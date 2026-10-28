Hora de inicio del Green Bay Packers vs Carolina Panthers

29 oct 2026 - 20:15 Lambeau Field

Los Green Bay Packers reciben a los Carolina Panthers en Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin) durante la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el jueves 29 de octubre a las 20:15 ET / 17:15 PT (00:15 GMT del viernes 30 de octubre).

Los Packers ocupan el último puesto de la NFC Norte, mientras que los Panthers lideran la NFC Sur, pero Green Bay presenta un mejor balance: 4-3 frente al 3-3 de Carolina. Ambos equipos buscan recuperarse de sus derrotas en la séptima semana.

Cómo ver el Green Bay Packers vs Carolina Panthers

En Estados Unidos:

Amazon Prime / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Noticias de los equipos: Green Bay Packers vs Carolina Panthers

Noticias de los Carolina Panthers

La semana corta ha afectado seriamente a los Panthers, que han descartado a tres titulares habituales:

Damien Lewis (LG) : Descartado por una lesión de rodilla, deja un importante hueco en la línea ofensiva.

Jaelan Phillips (OLB) : Se perderá su segundo partido consecutivo por un problema persistente en los isquiotibiales.

Akayleb Evans (CB) : Baja por una lesión de tríceps y rodilla, lo que debilita considerablemente una línea secundaria que ya no cuenta con los titulares Jaycee Horn y Mike Jackson, ambos en la lista de lesionados.

Torricelli Simpkins III (OL) : Baja por una lesión de tobillo, deja al equipo con solo siete jugadores sanos en la línea ofensiva.

Bobby Brown III (DT) : Figura como duda por una lesión en la mano.

Bryce Young (QB) : Participó plenamente en el entrenamiento pese a un problema de tobillo y no figura en el parte de lesionados.

Noticias de los Green Bay Packers

Los Packers también tienen importantes problemas de profundidad de plantilla, especialmente en el interior de la línea ofensiva:

Sean Rhyan (C) : Descartado por una lesión de tobillo. Con el pívot suplente Jacob Monk en la lista de lesionados, John Williams, elegido en las últimas rondas del draft, o Jager Burton ocuparán su puesto para proteger a Jordan Love.

Zaire Franklin (LB) : Descartado por una lesión en la espinilla.

Travis Glover (G/T) : Baja por una lesión de rodilla.

Matthew Golden (WR) : Es duda por problemas en el hombro y el pie.

Devonte Wyatt (DT) y Anthony Campbell (DT) : Ambos tackles defensivos son duda por lesiones de tobillo.

Brenton Cox Jr. (EDGE) : Es duda por una distensión en el cuádriceps.

Enlaces útiles

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