Horario del Green Bay Packers vs Dallas Cowboys

18 oct 2026 - 20:20 Lambeau Field

Los Green Bay Packers reciben a los Dallas Cowboys en Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin) durante la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 20:20, hora del este de Estados Unidos, y las 17:20, hora del Pacífico (las 1:20, hora británica, del lunes 19 de octubre).

Los Packers han ganado terreno en la exigente división Norte de la NFC tras dos victorias consecutivas, entre ellas una contundente victoria por 31-7 ante sus rivales, los Chicago Bears. Los Cowboys han disputado varios encuentros con muchos puntos esta temporada y han encajado una media de 27,2 puntos por partido.

Cómo ver el Green Bay Packers vs Dallas Cowboys

En Estados Unidos:

NBC / Peacock / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su mercado local o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de la VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan el ancho de banda durante las retransmisiones de gran audiencia, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV cuando viajas al extranjero.

Novedades de los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys

Tanto los Packers como los Cowboys afrontan cambios importantes en sus plantillas y numerosas bajas por lesión antes de su duelo de la sexta semana.

Novedades de los Green Bay Packers

Los Packers encadenan dos victorias, pero llegan al partido con numerosas bajas, especialmente en la línea defensiva.

Bajas en la línea defensiva : El tackle defensivo Javon Hargrave es baja confirmada tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles ante los Bears que le hará perderse el resto de la temporada. Tampoco estarán disponibles su compañero en la posición de tackle defensivo Jonathan Ford (pantorrilla) ni Jordon Riley (tendón de Aquiles), cuya participación se considera improbable.

Novedades en la secundaria : El cornerback Benjamin St-Juste (isquiotibiales) es baja. En cambio, el titular Keisean Nixon (ingle) ha dejado de figurar en el parte de lesionados y jugará, mientras que la participación del cornerback suplente Brandon Cisse (cadera) está en duda.

Dudas en ataque : El receptor Skyy Moore (tobillo) es baja. En una línea ofensiva que atraviesa dificultades, están en duda tanto el guard izquierdo titular Aaron Banks (rodilla y dedo del pie) como Jacob Monk (cuádriceps), que juega de center y guard. En el lado positivo, se espera que el destacado running back Josh Jacobs esté plenamente disponible tras una serie de actuaciones muy dinámicas.

Novedades de los Dallas Cowboys

Los Cowboys intentan recuperarse de una dura derrota ante Tampa Bay en la quinta semana mientras reorganizan su defensa. El excoordinador defensivo de los Packers Mike Pettine se incorporó esta semana como asistente principal para mejorar una unidad que permite 5,9 metros por jugada, la cifra más alta de la liga.

El regreso tras los traspasos : El partido estará marcado por el regreso a Lambeau Field del tackle defensivo Kenny Clark y del linebacker Rashan Gary, que vuelven como jugadores visitantes tras sendos traspasos de gran repercusión y con la posibilidad de resarcirse.

Bajas confirmadas : El cornerback titular Cobie Durant (isquiotibiales) se perderá su cuarto partido consecutivo. El tackle ofensivo suplente Drew Shelton (isquiotibiales) también es baja confirmada.

Dudas importantes : La participación del linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiales) figura oficialmente como dudosa, aunque el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer calificó de «muy improbable» que juegue. Los destacados jugadores de la secundaria Joey Porter Jr. (tobillo) y Ameer Speed (rodilla) también están en duda, aunque participaron de forma limitada en los entrenamientos de finales de semana. El tackle defensivo L.T. Overton (pie) no entrenó el viernes y su participación sigue sin estar clara.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks