Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Los Angeles Chargers y Denver Broncos: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del Los Angeles Chargers vs Denver Broncos

11 oct 2026 - 16:05 SoFi Stadium

Los Angeles Chargers reciben a los Denver Broncos en el SoFi Stadium (Inglewood, California), en un duelo íntegramente de la AFC West, durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Chargers ocupan el último puesto de la AFC West tras un desesperante inicio de campaña de 0-4, sin conocer la victoria. Los Broncos (2-2) están solo un puesto por encima de ellos en la división y han perdido en sus dos anteriores salidas esta temporada.

Cómo ver Los Angeles Chargers vs Denver Broncos

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Noticias de los equipos de Los Angeles Chargers vs Denver Broncos

Noticias de Los Angeles Chargers

Los Chargers llegan a la Semana 5 como "un hospital de campaña", con varias bajas vitales en ambos lados del balón.

Devastación en la línea ofensiva : El golpe más duro afecta a la unidad de protección de Justin Herbert. El tackle Pro Bowl Rashawn Slater (tobillo) fue colocado en la reserva de lesionados, mientras que Joe Alt (cuello) ha sido descartado oficialmente. Además, los bloqueadores suplentes Trevor Penning (conmoción cerebral) y Kayode Awosika (peroné) también están fuera, lo que significa que los Chargers podrían alinear hasta a cuatro rookies en la línea ofensiva. El guard Branson Taylor (cuello) sigue siendo duda.

Posiciones de habilidad : El wide receiver Quentin Johnston (pecho) y el receptor de rotación Brenen Thompson (cuádriceps) han sido descartados. La estrella rookie Ladd McConkey (pie) figura como duda y no entrenó en toda la semana, lo que genera dudas sobre su disponibilidad. El tight end Charlie Kolar (antebrazo) también es duda.

Defensa y backfield : El safety franquicia Derwin James Jr. (isquiotibiales) y el cornerback Donte Jackson (isquiotibiales) han sido descartados. El quarterback suplente Trey Lance (ingle) es seria duda. Como nota positiva, el pass rusher Khalil Mack y el defensive tackle Dalvin Tomlinson están autorizados para jugar.

Noticias de Denver Broncos

Aunque los Broncos presentan un parte médico limpio en la mayor parte de su plantilla, están completamente mermados en las posiciones de cornerback titular.

Crisis en la secundaria : Los Broncos han descartado oficialmente a sus dos cornerbacks titulares de marcaje, Patrick Surtain II (tobillo) y Riley Moss (costillas), después de que ambos sufrieran lesiones en la Semana 4. Está previsto que Jahdae Barron y el rookie Kris Abrams-Draine ocupen los puestos titulares por fuera.

Ajustes ofensivos : El wide receiver Pat Bryant (tobillo) fue incluido el viernes en la reserva de lesionados a corto plazo y se perderá al menos cuatro semanas. En un movimiento correspondiente, los Broncos ascendieron al receptor corpulento Lil'Jordan Humphrey al roster activo.

Autorizados para jugar : El running back Tyler Badie (pie), el tight end Adam Trautman (hombro) y el outside linebacker Dondrea Tillman (isquiotibiales) participaron plenamente en el entrenamiento del viernes y no tienen ninguna designación por lesión de cara al domingo.

Cambio en la llamada de jugadas : El entrenador Sean Payton anunció que esta semana retomará las funciones de llamada de jugadas ofensivas en un intento de relanzar al quarterback Bo Nix y a un ataque de los Broncos en apuros que ocupa el puesto 27 de la liga.







