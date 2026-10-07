Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Tampa Bay Buccaneers: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

8 oct 2026 - 20:15 AT&T Stadium

Los New Orleans Saints reciben a los Atlanta Falcons en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), durante la semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el jueves 8 de octubre a las 20.15 ET / 17.15 PT (1.15 BST del viernes 9 de octubre).

Cómo ver el Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

En Estados Unidos:

Amazon Prime / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN, como ExpressVPN, resuelve principalmente las restricciones de bloqueo regional al sortear los apagones televisivos locales. Al conectarse a un servidor en una ciudad o país diferente, los aficionados pueden ver enfrentamientos fuera de su mercado o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los partidos en directo.

Además, el cifrado de la VPN evita que los proveedores de servicios de Internet limiten tu ancho de banda durante retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV mientras viajas al extranjero.

Noticias de los equipos del Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers, que aún no conocen la victoria (0-4), atraviesan una importante crisis de lesiones, mientras que los Cowboys (2-2) están al borde de recibir un gran impulso ofensivo.

Noticias del Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers llegan muy mermados en varias posiciones clave tras su derrota en la semana 4.

Quarterback : el quarterback titular Baker Mayfield es baja mientras sigue recuperándose de una luxación en el pulgar derecho sufrida en la semana 3. El rookie no drafteado Jalon Daniels, agente libre, hará su segunda salida consecutiva como titular en la NFL.

Defensa (golpes importantes) : el safety All-Pro Antoine Winfield Jr. estará de baja entre 2 y 4 semanas tras sufrir una fractura en una costilla. Además, el cornerback Benjamin Morrison (cuádriceps) y el linebacker SirVocea Dennis (tobillo/pie) se perdieron ambos el entrenamiento del martes y son muy duda.

Incertidumbre con el kicker : el máximo anotador Chase McLaughlin fue una ausencia sorpresa en la sesión ligera del martes debido a una nueva lesión en la ingle y la cadera derechas. Sin un kicker suplente en el practice squad, su disponibilidad es una de las principales historias a seguir.

Señales positivas : el pass rusher Rueben Bain Jr. (ingle/hombro) participó por completo en días consecutivos y se espera que lidere la línea defensiva. El linebacker Josiah Trotter (rodilla) también pasó a participar por completo el martes.

Noticias del Dallas Cowboys

Dallas regresa a casa tras una emocionante victoria por 34-30, remontando ante los Texans, y busca encadenar triunfos consecutivos por primera vez esta temporada.

Impulso en la línea ofensiva : el guard All-Pro Tyler Smith apunta a hacer su esperado debut en la temporada 2026. Smith, que se perdió los cuatro primeros partidos en la lista de lesionados tras una operación de pulgar en la pretemporada, entrenó de forma limitada el lunes y el martes, pero sigue siendo muy optimista sobre sus opciones de jugar.

Ausencias en defensa : el cornerback Cobie Durant (isquiotibiales) no entrenó el martes y se proyecta que se perderá varias semanas. El linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiales) también siguió apartado; el entrenador jefe Brian Schottenheimer calificó sus opciones de jugar el jueves por la noche como una «long shot".

Núcleo sano : las principales armas de los Cowboys, incluidos Dak Prescott, CeeDee Lamb, George Pickens y el running back Javonte Williams, están completamente sanos y listos para poner a prueba a una secundaria de Tampa Bay muy rotada.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks