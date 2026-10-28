Horario del Detroit Lions vs Minnesota Vikings

1 nov 2026 - 13:00 Ford Field

Los Detroit Lions reciben a los Minnesota Vikings en el Ford Field (Detroit, Michigan) en un duelo entre equipos de la NFC Norte correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Tras las derrotas de los 49ers y los Chiefs en la séptima semana, los Minnesota Vikings (6-0) son el único equipo invicto esta temporada. Aspiran a ganar a todos sus rivales de división, después de imponerse a los Packers y los Bears en lo que va de campaña. Sin embargo, los Lions llevan un balance de 3-0 en casa y vienen de lograr una victoria ante Green Bay en el Ford Field que les ha dado un impulso anímico.

Cómo ver el Detroit Lions vs Minnesota Vikings

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Noticias de los Detroit Lions y los Minnesota Vikings

Noticias de los Detroit Lions

La principal preocupación de Detroit es gestionar la carga de trabajo y algunas molestias nuevas tras su victoria en la séptima semana. El entrenador Dan Campbell dedicó el miércoles principalmente al descanso, aunque hay una lesión concreta que destaca.

Jahmyr Gibbs (RB) : No entrenó por una nueva lesión de hombro. Aunque Gibbs sufrió una caída incómoda al deslizarse en la séptima semana, el equipo sigue de cerca este problema en el hombro. Por ahora, sin embargo, no ha dado señales de gran alarma.

Amon-Ra St. Brown (WR) : No entrenó por una lesión de tobillo sufrida en la séptima semana. Campbell afirmó que la ausencia de St. Brown en la parte principal del entrenamiento estaba prevista y se espera que vuelva al campo.

Kerby Joseph (S) : Participó de forma limitada. En una gran noticia para la secundaria de los Lions, el safety All-Pro volvió a entrenarse después de que el equipo abriera oficialmente su periodo de 21 días de entrenamientos para regresar de la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar (PUP).

Descanso para los veteranos : Los pilares defensivos Aidan Hutchinson, Alim McNeill y DJ Wonnum, junto con el destacado tackle Penei Sewell, tuvieron el habitual día de descanso del miércoles y se espera que entrenen sin limitaciones más adelante esta semana.

Otras molestias : El cornerback Ennis Rakestraw Jr. (tobillo) y el corredor Jacob Saylors (cuello) participaron de forma limitada. El liniero defensivo Tyleik Williams no entrenó por enfermedad.

Noticias de los Minnesota Vikings

Los Vikings afrontan el duelo con la intención de preservar su pleno de victorias, pero arrastran lesiones importantes en su unidad ofensiva.

Aaron Jones Sr. (RB) : No entrenó por una lesión de rodilla que persiste. Jones volvió a resentirse del problema al final del último cuarto contra los Indianapolis Colts en la séptima semana. El entrenador Kevin O'Connell indicó que su estado se evaluará día a día, pero señaló que el equipo está preparando alternativas para el juego de carrera. Jordan Mason (pulgar) asumirá una mayor carga de trabajo si Jones tiene limitaciones.

Joe Huber (G) : No entrenó por molestias en la rodilla. Huber ha sido titular como guardia izquierdo tras la operación de menisco que puso fin a la temporada de Donovan Jackson. El equipo espera que Trevor Keegan y el novato Caleb Tiernan entrenen con los titulares si Huber no puede jugar.

Brian O'Neill (T) : Participó de forma limitada por una lesión de rodilla. Su evolución se seguirá muy de cerca, ya que proteger a Kyler Murray frente a la línea defensiva de Detroit sigue siendo una prioridad absoluta.

T.J. Hockenson (TE) : Está completamente sano y concentra una gran parte de los pases dirigidos por Kyler Murray. Sigue siendo una pieza clave ante una defensa de Detroit que históricamente ha tenido dificultades para frenar a los mejores alas cerradas.







