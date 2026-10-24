Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Rams: retransmisión por internet, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Las Vegas Raiders vs Los Angeles Rams

25 oct 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

Las Vegas Raiders reciben a Los Angeles Rams en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, durante la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 14:25 (CST).

Ambos equipos buscan recuperar su mejor versión. Los Raiders han encadenado tres derrotas después de comenzar con tres victorias consecutivas, mientras que los Rams, que juegan como visitantes, vienen de perder dos partidos seguidos contra los Bills y los Cardinals.

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Novedades de Las Vegas Raiders y Los Angeles Rams

Ambos equipos están muy afectados por sus largas listas de problemas médicos, especialmente los Rams, que afrontan una cantidad sin precedentes de bajas entre sus titulares.

Novedades de Los Angeles Rams

Los Rams atraviesan una pesadilla con las lesiones. Tras la sexta semana, han incluido a varios jugadores fundamentales en la lista de lesionados (IR), lo que obliga a Sean McVay a depender en gran medida de la profundidad de su plantilla.

Puka Nacua (WR) : Duda. En un duro golpe para el ataque, Nacua sufrió una nueva lesión en el gemelo durante el entrenamiento del jueves. Se perdió por completo la sesión del viernes y su participación se decidirá a última hora tras realizar ejercicios sobre el terreno de juego antes del partido.

Davante Adams (WR) : Baja (incluido en la lista de lesionados). El receptor estrella, fichado recientemente, sufrió una rotura en los isquiotibiales contra los Cardinals. Se someterá a una intervención quirúrgica para tratar la lesión y se prevé que esté de baja entre 6 y 10 semanas.

Nate Landman (ILB) : Baja. El jugador clave para coordinar la defensa sigue en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL y su ausencia está confirmada oficialmente.

Trent McDuffie (CB) : Duda. El destacado cornerback se perdió los entrenamientos de mitad de semana por unas persistentes molestias en la ingle y tampoco participó en la sesión del viernes, lo que deja a la secundaria muy vulnerable.

Defensa de línea diezmada : El tackle defensivo estrella Kobie Turner (ingle) fue incluido en la lista de reserva, mientras que el liniero interior titular Poona Ford (rotura del tríceps) se perderá todo lo que resta de la temporada 2026. El defensor de banda Myles Garrett continúa en la lista de lesionados por una lesión de espalda y no regresará esta semana.

Crisis en los equipos especiales : El kicker habitual Blake Grupe sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que pone fin a su temporada. Los Rams ficharon al veterano Brandon McManus para que se encargue de las patadas este fin de semana.

Novedades de Las Vegas Raiders

En marcado contraste con los Rams, Klint Kubiak recibió noticias médicas abrumadoramente positivas sobre sus jugadores fundamentales en ataque antes del domingo.

Brock Bowers (TE) : Disponible. El dinámico objetivo novato volvió a entrenarse con normalidad después de que, al principio de la semana, su participación estuviera limitada por unas leves molestias en los isquiotibiales y el gemelo. No figura con ninguna designación por lesión para el partido.

Kolton Miller (T) : Disponible. El tackle izquierdo titular ya no figura en el informe final de lesionados y tiene el visto bueno para proteger al quarterback Kirk Cousins.

Tonka Hemingway (DT) : Disponible. Hemingway participó plenamente en la sesión del viernes y será el pilar del interior de la línea defensiva frente a Matthew Stafford.

Mike Washington Jr. (RB) : Duda. El corredor de rotación se perdió oficialmente dos entrenamientos consecutivos por una combinación de lesiones en el pie y la espalda. Es el único jugador destacado de los Raiders cuya participación en el partido está en duda.



