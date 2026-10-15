Horario del Cleveland Browns vs Baltimore Ravens

18 oct 2026 - 13:00 Huntington Bank Field

Los Cleveland Browns reciben a los Baltimore Ravens en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, en un duelo entre equipos de la AFC Norte correspondiente a la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Los Ravens, con un balance de 4-1, lideran la división y llegan a la ciudad tras encadenar tres victorias. Esperan mantener su pleno de triunfos a domicilio, mientras que los Browns, con un balance de 3-2, intentarán prolongar su racha de victorias en casa.

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Noticias de los Cleveland Browns y los Baltimore Ravens

Noticias de los Baltimore Ravens

La principal incógnita de los Baltimore Ravens gira en torno a su quarterback estrella, Lamar Jackson, que se perdió el entrenamiento del miércoles por una lesión de tobillo sufrida en la cuarta semana. Pese a haberse perdido la victoria en la prórroga ante Atlanta, según el cuerpo técnico Jackson tiene «posibilidades reales» de jugar contra Cleveland.

Quarterback : Lamar Jackson (tobillo) no entrenó el miércoles, pero su evolución se evalúa día a día y tiene bastantes posibilidades de ser titular. Si no puede jugar, Tyler Huntley seguirá como quarterback titular.

Refuerzo para la presión al quarterback : El linebacker exterior Trey Hendrickson (dedo) volvió a entrenar con normalidad tras someterse a una intervención menor por una fractura en un dedo, lo que supone un gran refuerzo para la línea defensiva.

Cuerpo de receptores : El receptor novato Ja'Kobi Lane (muñeca) salió de la lista de lesionados y completó el entrenamiento. Sin embargo, Rashod Bateman (hombro) entrenó de forma limitada.

Estado de la línea ofensiva : El center Cam Jurgens (conmoción cerebral) volvió a entrenar por primera vez, pero sigue sujeto al protocolo por conmoción cerebral. Los tackles titulares Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y Roger Rosengarten (rodilla) entrenaron de forma limitada.

Defensa y ausencias en el entrenamiento : El tackle defensivo Calais Campbell no entrenó el miércoles para descansar, mientras que el safety Kyle Hamilton (stinger) completó el entrenamiento.

Noticias de los Cleveland Browns

Los Cleveland Browns también afrontan un parte de lesiones muy complicado tras su derrota ante los New York Jets en la quinta semana. Nada menos que 11 jugadores se perdieron por completo la sesión del miércoles, lo que deja muy mermados al grupo de corredores y la línea defensiva.

Crisis entre los corredores : El titular Quinshon Judkins (tobillo) no entrenó después de abandonar el MetLife Stadium con una bota ortopédica. El suplente Raheim Sanders ya está descartado y es muy poco probable que Dylan Sampson (rodilla) juegue, pese a haber sido designado para volver de la lista de lesionados. Cleveland fichó recientemente a Audric Estimé para contar con una alternativa de emergencia.

Pocas alternativas en la línea defensiva : Los tackles defensivos Mason Graham (rodilla/tobillo), Mike Hall Jr. (tobillo) y Maliek Collins (pie), junto con el defensive end Derek Barntt (tobillo), se perdieron el entrenamiento del miércoles.

Cuerpo de receptores : El explosivo novato KC Concepcion sigue sujeto al protocolo por conmoción cerebral tras recibir un fuerte golpe contra los Jets. El miércoles entrenó de forma limitada, al igual que Denzel Boston (pie).

Línea ofensiva : El tackle Tytus Howard (rodilla) y el guard Teven Jenkins (espalda) no entrenaron, mientras que Elgton Jenkins (rodilla) lo hizo de forma limitada.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks