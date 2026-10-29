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Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Cincinnati Bengals y Tennessee Titans: retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre Cincinnati Bengals y Tennessee Titans: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans

Los Cincinnati Bengals reciben a los Tennessee Titans en el Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Cincinnati (4-2) buscará encadenar su tercera victoria para mantener la presión sobre los líderes (Browns y Steelers) de la AFC Norte. Los Titans llegan con un poco vistoso balance de 1-6, aunque han sido competitivos en todos sus partidos esta temporada.

Cómo ver el Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

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Novedades de los Cincinnati Bengals y los Tennessee Titans

Los Bengals llegan al partido con una enorme inercia positiva tras una histórica y contundente victoria por 35-13 ante los Ravens, mientras que los Titans buscan recuperarse de la derrota por 27-24 ante los Browns, decidida en los últimos segundos, bajo la dirección del entrenador Robert Saleh.

Novedades de los Cincinnati Bengals

La plantilla de los Bengals llega a noviembre relativamente sana, aunque ha sufrido bajas importantes de larga duración entre sus tight ends.

  • Ja'Marr Chase (WR): El jueves pasó a participar plenamente en el entrenamiento. Se perdió la sesión del miércoles por una leve molestia en el tobillo y para descansar, pero aseguró a los medios que está perfectamente para el domingo.
  • Kyle Dugger (S): El entrenador Zac Taylor confirmó que no jugará. Dugger agravó una lesión de cuádriceps cuya evolución se evalúa semana a semana durante la segunda mitad del partido contra Baltimore. P.J. Locke y Russ Yeast, sus relevos directos, asumirán sus jugadas defensivas.
  • Jordan Battle (S): Se entrenó de forma limitada por un problema persistente en el hombro y los isquiotibiales. Ya ha jugado otras veces pese a esas molestias y se espera que esté disponible.
  • Jack Endries (TE): Se espera que su participación aumente considerablemente como nuevo tercer tight end. Los Bengals perdieron al novato Erick All Jr. (rotura del ligamento cruzado anterior) y a Tanner Hudson (rotura del pectoral) por lesiones que pusieron fin a sus temporadas en semanas consecutivas.
  • Joe Giles-Harris (LB): Mantuvo una participación limitada en los entrenamientos a principios de semana debido a un problema en el gemelo.

Novedades de los Tennessee Titans

La noticia más importante en Tennessee tiene que ver con la estructura del equipo, más que con las lesiones, aunque también hay un contratiempo importante en ataque.

  • Jeffery Simmons (DT, traspasado): Los Titans traspasaron el jueves a Jeffery Simmons, defensive tackle elegido para el equipo All-Pro, a los Chicago Bears. Simmons lideraba a todos los defensive tackles de la NFL con 21 presiones al quarterback al comienzo de la octava semana, y su salida deja un enorme vacío en el interior de la línea defensiva.
  • Carnell Tate (WR): El destacado novato y receptor con más estadísticas del equipo se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión de hombro. Tate lidera a los novatos de toda la NFL con 34 recepciones y 413 yardas.
  • Calvin Ridley (WR): Volvió a entrenarse de forma limitada por un problema de cadera después de perderse la derrota de la semana pasada ante Cleveland. Va camino de regresar para apoyar al quarterback novato Cam Ward.
  • Tyjae Spears (RB): No participó en dos entrenamientos consecutivos debido a un problema persistente de rodilla. Tony Pollard asumirá la gran mayoría de las carreras tras sumar 129 yardas y 3 touchdowns la semana pasada.
  • John Franklin-Myers (DL): El jueves pasó de no participar en el entrenamiento a hacerlo de forma limitada mientras se recupera de una lesión en la ingle. Su estado físico es crucial ahora que Simmons ha sido traspasado.
  • Tommy Townsend (P): Es baja por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en la séptima semana. Los Titans incorporaron al veterano Thomas Morstead, de 40 años, a la plantilla de prácticas como recambio de emergencia.
Cincinnati Bengals
CIN

Formulario

Tennessee Titans
TEN

Todos los partidos

Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
W
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
W
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
L
Pittsburgh Steelers
PIT
30
27
Cincinnati Bengals
CIN
L
Houston Texans
HOU
6
20
Cincinnati Bengals
CIN
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos130

Todos los partidos

Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
L
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
W
Tennessee Titans
TEN
3
26
Houston Texans
HOU
L
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
L
Nueva York Giants
NYG
12
7
Tennessee Titans
TEN
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos78

Cara a cara

Cincinnati Bengals
Empate
Tennessee Titans
4
0
1
USA 1
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
27
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
37
F
USA 1
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
27
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
3
F
USA 1
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
16
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
20
F
USA 1
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
16
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
19
F
USA 1
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
31
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
20
F
110Puntos obtenidos106

Enlaces útiles

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NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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