Horario del Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers

Los Dallas Cowboys reciben a los San Francisco 49ers en el AT&T Stadium (Arlington, Texas) en la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 14:25 (CST).

Dallas (4-5) afronta una prueba decisiva a mitad de temporada para mantener vivas sus opciones de clasificarse para los playoffs y poner fin a una racha de cuatro derrotas ante San Francisco (7-1), líder de la NFC, que llega con el recién incorporado receptor Keenan Allen.

Para el espectador neutral, los partidos de los Cowboys nunca son aburridos: esta temporada promedian 53,5 puntos por encuentro.

Cómo ver el Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers

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Noticias de los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers

Noticias de los Dallas Cowboys

Los Cowboys recibieron el viernes un importante impulso para su juego de pase, aunque llegan al domingo con numerosas bajas en defensa.

Refuerzos en ataque : El receptor George Pickens (isquiotibiales/hombro) y el especialista en retornos KaVontae Turpin (costillas) dejaron de figurar en el parte médico definitivo y jugarán. Pickens se perdió el partido de la semana 9 contra Indianapolis, por lo que su regreso junto a CeeDee Lamb resulta crucial.

: El receptor George Pickens (isquiotibiales/hombro) y el especialista en retornos KaVontae Turpin (costillas) dejaron de figurar en el parte médico definitivo y jugarán. Pickens se perdió el partido de la semana 9 contra Indianapolis, por lo que su regreso junto a CeeDee Lamb resulta crucial. Bajas confirmadas : Cinco jugadores han sido descartados oficialmente para el domingo: Jake Ferguson (ala cerrada, rodilla/tobillo), Donovan Ezeiruaku (apoyador exterior, tobillo), P.J. Locke (safety, conmoción cerebral), Tyler Goodson (corredor, tobillo/rodilla) y Jonathan Mingo (receptor, tobillo).

: Cinco jugadores han sido descartados oficialmente para el domingo: Jake Ferguson (ala cerrada, rodilla/tobillo), Donovan Ezeiruaku (apoyador exterior, tobillo), P.J. Locke (safety, conmoción cerebral), Tyler Goodson (corredor, tobillo/rodilla) y Jonathan Mingo (receptor, tobillo). Dudas en la secundaria : Los esquineros titulares Joey Porter Jr. (tobillo) y DaRon Bland (tobillo) figuran como duda tras participar de forma limitada en los entrenamientos del viernes. Porter Jr. señaló a principios de semana que seguía con molestias en el pie/tobillo después de perderse el partido de la semana 9. La participación del safety Juanyeh Thomas (isquiotibiales) es improbable, mientras que la del safety Alijah Clark (enfermedad) está en duda.

: Los esquineros titulares Joey Porter Jr. (tobillo) y DaRon Bland (tobillo) figuran como duda tras participar de forma limitada en los entrenamientos del viernes. Porter Jr. señaló a principios de semana que seguía con molestias en el pie/tobillo después de perderse el partido de la semana 9. La participación del safety Juanyeh Thomas (isquiotibiales) es improbable, mientras que la del safety Alijah Clark (enfermedad) está en duda. Ajustes entre los apoyadores: El apoyador DeMarvion Overshown (isquiotibiales/espalda) dejó de figurar en el parte médico y está listo para jugar. Con Ezeiruaku de baja, el coordinador defensivo Christian Parker planea dar más jugadas como apoyador exterior al novato Jaishawn Barham.

Noticias de los San Francisco 49ers

San Francisco afronta una larga lista de lesionados, especialmente en la secundaria defensiva, mientras integra a importantes incorporaciones del cierre del mercado de traspasos.

Debut de Keenan Allen y regreso de Deebo Samuel : Tras su incorporación desde los Indianapolis Colts en el cierre del mercado de traspasos del 10 de noviembre, el veterano receptor Keenan Allen completó tres entrenamientos y está previsto que debute con los 49ers en un papel de rotación. Por su parte, Deebo Samuel (isquiotibiales) ya no figura en el parte médico y vuelve a jugar tras perderse los tres últimos partidos.

: Tras su incorporación desde los Indianapolis Colts en el cierre del mercado de traspasos del 10 de noviembre, el veterano receptor Keenan Allen completó tres entrenamientos y está previsto que debute con los 49ers en un papel de rotación. Por su parte, Deebo Samuel (isquiotibiales) ya no figura en el parte médico y vuelve a jugar tras perderse los tres últimos partidos. Baja confirmada : El receptor Mike Evans (tendón de Aquiles) sigue de baja y ha sido descartado oficialmente. El entrenador principal Kyle Shanahan explicó que la evolución de Evans se evaluará semana a semana y señaló que tiene opciones de regresar la próxima semana.

: El receptor Mike Evans (tendón de Aquiles) sigue de baja y ha sido descartado oficialmente. El entrenador principal Kyle Shanahan explicó que la evolución de Evans se evaluará semana a semana y señaló que tiene opciones de regresar la próxima semana. Nuevas lesiones al final de la semana : El tackle izquierdo All-Pro Trent Williams (hombro) y el apoyador Dre Greenlaw (rodilla) sufrieron lesiones durante el entrenamiento del jueves. Williams no participó en la sesión del viernes y ambos llegan al fin de semana como duda.

: El tackle izquierdo All-Pro Trent Williams (hombro) y el apoyador Dre Greenlaw (rodilla) sufrieron lesiones durante el entrenamiento del jueves. Williams no participó en la sesión del viernes y ambos llegan al fin de semana como duda. Escasez de esquineros disponibles: El novato Ephesians Prysock es el único esquinero sano de la plantilla que no figura en el parte médico. Los esquineros titulares Deommodore Lenoir (pie) y Renardo Green (espalda) volvieron a entrenar el viernes tras perderse las sesiones del miércoles y el jueves, y figuran como duda junto a Nate Hobbs (aductor) y Upton Stout (hombro/cuello). El tackle defensivo C.J. West (rodilla/tobillo) también está en duda.

Dallas Cowboys DAL Formulario San Francisco 49ers SF DAL DAL SF SF Todos los partidos Todos los partidos Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL W Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL W Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 124 Todos los partidos Todos los partidos San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR W Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF L San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS W Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF W San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 137