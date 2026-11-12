Horario del Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

Los Green Bay Packers reciben a los Minnesota Vikings en el Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin) en un duelo entre equipos de la NFC North correspondiente a la jornada 10 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los Vikings (6-2) buscan recuperar la senda de la victoria. Tras ganar sus seis primeros partidos de la temporada, han perdido en sus dos últimos encuentros ante los Bills y los Lions.

Green Bay (6-3) ocupa el último puesto de la división, pero llega en buena forma tras ganar a los Panthers y a los Patriots. Buscará resarcirse de la dolorosa derrota por 39-22 ante Minnesota en la primera jornada de la temporada regular.

Cómo ver el Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

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Noticias de los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings

Ambos equipos llegan al encuentro con novedades importantes en sus plantillas y en sus partes de lesiones.

Noticias de los Minnesota Vikings

El regreso de Kirk Cousins mediante traspaso : Minnesota incorporó de nuevo al veterano quarterback Kirk Cousins procedente de los Las Vegas Raiders antes del cierre del plazo de traspasos del martes a cambio de una selección de tercera ronda de 2027. Cousins había sumado 2.340 yardas de pase y 20 touchdowns en nueve partidos como titular con Las Vegas esta temporada.

: Minnesota incorporó de nuevo al veterano quarterback Kirk Cousins procedente de los Las Vegas Raiders antes del cierre del plazo de traspasos del martes a cambio de una selección de tercera ronda de 2027. Cousins había sumado 2.340 yardas de pase y 20 touchdowns en nueve partidos como titular con Las Vegas esta temporada. Incertidumbre en el puesto de quarterback : Kevin O'Connell, entrenador principal, aún no ha confirmado que Cousins vaya a ser titular en la jornada 10, aunque Green Bay se prepara para que juegue. El titular hasta ahora, Carson Wentz, tuvo dificultades en la derrota del lunes ante Buffalo y participó de forma limitada en la sesión del miércoles por una lesión de tobillo, mientras que Kyler Murray sigue sin poder jugar por un problema en los isquiotibiales.

: Kevin O'Connell, entrenador principal, aún no ha confirmado que Cousins vaya a ser titular en la jornada 10, aunque Green Bay se prepara para que juegue. El titular hasta ahora, Carson Wentz, tuvo dificultades en la derrota del lunes ante Buffalo y participó de forma limitada en la sesión del miércoles por una lesión de tobillo, mientras que Kyler Murray sigue sin poder jugar por un problema en los isquiotibiales. Blake Cashman, bajo protocolo por conmoción cerebral : Blake Cashman, linebacker titular y responsable de dirigir la defensa, inició el protocolo por conmoción cerebral tras el partido del lunes y no participó en el ensayo del miércoles. Cashman lidera a los Vikings con 76 tacleadas y 4,5 sacks, por lo que su situación es especialmente importante en una semana con poco descanso. Si no supera el protocolo, se espera que Ivan Pace Jr. asuma un papel más importante.

: Blake Cashman, linebacker titular y responsable de dirigir la defensa, inició el protocolo por conmoción cerebral tras el partido del lunes y no participó en el ensayo del miércoles. Cashman lidera a los Vikings con 76 tacleadas y 4,5 sacks, por lo que su situación es especialmente importante en una semana con poco descanso. Si no supera el protocolo, se espera que Ivan Pace Jr. asuma un papel más importante. Otras lesiones importantes : El ala cerrada T.J. Hockenson (muñeca/pecho), el receptor Jauan Jennings (gemelo), el linebacker exterior Kyle Van Noy (gemelo) y el defensa liniero Tyrion Ingram-Dawkins (tobillo) figuraron como no participantes en el informe de lesiones del miércoles, elaborado a partir de una estimación.

: El ala cerrada T.J. Hockenson (muñeca/pecho), el receptor Jauan Jennings (gemelo), el linebacker exterior Kyle Van Noy (gemelo) y el defensa liniero Tyrion Ingram-Dawkins (tobillo) figuraron como no participantes en el informe de lesiones del miércoles, elaborado a partir de una estimación. Movimientos de plantilla: Para liberar una plaza en la plantilla para Cousins, Minnesota rescindió el contrato del receptor Odell Beckham Jr. El equipo también incorporó el miércoles al corredor Damon Bankston y al linebacker Josh Ross al grupo de reservas.

Noticias de los Green Bay Packers

Josh Jacobs, fuera de la competición : El corredor Josh Jacobs se fracturó un dedo anular de la mano derecha durante la victoria ante New England en la jornada 9 y necesita una operación. No entrenó el miércoles y se perderá el partido del domingo, por lo que Kaleb Johnson y Pierre Strong Jr. asumirán la mayor parte del trabajo en el backfield.

: El corredor Josh Jacobs se fracturó un dedo anular de la mano derecha durante la victoria ante New England en la jornada 9 y necesita una operación. No entrenó el miércoles y se perderá el partido del domingo, por lo que Kaleb Johnson y Pierre Strong Jr. asumirán la mayor parte del trabajo en el backfield. Micah Parsons sigue en el periodo de entrenamiento : Micah Parsons, estrella de la defensa que juega como edge rusher, sigue en la lista de reserva por incapacidad para jugar (PUP) dentro del periodo de 21 días en el que puede entrenar. Participó de forma limitada el miércoles debido a su recuperación de una lesión de rodilla y a una enfermedad.

: Micah Parsons, estrella de la defensa que juega como edge rusher, sigue en la lista de reserva por incapacidad para jugar (PUP) dentro del periodo de 21 días en el que puede entrenar. Participó de forma limitada el miércoles debido a su recuperación de una lesión de rodilla y a una enfermedad. Un largo informe de lesiones : Green Bay incluyó a 16 jugadores, la cifra más alta de la temporada, en el informe de lesiones del miércoles, elaborado a partir de una estimación tras una sesión ligera. Además de Jacobs, otros cuatro titulares no participaron: Javon Bullard, defensa profundo (tobillo/rodilla); Zaire Franklin, linebacker (pantorrilla); Sean Rhyan, center (tobillo); y Lukas Van Ness, edge rusher (espalda). Tampoco participó el ala cerrada Josh Whyle (conmoción cerebral).

: Green Bay incluyó a 16 jugadores, la cifra más alta de la temporada, en el informe de lesiones del miércoles, elaborado a partir de una estimación tras una sesión ligera. Además de Jacobs, otros cuatro titulares no participaron: Javon Bullard, defensa profundo (tobillo/rodilla); Zaire Franklin, linebacker (pantorrilla); Sean Rhyan, center (tobillo); y Lukas Van Ness, edge rusher (espalda). Tampoco participó el ala cerrada Josh Whyle (conmoción cerebral). Ajustes en la línea ofensiva : El veterano guardia Kevin Zeitler (tobillo) disputó el pasado fin de semana sus primeros minutos de la temporada y alternó el puesto de guardia derecho con otro jugador. Matt LaFleur, entrenador principal, confirmó que el cuerpo técnico ya ha decidido la combinación de guardias titulares para el domingo ante el equipo con el mayor porcentaje de blitz de la liga, Minnesota, aunque no quiso revelar la alineación.

: El veterano guardia Kevin Zeitler (tobillo) disputó el pasado fin de semana sus primeros minutos de la temporada y alternó el puesto de guardia derecho con otro jugador. Matt LaFleur, entrenador principal, confirmó que el cuerpo técnico ya ha decidido la combinación de guardias titulares para el domingo ante el equipo con el mayor porcentaje de blitz de la liga, Minnesota, aunque no quiso revelar la alineación. Movimientos recientes de plantilla: Los Packers incorporaron el martes al ala cerrada novato Kenny Fletcher Jr. al grupo de reservas y activaron al corredor Chris Brooks (tobillo) del grupo de reserva por lesiones, de modo que pudo entrenar de forma limitada el miércoles.

Green Bay Packers GB Formulario Minnesota Vikings MIN GB GB MIN MIN Todos los partidos Todos los partidos Nueva Inglaterra Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB W Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB L Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL W Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 143 Todos los partidos Todos los partidos Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF L Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN W Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 75