación acromioclavicular. El linebacker Azeez Al-Shaair (ingle) también pasó a entrenarse con normalidad y tiene asegurada la titularidad.

: En una noticia muy importante para la secundaria de los Texans, el destacado defensive back de níquel Jalen Pitre (hombro) completó el entrenamiento y regresará tras perderse varias semanas por un esguince en la articulación acromioclavicular. El linebacker Azeez Al-Shaair (ingle) también pasó a entrenarse con normalidad y tiene asegurada la titularidad. Estado de la línea ofensiva : El tackle Braden Smith (tobillo) superó las limitaciones que tuvo a principios de semana y se entrenó con normalidad, por lo que C.J. Stroud contará con su protector titular ante Khalil Mack y la presión al quarterback de los Chargers.

: El tackle Braden Smith (tobillo) superó las limitaciones que tuvo a principios de semana y se entrenó con normalidad, por lo que C.J. Stroud contará con su protector titular ante Khalil Mack y la presión al quarterback de los Chargers. Bajas o jugadores con pocas opciones de jugar: El safety Reed Blankenship (conmoción cerebral/mano) no se ha entrenado y se espera que se pierda el partido, por lo que M.J. Stewart ocupará su puesto como titular. El receptor Jaylin Noel (dedo del pie) está en la lista de lesionados y se perderá el resto de la temporada.

Los Angeles Chargers LAC Formulario Houston Texans HOU LAC LAC HOU HOU Todos los partidos Todos los partidos Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC L Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN L Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC L Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 71 Todos los partidos Todos los partidos Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG L Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU W Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL L Indianapolis Colts IND 19 17 Houston Texans HOU L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 128