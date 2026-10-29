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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Arizona Cardinals: ¿Podrá Arizona mantener intacta su racha en el AT&T Stadium? Retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals: horario de inicio y novedades de los equipos

Horario del Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Los Dallas Cowboys reciben a los Arizona Cardinals en el AT&T Stadium (Arlington, Texas) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Arizona solo lleva un balance de 2-5, pero sus dos victorias de esta temporada han llegado a domicilio y NUNCA ha perdido en el AT&T Stadium. Tras vencer por 38-21 a Philadelphia la semana pasada, los Cowboys (3-4) buscan encadenar dos triunfos por primera vez esta temporada.

Cómo ver el Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Fox Sports y Canal 5.

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Noticias de los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals

Los primeros partes de entrenamiento de mitad de semana señalan importantes problemas físicos en ambos equipos, especialmente en las líneas de Arizona y en el juego de pase y la defensa de Dallas.

Noticias de los Arizona Cardinals

Arizona presentó un parte médico muy extenso, con 9 jugadores que no entrenaron en absoluto el miércoles:

No participaron en el entrenamiento

  • Walter Nolen III (DL): Sufre una lesión importante de tobillo; el entrenador principal Mike LaFleur indicó que no entrenaría a principios de semana.
  • Elijah Wilkinson (RT) y Jon Gaines II (RG): Wilkinson (rodilla) y Gaines (tobillo) se perdieron el entrenamiento, lo que compromete la estabilidad del lado derecho de una línea ofensiva ya muy mermada.
  • Tyler Allgeier (RB): Está de baja por una lesión en un dedo del pie.
  • Zaven Collins (LB): No entrenó por enfermedad.
  • Budda Baker (S), Isaac Seumalo (OL), Josh Sweat (LB), Mack Wilson Sr. (LB): Todos recibieron un día de descanso como veteranos, aunque Wilson también arrastra una leve molestia de rodilla.

Participación limitada

Jeremiyah Love (RB): El número 3 del draft volvió a entrenar de forma limitada tras perderse los dos últimos partidos por una lesión de tobillo.

Michael Wilson (WR): Llevó una camiseta amarilla que impedía el contacto debido a molestias en las costillas, pero indicó que se trataba únicamente de una medida de precaución.

Carson Beck (QB): Entrenó de forma limitada por un problema de espalda y sigue siendo la opción de emergencia por detrás del titular Jacoby Brissett.

Max Melton (CB), Kei'Trel Clark (CB), Andrew Wingard (S): Los tres entrenaron de forma limitada por distintas dolencias (rodilla, enfermedad y rodilla, respectivamente).

Noticias de los Dallas Cowboys

Dallas realizó una sesión de repaso más ligera, por lo que el estado de sus jugadores figura como una estimación, pero incorporó varios nombres destacados al parte:

No participaron en el entrenamiento

  • KaVontae Turpin (WR): Está de baja por una lesión en las costillas.
  • Dee Winters (LB): Se perdió el entrenamiento por un problema en el gemelo.

Participación limitada

  • George Pickens (WR): Figura en el parte por problemas en el hombro y en los isquiotibiales tras tener mucho protagonismo en el Monday Night Football.
  • Quinnen Williams (DT): Es una nueva incorporación importante al parte y entrenó de forma limitada por una molestia en los isquiotibiales.
  • Caleb Downs (DB): El destacado novato de la defensa entrenó de forma limitada por un problema de tobillo.
  • Drew Shelton (OT): Entrenó de forma limitada por una distensión en los isquiotibiales.

Participación completa (refuerzos para la plantilla)

  • P.J. Locke (S) y Marist Liufau (OLB): En una noticia muy importante para la defensa, Locke (de regreso tras una lesión en el pie sufrida en la segunda semana) y Liufau (de regreso tras una fractura de antebrazo en la pretemporada) participaron plenamente y se acercan a su activación desde la lista de lesionados.
Dallas Cowboys
DAL

Formulario

Arizona Cardinals
ARZ

Todos los partidos

Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
W
Green Bay Packers
GB
23
13
Dallas Cowboys
DAL
L
Dallas Cowboys
DAL
16
24
Tampa Bay Buccaneers
TB
L
Houston Texans
HOU
30
34
Dallas Cowboys
DAL
W
Dallas Cowboys
DAL
31
34
Baltimore Ravens
BAL
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos132

Todos los partidos

Arizona Cardinals
ARZ
16
30
Denver Broncos
DEN
L
Los Angeles Rams
LA
16
18
Arizona Cardinals
ARZ
W
Arizona Cardinals
ARZ
21
45
Detroit Lions
DET
L
Nueva York Giants
NYG
36
24
Arizona Cardinals
ARZ
L
San Francisco 49ers
SF
36
30
Arizona Cardinals
ARZ
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos109

Cara a cara

Dallas Cowboys
Empate
Arizona Cardinals
1
0
4
USA Preseason 1
Arizona Cardinals badge
Arizona Cardinals
ARZ
13
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
34
F
USA 1
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
17
Arizona Cardinals badge
Arizona Cardinals
ARZ
27
F
USA 1
Arizona Cardinals badge
Arizona Cardinals
ARZ
28
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
16
F
USA 1
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
22
Arizona Cardinals badge
Arizona Cardinals
ARZ
25
F
USA Preseason 1
Arizona Cardinals badge
Arizona Cardinals
ARZ
19
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
16
F
105Puntos obtenidos112

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