Horario del Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Los Dallas Cowboys reciben a los Arizona Cardinals en el AT&T Stadium (Arlington, Texas) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Arizona solo lleva un balance de 2-5, pero sus dos victorias de esta temporada han llegado a domicilio y NUNCA ha perdido en el AT&T Stadium. Tras vencer por 38-21 a Philadelphia la semana pasada, los Cowboys (3-4) buscan encadenar dos triunfos por primera vez esta temporada.

Cómo ver el Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

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Noticias de los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals

Los primeros partes de entrenamiento de mitad de semana señalan importantes problemas físicos en ambos equipos, especialmente en las líneas de Arizona y en el juego de pase y la defensa de Dallas.

Noticias de los Arizona Cardinals

Arizona presentó un parte médico muy extenso, con 9 jugadores que no entrenaron en absoluto el miércoles:

No participaron en el entrenamiento

Walter Nolen III (DL) : Sufre una lesión importante de tobillo; el entrenador principal Mike LaFleur indicó que no entrenaría a principios de semana.

: Sufre una lesión importante de tobillo; el entrenador principal Mike LaFleur indicó que no entrenaría a principios de semana. Elijah Wilkinson (RT) y Jon Gaines II (RG) : Wilkinson (rodilla) y Gaines (tobillo) se perdieron el entrenamiento, lo que compromete la estabilidad del lado derecho de una línea ofensiva ya muy mermada.

y : Wilkinson (rodilla) y Gaines (tobillo) se perdieron el entrenamiento, lo que compromete la estabilidad del lado derecho de una línea ofensiva ya muy mermada. Tyler Allgeier (RB) : Está de baja por una lesión en un dedo del pie.

: Está de baja por una lesión en un dedo del pie. Zaven Collins (LB) : No entrenó por enfermedad.

: No entrenó por enfermedad. Budda Baker (S), Isaac Seumalo (OL), Josh Sweat (LB), Mack Wilson Sr. (LB): Todos recibieron un día de descanso como veteranos, aunque Wilson también arrastra una leve molestia de rodilla.

Participación limitada

• Jeremiyah Love (RB): El número 3 del draft volvió a entrenar de forma limitada tras perderse los dos últimos partidos por una lesión de tobillo.

• Michael Wilson (WR): Llevó una camiseta amarilla que impedía el contacto debido a molestias en las costillas, pero indicó que se trataba únicamente de una medida de precaución.

• Carson Beck (QB): Entrenó de forma limitada por un problema de espalda y sigue siendo la opción de emergencia por detrás del titular Jacoby Brissett.

• Max Melton (CB), Kei'Trel Clark (CB), Andrew Wingard (S): Los tres entrenaron de forma limitada por distintas dolencias (rodilla, enfermedad y rodilla, respectivamente).

Noticias de los Dallas Cowboys

Dallas realizó una sesión de repaso más ligera, por lo que el estado de sus jugadores figura como una estimación, pero incorporó varios nombres destacados al parte:

No participaron en el entrenamiento

KaVontae Turpin (WR) : Está de baja por una lesión en las costillas.

: Está de baja por una lesión en las costillas. Dee Winters (LB): Se perdió el entrenamiento por un problema en el gemelo.

Participación limitada

George Pickens (WR) : Figura en el parte por problemas en el hombro y en los isquiotibiales tras tener mucho protagonismo en el Monday Night Football.

: Figura en el parte por problemas en el hombro y en los isquiotibiales tras tener mucho protagonismo en el Monday Night Football. Quinnen Williams (DT) : Es una nueva incorporación importante al parte y entrenó de forma limitada por una molestia en los isquiotibiales.

: Es una nueva incorporación importante al parte y entrenó de forma limitada por una molestia en los isquiotibiales. Caleb Downs (DB) : El destacado novato de la defensa entrenó de forma limitada por un problema de tobillo.

: El destacado novato de la defensa entrenó de forma limitada por un problema de tobillo. Drew Shelton (OT): Entrenó de forma limitada por una distensión en los isquiotibiales.

Participación completa (refuerzos para la plantilla)

P.J. Locke (S) y Marist Liufau (OLB): En una noticia muy importante para la defensa, Locke (de regreso tras una lesión en el pie sufrida en la segunda semana) y Liufau (de regreso tras una fractura de antebrazo en la pretemporada) participaron plenamente y se acercan a su activación desde la lista de lesionados.

Dallas Cowboys DAL Formulario Arizona Cardinals ARZ DAL DAL ARZ ARZ Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL W Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB L Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL W Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 132 Todos los partidos Todos los partidos Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN L Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET L Nueva York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ L San Francisco 49ers SF 36 30 Arizona Cardinals ARZ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 109