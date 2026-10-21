Horario del Chicago Bears vs New England Patriots

22 oct 2026 - 20:15 Soldier Field

Los Chicago Bears reciben a los New England Patriots en Soldier Field (Chicago, Illinois) durante la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 22 de octubre a las 20:15 ET / 17:15 PT (la 1:15 BST del viernes 23 de octubre).

Aunque ambos equipos llegan con el mismo balance de cuatro victorias y dos derrotas, los Patriots atraviesan un mejor momento: han ganado tres partidos consecutivos y han anotado 100 puntos durante esa racha.

Cómo ver el Chicago Bears vs New England Patriots

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Noticias de los Chicago Bears y los New England Patriots

El principal atractivo es el duelo entre Caleb Williams y Drake Maye, ambos elegidos en el Draft de la NFL de 2024. Sin embargo, el resultado probablemente dependerá de cómo gestione cada equipo sus numerosas bajas en una semana con poco tiempo de descanso.

Noticias de los New England Patriots

Los Patriots han sufrido numerosas lesiones tras su victoria sobre los Jets en la sexta semana. El entrenador principal Mike Vrabel ya ha descartado a cinco jugadores:

Problemas en la línea ofensiva : Los dos guards titulares, Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) y Ben Brown (rodilla), son baja tras lesionarse el domingo. Con Mike Onwenu y Greg Van Roten ya en la lista de lesionados, Walter Rouse y Matt Pryor serán titulares en las posiciones de guard. El tackle derecho Morgan Moses (pie) también está en duda.

Bajas en la defensa secundaria : Los cornerbacks Carlton Davis III (cuello), Karon Prunty (isquiotibiales) y Channing Canada (isquiotibiales) han sido descartados. Marcus Jones y Charles Woods tendrán que asumir un papel más importante.

Cuerpo de receptores : Romeo Doubs fue incluido en la lista de lesionados a principios de semana por una lesión en el hombro. A.J. Brown (tobillo) participó de forma limitada en los entrenamientos de principios de semana, pero no figura con ninguna designación de disponibilidad para el partido, lo que indica que está en condiciones de jugar. Drake Maye (hombro derecho) participó plenamente.

Noticias de los Chicago Bears

Los Bears llegan al partido del jueves por la noche con un panorama médico mucho más despejado, en el que destaca una importante recuperación en la línea ofensiva:

Refuerzo en la línea ofensiva : El guard derecho Jonah Jackson (cadera/cuádriceps) ya no figura en el parte de lesionados tras participar plenamente en los entrenamientos. Tiene el visto bueno para ser titular y aportar una protección fundamental a Caleb Williams.

Bajas en el juego de carrera y la defensa : El running back Kyle Monangai (pulgar del pie/dedo de la mano) y el linebacker Jack Sanborn (conmoción cerebral) han sido descartados. Es muy poco probable que juegue el linebacker T.J. Edwards (isquiotibiales), que figura como duda de difícil recuperación.

Dudas en la defensa secundaria : El cornerback Tyrique Stevenson (cadera) figura oficialmente como duda.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks







