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Denver BroncosDenver Broncos
Empower Field at Mile High
Kansas City ChiefsKansas City Chiefs
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs: ¡Patrick Mahomes contra Bo Nix! Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs: hora de inicio y novedades de los equipos

Hora de inicio del Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Los Denver Broncos reciben a los Kansas City Chiefs en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado) en un duelo crucial entre equipos de la AFC Oeste, correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 GMT).

Se presenta un duelo trascendental en la AFC Oeste: una victoria de Denver (5-2) ante Kansas City (5-1) daría a los locales el liderato de la división. Patrick Mahomes y Bo Nix buscan dejar atrás sus dificultades en el juego de pase al inicio de la temporada para obtener una ventaja decisiva dentro de la división.

Cómo ver el Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+ / Channel 5

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de las plantillas de Denver Broncos y Kansas City Chiefs

Ambos equipos ofrecieron novedades importantes tras los entrenamientos del jueves, que revelaron cambios en la situación de varios jugadores destacados.

Noticias de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs buscan recuperarse de una derrota en la séptima semana ante Seattle, en la que su ataque estuvo atascado, y reciben noticias dispares sobre jugadores clave para Patrick Mahomes.

  • Rashee Rice (receptor abierto): Se perfila para regresar. Tras estar de baja desde la semana de descanso de la quinta jornada por una lesión en los isquiotibiales, Rice participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y el jueves.
  • Travis Kelce (ala cerrada): El jueves surgió una nueva preocupación. Tras entrenarse con normalidad el miércoles, Kelce pasó a participar de forma limitada debido a un problema persistente en el tobillo desde la sexta semana. Su situación el viernes será decisiva.
  • Jaylon Moore (tackle derecho): Ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y ha participado plenamente en los entrenamientos. Su regreso refuerza una línea ofensiva que sufrió en su ausencia.
  • Mansoor Delane (cornerback): Se incorporó a última hora al parte de lesiones. El defensa novato se perdió por completo el entrenamiento del jueves por una lesión en el hombro, lo que pone en riesgo la profundidad de la secundaria de los Chiefs.
  • Situación del pateador: Tras las recientes dificultades de Harrison Butker, los Chiefs ficharon para su equipo de prácticas a Justin Tucker, elegido cinco veces All-Pro, lo que aumenta la competencia interna en el puesto.

Noticias de los Denver Broncos

Los Broncos encadenan tres victorias y tienen la oportunidad de vengar la dura derrota por 31-10 sufrida ante los Chiefs en la noche inaugural.

Jaylen Waddle y Zach Allen (receptor abierto / línea defensiva): El equipo recibió una gran noticia con el regreso de ambos titulares al entrenamiento del jueves. Waddle ha estado lidiando con una lesión en el pecho, mientras que Allen se recuperaba de un problema en los isquiotibiales. Ambos participaron de forma limitada tras ausentarse el miércoles.

Pat Surtain II (cornerback): El cornerback All-Pro ha evolucionado bien durante la semana y el jueves participó plenamente en el entrenamiento.

Nuevas preocupaciones en el entrenamiento: El corredor RJ Harvey (rodilla) y el safety Brandon Jones (isquiotibiales) sufrieron contratiempos durante el entrenamiento del jueves y figuraron como participantes limitados.

Cambios en la plantilla: Los Broncos incluyeron oficialmente en la lista de lesionados al linebacker exterior Jonah Elliss (tobillo) y al corredor Tyler Badie (pulgar). En los movimientos correspondientes, activaron al especialista en presionar al quarterback Jonathon Cooper y al corredor Jonah Coleman.

Denver Broncos
DEN

Formulario

Kansas City Chiefs
KC

Todos los partidos

Arizona Cardinals
ARZ
16
30
Denver Broncos
DEN
W
Denver Broncos
DEN
17
14
Seattle Seahawks
SEA
W
Los Angeles Chargers
LAC
17
23
Denver Broncos
DEN
W
San Francisco 49ers
SF
24
14
Denver Broncos
DEN
L
Denver Broncos
DEN
30
26
Los Angeles Rams
LA
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos114

Todos los partidos

Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
L
Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
W
Las Vegas Raiders
LVR
27
30
Kansas City Chiefs
KC
W
Miami Dolphins
MIA
10
24
Kansas City Chiefs
KC
W
Kansas City Chiefs
KC
33
30
Indianapolis Colts
IND
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos112

Cara a cara

Denver Broncos
Empate
Kansas City Chiefs
3
0
2
USA 1
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
31
Denver Broncos badge
Denver Broncos
DEN
10
F
USA 1
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
13
Denver Broncos badge
Denver Broncos
DEN
20
F
USA 1
Denver Broncos badge
Denver Broncos
DEN
22
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
19
F
USA 1
Denver Broncos badge
Denver Broncos
DEN
38
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
0
F
USA 1
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
16
Denver Broncos badge
Denver Broncos
DEN
14
F
104Puntos obtenidos79

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