Hora de inicio del Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Los Denver Broncos reciben a los Kansas City Chiefs en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado) en un duelo crucial entre equipos de la AFC Oeste, correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 16:25 ET / 13:25 PT (21:25 GMT).

Se presenta un duelo trascendental en la AFC Oeste: una victoria de Denver (5-2) ante Kansas City (5-1) daría a los locales el liderato de la división. Patrick Mahomes y Bo Nix buscan dejar atrás sus dificultades en el juego de pase al inicio de la temporada para obtener una ventaja decisiva dentro de la división.

Cómo ver el Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+ / Channel 5

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones en la televisión local. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver enfrentamientos que no se emiten en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los partidos en directo.

Además, el cifrado de la VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan el ancho de banda durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege los datos personales en redes wifi públicas y permite acceder desde el extranjero a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV.

Noticias de las plantillas de Denver Broncos y Kansas City Chiefs

Ambos equipos ofrecieron novedades importantes tras los entrenamientos del jueves, que revelaron cambios en la situación de varios jugadores destacados.

Noticias de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs buscan recuperarse de una derrota en la séptima semana ante Seattle, en la que su ataque estuvo atascado, y reciben noticias dispares sobre jugadores clave para Patrick Mahomes.

Rashee Rice (receptor abierto) : Se perfila para regresar. Tras estar de baja desde la semana de descanso de la quinta jornada por una lesión en los isquiotibiales, Rice participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y el jueves.

: Se perfila para regresar. Tras estar de baja desde la semana de descanso de la quinta jornada por una lesión en los isquiotibiales, Rice participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y el jueves. Travis Kelce (ala cerrada) : El jueves surgió una nueva preocupación. Tras entrenarse con normalidad el miércoles, Kelce pasó a participar de forma limitada debido a un problema persistente en el tobillo desde la sexta semana. Su situación el viernes será decisiva.

: El jueves surgió una nueva preocupación. Tras entrenarse con normalidad el miércoles, Kelce pasó a participar de forma limitada debido a un problema persistente en el tobillo desde la sexta semana. Su situación el viernes será decisiva. Jaylon Moore (tackle derecho) : Ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y ha participado plenamente en los entrenamientos. Su regreso refuerza una línea ofensiva que sufrió en su ausencia.

: Ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y ha participado plenamente en los entrenamientos. Su regreso refuerza una línea ofensiva que sufrió en su ausencia. Mansoor Delane (cornerback) : Se incorporó a última hora al parte de lesiones. El defensa novato se perdió por completo el entrenamiento del jueves por una lesión en el hombro, lo que pone en riesgo la profundidad de la secundaria de los Chiefs.

: Se incorporó a última hora al parte de lesiones. El defensa novato se perdió por completo el entrenamiento del jueves por una lesión en el hombro, lo que pone en riesgo la profundidad de la secundaria de los Chiefs. Situación del pateador: Tras las recientes dificultades de Harrison Butker, los Chiefs ficharon para su equipo de prácticas a Justin Tucker, elegido cinco veces All-Pro, lo que aumenta la competencia interna en el puesto.

Noticias de los Denver Broncos

Los Broncos encadenan tres victorias y tienen la oportunidad de vengar la dura derrota por 31-10 sufrida ante los Chiefs en la noche inaugural.

Jaylen Waddle y Zach Allen (receptor abierto / línea defensiva): El equipo recibió una gran noticia con el regreso de ambos titulares al entrenamiento del jueves. Waddle ha estado lidiando con una lesión en el pecho, mientras que Allen se recuperaba de un problema en los isquiotibiales. Ambos participaron de forma limitada tras ausentarse el miércoles.

Pat Surtain II (cornerback): El cornerback All-Pro ha evolucionado bien durante la semana y el jueves participó plenamente en el entrenamiento.

Nuevas preocupaciones en el entrenamiento: El corredor RJ Harvey (rodilla) y el safety Brandon Jones (isquiotibiales) sufrieron contratiempos durante el entrenamiento del jueves y figuraron como participantes limitados.

Cambios en la plantilla: Los Broncos incluyeron oficialmente en la lista de lesionados al linebacker exterior Jonah Elliss (tobillo) y al corredor Tyler Badie (pulgar). En los movimientos correspondientes, activaron al especialista en presionar al quarterback Jonathon Cooper y al corredor Jonah Coleman.

Denver Broncos DEN Formulario Kansas City Chiefs KC DEN DEN KC KC Todos los partidos Todos los partidos Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA W Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN W San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN L Denver Broncos DEN 30 26 Los Angeles Rams LA W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 114 Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC W Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC W Kansas City Chiefs KC 33 30 Indianapolis Colts IND W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 112

Cara a cara Empate 3 0 2 USA 1 Kansas City Chiefs KC 31 Denver Broncos DEN 10 F USA 1 Kansas City Chiefs KC 13 Denver Broncos DEN 20 F USA 1 Denver Broncos DEN 22 Kansas City Chiefs KC 19 F USA 1 Denver Broncos DEN 38 Kansas City Chiefs KC 0 F USA 1 Kansas City Chiefs KC 16 Denver Broncos DEN 14 F 104 Puntos obtenidos 79

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks